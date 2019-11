L'indonésienne Achiko fait son entrée à la Bourse suisse 0 08/11/2019 | 12:31 Envoyer par e-mail :

Zurich (awp) - L'entreprise fintech indonésienne Achiko est entrée en cotation vendredi à la Bourse suisse à Zurich, un mois plus tard que prévu. Près de 90 millions de titres (89,6 millions) à un prix de référence de 0,70 dollar pièce ont été mis sur le marché, représentant un flottant de 41,2%. L'entreprise s'est montrée très avare en communication avant son entrée de Bourse, ce qui semble se refléter sur les premiers échanges: deux heures après la mise en cotation, sous le symbole ticker "ACHI", à peine 80'000 titres avaient été échangés, soit 0,09% du volume disponible. L'action valait 1,50 dollar en fin de matinée. Achiko avait déposé sa demande de cotation sur SIX l'été dernier. Elle exploite la plateforme Mimopay, dont elle prévoit le développement au Myanmar, aux Philippines et au Vietnam grâce à des partenariats. Le système Mimopay est notamment accepté dans plus de 10'000 commerces et quelque 100'000 distributeurs de billets, avait affirmé le groupe indonésien lors de la présentation de la demande de cotation. "Nous sommes fiers d'être cotés au SIX Swiss Exchange et nous nous réjouissons de poursuivre sur la voie du succès avec une plus large une base d'investisseurs", déclare le président de la société Allen Wu dans un communiqué. Achiko prévoit d'ouvrir un siège local en Suisse pour appuyer ses partenariats européens. La société, jusque-là en mains privées, propose essentiellement des solutions de paiements pour des personnes dépourvues de compte bancaire ou de carte de crédit. Achiko est présente en Indonésie, en Thaïlande et aux Philippines et prévoit de s'implanter au Vietnam et au Myanmar. ra/ys/op/fr

