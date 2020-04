EQS Group-Ad-hoc: Achiko Limited / Mot-clé(s) : Déclaration d'intentions

Achiko Limited: Achiko et Sonect signent une lettre d'intention pour coopérer et accélérer leurs efforts communs pour fournir des solutions de paiement de pointe au marché suisse.



01.04.2020 / 07:15 CET/CEST

Zurich, 1 avril 2020 - Achiko est fière d'annoncer un partenariat avec Sonect, un des principaux fournisseurs de solutions de paiement pour les consommateurs en Suisse. Suite à l'annonce récente de sa coopération avec l'Hypothekarbank Lenzburg, Achiko Ltd., une société FinTech nouvellement cotée à la SIX et la plate-forme de gestion de trésorerie Sonect, basée à Zurich, annoncent leur intention de conclure un partenariat afin d'exploiter leurs services respectifs en Suisse et au-delà.

Sonect, un innovateur primé dans la numérisation continue de la finance, et Achiko, l'une des principales plateformes de paiement d'Asie, vont relier leurs technologies respectives afin de fournir des solutions de paiement innovantes et tournées vers l'avenir au marché suisse. Cette première étape permettra aux utilisateurs finaux d'Achiko de retirer des espèces dans plus de 2300 magasins Sonect en Suisse. Une intégration plus poussée sera effectuée ensuite pour permettre à Achiko de cibler des communautés solidaires en dehors de la Suisse, avec une gamme complète de services financiers spécifiques, dont certains seront activés par Sonect, établissant ainsi une nouvelle référence en termes de fonctionnalité et d'engagement des consommateurs.

Sandipan Chakraborty, directeur général et fondateur de Sonect annonce :

"Ce partenariat passionnant représente d'abord une opportunité importante pour Sonect en Suisse, car elle sous-tend une plus grande visibilité de notre marque et une plus large adoption de nos services sur notre marché intérieur, avant notre expansion à l'étranger. Si l'on considère ensuite le pipeline d'Achiko et le lancement imminent de toutes nouvelles fonctionnalités, cette coopération comporte également une dimension stratégique qui va au-delà de ses simples aspects commerciaux initiaux. Cet coopération apportera à nos clients respectifs, au cours des prochains mois, une valeur ajoutée plus importante liée à l'expansion rapide d'Achiko en Suisse et au-delà".



"Nous sommes ravis du partenariat entre Achiko et Sonect", déclare Christopher Young, directeur des opérations d'Achiko Ltd. "Cela représente une étape importante pour Achiko car ça nous permet de renforcer notre présence en Suisse et d'ouvrir la voie à une expansion à l'échelle mondiale. Nous nous réjouissons de notre coopération avec Sonect pour nous aider à créer les communautés locales numériques les plus convaincantes, en donnant à leurs membres les moyens de se connecter et d'échanger, grâce à l'utilisation de services financiers numériques sur mesure".



À propos de Sonect

Sonect, une start-up fintech basée à Zurich, a été fondée en 2016 et emploie 25 personnes à Zurich, Vilnius et Mexico. La start-up fournit une plateforme qui rend les services financiers facilement accessibles de n'importe où. Grâce à Sonect, chaque caisse enregistreuse devient un distributeur automatique de billets et, grâce à l'application Sonect, les retraits d'argent sont plus simples, plus rapides et plus rentables. Avec plus de 2300 magasins Sonect, Sonect exploite déjà le plus grand réseau de DAB de Suisse.

Pour plus d'informations, consultez le site sonect.net.



À propos d'Achiko

Achiko est une entreprise de plate-forme. La plate-forme de la société se concentre sur trois secteurs verticaux clés, qui permettent aux gens de payer, d'offrir des choses uniques à faire et de fournir un lieu pour être. Elle le fait par une plate-forme de portefeuille extensible, commercialisée directement auprès des consommateurs et par l'intermédiaire des entreprises. En tant que plate-forme extensible, Achiko peut intégrer de manière transparente des activités uniques, notamment des applications, du commerce électronique, du crédit à la consommation, de l'épargne, etc.

L'entreprise dispose d'une équipe de direction expérimentée qui a fait ses preuves en créant des entreprises numériques reconnues au niveau international et les a également mises en ?uvre pour des sociétés telles que Disney, TimeWarner (aujourd'hui WarnerMedia), Samsung, Kakao, Leon Entertainment et bien d'autres, avec des branches en Suisse, à Singapour, en Indonésie et en Corée du Sud.

Achiko bénéficie du soutien d'actionnaires d'envergure tels que le groupe MNC, la plus grande entreprise de médias d'Asie du Sud-Est. Son actionnariat comprend également MOX, la plus grande société chinoise de capital-risque qui se concentre exclusivement sur le secteur de la téléphonie mobile et l'une des trois plus grandes sociétés mondiales de capital-risque dans ce domaine.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.achiko.co.

