Ackermans & van Haaren : Belfius et Ackermans & van Haaren investissent dans EVS afin de renforcer la structure de l'actionnariat

Publication le 26 décembre 2018, 12h00 CET

Information réglementée - information privilégiée

EVS Broadcast Equipment SA: Euronext Bruxelles (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR).

Belfius et Ackermans & van Haaren investissent dans EVS afin de renforcer la structure de l'actionnariat

EVS Broadcast Equipment, le leader des solutions de production vidéo en direct, annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital (via la procédure du capital autorisé) par laquelle Ackermans & van Haaren (groupe belge d'investissements diversifiés dans plusieurs industries) et Belfius Assurance ont chacun souscrit à 351.012 actions nouvelles (représentant une participation de 2,45% pour chaque actionnaire) à un prix correspondant au prix moyen de clôture des 30 derniers jours (à savoir EUR 21,2133 par action). En conséquence, le capital social d'EVS Broadcast Equipment s'élève désormais à EUR 8.772.323, représenté par 14.327.024 actions.

Grâce à cette opération, et en plus de la disponibilité de ces fonds supplémentaires, EVS Broadcast Equipment renforce sa structure d'actionnariat avec l'arrivée de deux nouveaux actionnaires. Sur la base de leur profil et de leurs moyens financiers, ils seront en mesure de soutenir le développement des activités d'EVS, notamment en termes de stratégie, de plans de développement de produits et de financement d'opportunités futures. Grâce à leur vision à long-terme et à leur expertise, ces nouveaux actionnaires soutiendront EVS dans un marché confronté à des consolidations et des changements constants. Ils contribueront également à renforcer la structure de gouvernance et le processus décisionnel.

Cette augmentation de capital a été effectuée sur la base de l'autorisation donnée au Conseil d'Administration, par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 décembre 2017, d'augmenter le capital de la société à concurrence d'un montant maximal de EUR 1.600.000 (hors prime d'émission). L'émission des 702.024 actions nouvelles a été établie par acte notarié aujourd'hui, avec une augmentation de capital correspondante d'EVS Broadcast Equipment de EUR 429.844 et d'une prime d'émission totale de EUR 14.462.425,12, toutes deux sous forme d'apport en espèces. Au travers de cette opération, le Conseil d'Administration a donc fait un usage très raisonnable du capital autorisé, avec une impact dilutif limité.

Dr Pierre De Muelenaere, Président du Conseil d'Administration et CEO ad intérim d'EVS, déclare: "Auparavant, EVS avait des actionnaires de référence dotés d'une vision stratégique forte. Depuis le départ des deux fondateurs de la société (Pierre L'Hoest et Laurent Minguet, qui ont vendu leurs actions), il manquait à EVS de solides actionnaires de référence prêts à soutenir la société avec une vision industrielle à long-terme.

En outre, lors de différentes réunions avec des investisseurs, j'ai reçu le feedback selon lequel les investisseurs externes n'étaient pas bien représentés au conseil d'administration d'EVS.

Je suis donc très heureux d'accueillir Belfius et Ackermans & van Haaren en tant que nouveaux actionnaires d'EVS, avec une représentation au niveau du Conseil d'Administration. Le conseil proposera à l'Assemblée Générale de mai 2019 de nommer leurs représentants au Conseil. Je suis convaincu que, grâce à leur vision à long-terme et à leur expertise, ces sociétés renommées aideront le Conseil d'Administration d'EVS à faire les meilleurs choix stratégiques et à maximiser la valeur créée pour toutes les parties prenantes d'EVS."

Le Baron Luc Bertrand, Président d'Ackermans & van Haaren, a déclaré: "Nous sommes ravis d'entamer cette coopération avec EVS, l'une des plus grandes réussites belges et leader mondial du marché de la production vidéo en direct. L'industrie de la télévision est confrontée à des défis importants, avec une forte pression sur les principaux acteurs, des consolidations importantes et des évolutions importantes des technologies. Grâce à notre expertise spécifique dans ce secteur, nous ferons de notre mieux pour aider

le Conseil d'Administration et le management à choisir la meilleure direction pour la société et à tirer parti des atouts technologiques de la société."

Marc Raisière, CEO de Belfius: "Belfius est "la" banque belge et, au cœur de notre mission, nous voulons aider le développement de nos entreprises locales, start-ups ou champions confirmés. Nous voulons apporter au Conseil d'EVS notre vision à long-terme et nous allons nous concentrer sur la création de valeur pour notre pays et pour les actionnaires. Nous sommes heureux de constater qu'Ackermans & van Haaren apportera également son expertise complémentaire à EVS."

Dirk Vanderschrick, CEO de Belfius Assurance: "La prise de participation dans le capital d'EVS s'inscrit parfaitement dans la diversification de notre portefeuille d'investissement, soutien à l'économie belge. Belfius Assurance est très fière de devenir un actionnaire de référence d'un des fleurons de la technologie belge."

Yvan Absil, CFO d'EVS, a déclaré: "Le conseil d'administration d'EVS a décidé d'organiser cette augmentation de capital de manière équilibrée, avec seulement 2,45% par nouvel actionnaire. Ils n'auront donc pas de position dominante par rapport aux autres actionnaires. Cette opération a un impact dilutif limité, qui sera compensé par les bénéfices de l'opération. Nous avons fait un usage très modéré du capital autorisé, avec une augmentation raisonnable de la trésorerie nette de la société. Ces liquidités supplémentaires constitueront un atout pour EVS, dans un marché en mutation rapide, où d'autres consolidations sont attendues, susceptibles d'apporter des opportunités d'acquisition ou de partenariat. Les nouveaux actionnaires aideront certainement EVS à avoir une vision à plus long terme et nous aideront avec leur expertise spécifique."

Pour plus d'informations, veuillez contacter: Yvan ABSIL, CFO Geoffroy d'OULTREMONT, Vice President Investor Relations & Corporate Communication EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean, B-4102 Seraing, Belgique Tél: +32 4 361 70 13. E-mail: corpcom@evs.com; www.evs.com

Déclarations sur les perspectives futures

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives relatives au business, à la santé financière et aux résultats des opérations d'EVS et de ses filiales. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles du management d'EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient entraîner que les résultats ou performances actuelles de la société soient significativement différents de ceux décrits dans ces mêmes déclarations. Ces risques et incertitudes sont liés aux changements technologiques et aux exigences du marché, à la concentration des activités de la société dans une seule industrie, au déclin de la demande pour les produits de la société ou de ses filiales, à l'incapacité de développer et d'introduire de nouvelles technologies en temps utiles, aux produits et applications ainsi qu'à la perte de parts de marché et à la pression sur les prix résultant de la concurrence qui pourraient entraîner les résultats ou performances actuelles de la société à différer significativement de ceux décrits dans ces déclarations sur les perspectives. EVS ne s'engage à aucune obligation de communiquer publiquement une révision de ces déclarations pour décrire des événements ou circonstances afin de refléter l'occurrence d'événements non anticipés après la date de ce jour.

A propos d'EVS

EVS est mondialement reconnu comme le leader des technologies vidéo pour les productions en direct diffusées à la télévision et via les nouveaux médias. Notre passion et notre objectif sont d'aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent le meilleur retour sur émotion. Grâce à une large gamme de produits et de solutions, nous diffusons chaque jour, en temps réel, les images de sport en direct les plus captivantes, des émissions de divertissement sensationnelles et du contenu d'actualités de premier plan. Basée en Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. EVS commercialise ses produits et assure leur support dans plus de 100 pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. Pour plus d'informations, visitez le site www.evs.com

