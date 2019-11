Achiko confirme son directeur des opérations

Zurich (awp) - L'entreprise fintech indonésienne Achiko a confirmé Christopher Young au poste de directeur des opérations, annonce mardi la société cotée à la Bourse suisse depuis le début du mois de novembre.

M. Young occupait auparavant ce poste en tant que consultant. Le directeur a à son compteur plus de 35 ans d'expérience notamment dans le secteur des banques et des technologies liées au secteur financier. Il s'appliquera à soutenir le développement de la nouvelle application Achiko et le porte-monnaie numérique de la société, selon le communiqué.

Christopher Young recevra 3 millions de titres de l'entreprise comme cadeau de bienvenue, selon Achiko.

Achiko prévoit d'ouvrir un siège local en Suisse pour appuyer ses partenariats européens. La société propose essentiellement des solutions de paiements pour des personnes dépourvues de compte bancaire ou de carte de crédit.

La firme est présente en Indonésie, en Thaïlande et aux Philippines et prévoit de s'implanter au Vietnam et au Myanmar.

lk/rp