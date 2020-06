Achiko reçoit le feu vert indonésien pour son application Covid-19

Zurich (awp) - La fintech Achiko a reçu le feu vert des autorités indonésiennes pour son application de santé liée au Covid-19 dans la ville de Pekanbaru. Cette application, baptisée "Teman Sehat", permet le traçage, ainsi que l'enregistrement de la température corporelle et les résultats de tests de coronavirus, indique la société dans un communiqué vendredi.

Cette décision fait sute au succès des tests effectués dans un centre commercial de la ville de Tangerang (sud). L'essai va désormais être élargi à des hôpitaux et à des cliniques dans tout le pays.

L'Indonésie a été et reste profondément touchée par la pandémie. En raison de sa géographie et de sa démographie, le pays compte actuellement le plus grand nombre de cas de Covid-19 en Asie du Sud-Est.

md/buc