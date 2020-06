Acheter Louer fr : Rapport sur le Gouvernement d'entreprise sur l'exercice 2019

ACHETER-LOUER.FR

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3 373 190,01 euros

Siège social : 3, avenue du Canada - Zone d'Activités de Courtabœuf

Parc Technopolis - Bâtiment Alpha - 91940 LES ULIS

394 052 211 RCS EVRY

RAPPORT SUR LE GOURVERNEMENT D'ENTREPRISE A L'ASSEMBLEE GÉNÉRALE

ORDINAIRE DU 30 JUIN 2020

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes réunis en assemblée générale en application des statuts et de l'article L.225-100 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

L'ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 prise en application de la loi Sapin 2 et son décret d'application 2017-1174 du 18 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'informations à la charge des sociétés institue un rapport sur le gouvernement d'entreprise élaboré par le Conseil de surveillance, conformément aux dispositions de l'article L.225-68 du Code de commerce, l'objet de ce rapport est de rendre compte de la composition du Conseil de surveillance et du Directoire de la Société, des délégations et autorisations consenties par l'assemblée générale des actionnaires en cours de validité ainsi que des conventions règlementées intervenues au cours de l'exercice écoulé.

1- Gouvernance

Conformément aux dispositions de l'article L.225-37-4 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés par les membres du conseil de surveillance et du Directoire de la Société.