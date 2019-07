Communiqué de presse du 10-07-19 : « ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2019 - COMPTE RENDU ET RÉSULTATS DES VOTES » 0 10/07/2019 | 15:58 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les Ulis, le 10 juillet 2019 A 15 heures ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 9JUILLET 2019 COMPTE RENDU ET RÉSULTATS DES VOTES L'assemblée générale ordinaire des actionnaires d'ACHETER-LOUER.FR s'est réunie le 9 juillet 2019 au siège de la Société à 9h30 sous la présidence de Monsieur Julien TELLIER, Président du Conseil de surveillance. A cette date, le nombre total d'actions de la Société s'élevait à 283 526 390 pour 284 906 598 droits de vote. Lors de cette assemblée générale, les 14 actionnaires présents, régulièrement représentés, ou ayant valablement donné procuration au Président ou voté par correspondance, détenaient ensemble 2 669 101 actions représentant 0,94 % des actions composant le capital social et 2 808 127 droits de vote représentant 0,98 % de l'ensemble des droits de vote. Toutes les résolutions présentées à l'assemblée générale ont été adoptées à plus de 99% des votes exprimés. Le détail du vote de chacune des résolutions de l'assemblée générale ordinaire est présenté dans le tableau ci-après : DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Pour Première résolution(Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et du montant global des charges et dépenses 100% visées au 4 de l'article 39 du Code général des Impôts - Quitus aux membres du Directoire) Deuxième résolution(Affectation des résultats) 99,957% Troisième résolution(Approbation des comptes consolidés de l'exercice 100% clos le 31 décembre 2018) Quatrième résolution(Conventions réglementées et engagements visés 99,957% aux articles L.225-86 et suivants du Code de commerce) Cinquième résolution (Pouvoirs) 100% Contre Abstention 0%0% 0,043%0% 0%0% 0,043%0% 0%0% ACHETER-LOUER.FR remercie l'ensemble des actionnaires de la grande confiance témoignée par cette approbation à plus de 99% des votes exprimés. Au cours de cette assemblée, plusieurs questions ont été posées par les actionnaires présents, auxquelles il a été répondu par le Président. Calendrier Financier 31 Octobre 2019 au plus tard : publications des résultats semestriels 2019

propos d'acheter-louer.fr(FR0010493510-ALALO) acheter-louer.fr offre aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières de professionnels

Outils de marketing direct numérique, de site responsive ainsi qu'une gamme complète d'applications web-mobiles

web-mobiles Générations de leads intentionnistes immobilier

Campagnes e-mailing BtoC et BtoB

