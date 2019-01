Ackermans & van Haaren : Rachat d'actions propres

RACHAT D'ACTIONS PROPRES

Information réglementée au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2007

Communiqué de presse Anvers, 14 janvier 2019

Rachat d'actions propres L'assemblée générale extraordinaire d'Ackermans & van Haaren SA a re-nouvelé le 13 novembre 2017 l'autorisation au conseil a d'acquérir des actions propres pour une durée de 5 ans. En outre, Ackermans & van Haaren détient actuellement 334.000 actions propres, soit 1,00% du total d'actions émises, pour la couverture des en-gagements de la société suite au plan d'options sur actions. Dans le cadre de cette autorisation, Ackermans & van Haaren SA a conclu un contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux en vue d'améliorer la liqui-dité de l'action AvH. Dans le cadre de ce programme de liquidité, Kepler Cheuvreux a acheté, pour le compte d'AvH, un total de 300 actions pendant la période du 1 janvier 2019 au 12 janvier 2019 sur Euronext Brussels. Dans le cadre de ce programme, des actions AvH sont à la fois achetées et vendues. Ces opérations se soldent, depuis le 1er janvier 2019, par un rachat net de -2.000 actions propres. Date 03/01/2019 10/01/2019 Nombre d'actions achetées100200 Prix par action (en euros) Valeur totale (en euros) 129,50137,75 12.950,00 27.550,00

