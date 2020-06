EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Accord

Achiko atteint une étape commerciale clé pour sa plate-forme de gestion Covid-19



26.06.2020 / 06:36 CET/CEST

Achiko atteint une étape commerciale clé pour sa plate-forme de gestion Covid-19:

- Approbation du gouvernement pour les opérations dans la ville de Pekanbaru

- Accords avec les hôpitaux et les cliniques de dépistage

- Projets d'expansion en Indonésie et au-delà Zurich, le 26 juin 2020 - Achiko AG (ISIN CH0522213468), une FinTech cotée à la bourse suisse SIX, est fière d'annoncer qu'elle a reçu l'approbation du gouvernement pour déployer son application de capture de résultats de tests Covid-19 et de recherche de contacts Teman Sehat dans la ville de Pekanbaru en Indonésie. La décision a été prise après le récent succès de l'essai effectué à Tangerang Sud, où Achiko va étendre ses opérations. Ces agglomérations abritent une population de quelque 3 millions de personnes. En outre, Achiko a conclu des accords avec plusieurs hôpitaux nationaux et régionaux et des cliniques d'essai en Indonésie, un pays de 270 millions d'habitants. Teman Sehat, qui signifie "mon aide-santé" en indonésien, est un ensemble d'applications interconnectées liées à la santé, à commencer par les contrôles de température, la saisie des résultats des tests Covid-19 et la recherche des contacts. Lors de l'enregistrement dans un lieu, Teman Sehat demande une petite participation financière. Ces frais sont collectés par Achiko et un pourcentage est alloué aux soins de santé et aux installations de quarantaine ainsi qu'à l'éducation publique, en subventionnant les tests pour Covid-19. Le résultat est affiché sur un badge temporaire qui vérifie l'état des tests des utilisateurs afin de pouvoir se rendre dans des zones sûres telles que l'embarquement dans un avion, les centres commerciaux, le travail dans une usine de transformation des aliments, les lieux de travail, les écoles et bien d'autres endroits. L'Indonésie a été et reste profondément affectée par le Covid-19. En raison de sa géographie et de sa démographie, le pays compte actuellement le plus grand nombre de cas de Covid-19 au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). La société prévoit de déployer pleinement Teman Sehat dans ces endroits au début du mois de juillet. Il s'agit d'une étape importante car elle représente le premier lancement à grande échelle de Teman Sehat, l'approche écosystémique d'Achiko pour la gestion du Covid-19 pour la recherche des contacts, la certification des tests et la gestion générale. En cas de succès, la société cherche à accroître la présence de l'écosystème en Indonésie et à l'étendre à d'autres pays qui cherchent une solution de réponse rapide à la pandémie. À propos d'Achiko

Fondée en 2018, Achiko AG (ISIN CH0522213468) est une société de type plate-forme Fintech cotée au SIX Swiss Stock Exchange (ACHI:SWX) qui possède et exploite des technologies qui permettent aux consommateurs de payer, leur propose des choses à faire et leur donne des raisons de rester grâce à une série de caractéristiques sociales attrayantes. Des fonctions sociales et de jeu seront ajoutées à la plateforme à partir du troisième et du quatrième trimestre 2020. En affinant sa technologie et ses opérations en Indonésie d'abord, puis en les étendant à d'autres pays, l'entreprise vise ensuite à fournir des services dans toute une série de secteurs verticaux tels que les paiements de jeux, les achats immédiats et les paiements ultérieurs, les services de commerce électronique et d'autres encore, directement et indirectement. Achiko a des actionnaires importants tels que le groupe MNC, la plus grande entreprise de médias en Asie du Sud-Est. Son actionnariat comprend également MOX, la plus grande société chinoise de capital-risque qui se concentre exclusivement sur le secteur de la téléphonie mobile et l'une des trois plus grandes sociétés mondiales de capital-risque dans ce domaine. De plus amples informations sont disponibles sur le site https://investor.achiko.com. Contacts Presse

Ce communiqué contient expressément ou implicitement certaines déclarations prévisionnelles concernant Achiko Ltd. et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la condition financière, les performances ou les réalisations d'Achiko Ltd. soient matériellement différents de tous les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou implicites par ces déclarations prévisionnelles. Achiko Ltd. fournit ce communiqué à partir de cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

