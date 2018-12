Ackermans : investit dans EVS Broadcast Equipment

27/12/2018 | 11:03

EVS Broadcast Equipment annonce la réalisation d'une augmentation de capital par laquelle Ackermans & van Haaren et Belfius Assurance ont chacun souscrit à 351.012 actions nouvelles, représentant une participation de 2,45% pour chacun.



'Grâce à cette opération, et en plus de la disponibilité de ces fonds supplémentaires, EVS Broadcast Equipment renforce sa structure d'actionnariat avec l'arrivée de deux nouveaux actionnaires', explique le groupe de solutions de production vidéo en direct.



'Ils seront en mesure de soutenir le développement des activités d'EVS, notamment en termes de stratégie, de plans de développement de produits et de financement d'opportunités futures', poursuit-il.



