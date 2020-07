EQS Group-Ad-hoc: Achiko AG / Mot-clé(s) : Accord

Achiko signe un accord de licence avec Regenacellx.sl pour commercialiser une technologie révolutionnaire de test Covid-19 et pour étendre sa plate-forme



Zurich, 2 juillet 2020 - Achiko AG (ACHI:SWX), une FinTech suisse FinTech cotée au SIX Swiss Exchange, annonce l'obtention d'une licence pour une technologie de test Covid-19 développée par Regenacellx.sl. Achiko prévoit de procéder à des essais cliniques et de commercialiser la technologie pour l'appliquer en conjonction avec Teman Sehat, sa plateforme de gestion de la pandémie.

Le nouveau test Covid-19 de Regenacellx.sl utilise une technologie avancée d'aptamères de l'ADN, qui permet d'obtenir des résultats plus précis et le rend plus accessible, plus rapide et nettement moins cher que les tests de réaction en chaîne de la polymérisation (PCR) ou sérologiques existants. Les tests de PCR souffrent d'une précision limitée tout en engendrant des coûts élevés, et les tests sérologiques n'indiquent qu'une infection passée.

Achiko a signé des partenariats pour accélérer le développement et la commercialisation du nouveau kit de test utilisant la technologie d'aptamères de Regenacellx.sl. Les termes commerciaux avec Regenacellx.sl seront finalisés d'ici la fin du mois de juillet 2020, donneront à titre indicatif à Achiko une licence exclusive de la technologie et prévoient le paiement de redevances à Regenacellx.sl de 5% sur les ventes brutes nettes des coûts du matériel pour un lecteur de test.

Achiko prévoit d'exploiter son application de capture et de traçage des résultats des tests Covid-19, Teman Sehat, avec le nouveau kit de test, afin de réunir une puissante combinaison d'outils pour aider les gouvernements et les autorités sanitaires à combattre plus efficacement Covid-19 et les futures pandémies potentielles

Achiko a également l'intention d'étendre sa plateforme Teman Sehat pour y ajouter des capacités de télésanté supplémentaires afin d'aider davantage de personnes à rester en bonne santé et à accéder à des options de soins de santé abordables.

Au-delà de la crise actuelle du Covid-19, Achiko et ses partenaires étudient d'autres utilisations potentielles de la technologie, notamment l'extension des tests à d'autres agents pathogènes et maladies.

À propos d'Achiko

Fondée en 2018, Achiko AG (ISIN CH0522213468) est une société de type plate-forme Fintech cotée au SIX Swiss Stock Exchange (ACHI:SWX) qui possède et exploite des technologies qui permettent aux consommateurs de payer, leur propose des choses à faire et leur donne des raisons de rester grâce à une série de caractéristiques sociales attrayantes. Des fonctions sociales et de jeu seront ajoutées à la plateforme à partir du troisième et du quatrième trimestre 2020.

En affinant sa technologie et ses opérations en Indonésie d'abord, puis en les étendant à d'autres pays, l'entreprise vise ensuite à fournir des services dans toute une série de secteurs verticaux tels que les paiements de jeux, les achats immédiats et les paiements ultérieurs, les services de commerce électronique et d'autres encore, directement et indirectement.

Achiko a des actionnaires importants tels que le groupe MNC, la plus grande entreprise de médias en Asie du Sud-Est. Son actionnariat comprend également MOX, la plus grande société chinoise de capital-risque qui se concentre exclusivement sur le secteur de la téléphonie mobile et l'une des trois plus grandes sociétés mondiales de capital-risque dans ce domaine.

De plus amples informations sont disponibles sur le site https://investor.achiko.com.

