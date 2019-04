Communiqué de presse du 18-04-19 : « Lancement de l'application mobile Acheter-louer.fr, en version iOS et Android »

Les Ulis, le 18 Avril 2019

Lancement de l'application mobile Acheter-louer.fr

1 million d'annonces géolocalisées sur votre Smartphone

En version iOS et Android

Disponible sur Apple Store et Google Play

Après le lancement réussi de la nouvelle version de son site www.acheter-louer.fr, développé en mobile first le nouveau format reconnu par Google, classé par Google PageSpeed Insights N°1 de tous les portails immobiliers en matière de rapidité d'accès avec des scores proches du maximum possible : 99 sur 100 sur Smartphones et Tablettes et se situe loin devant ses concurrents, acheter-louer.fr a développé son application mobile avec une version iPhone et Android.

Plus de 1 million d'annonces immobilières sur toute la France disponible sur votre smartphone avec l'application acheter-louer.fr, extrêmement complète qui vous offre un guide complet pour votre recherche de logement.

Développement et déploiement en avril 2019 de l'application mobile Acheter-louer.fr en versions iOS et Android. Avec cette application, Acheter-louer.fr propose aux mobinautes de découvrir sur leur smartphone les offres immobilières géolocalisées de leur région, de réaliser leurs projets immobiliers d'achat ou de location, de vente ou d'investissement, et de découvrir également tous les bons plans, les offres, les astuces, les bonnes idées, les articles, les infos pratiques, les services et les nouveautés, pour équiper, améliorer, rénover, agrandir leurs habitats.