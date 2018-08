Ackermans & van Haaren : Résultats semestriels 2018

"Les principales participations d'AvH ont affiché de bonnes performances. Leur contribution de 122,3 millions d'euros aux résultats du groupe illustre notre politique axée sur le résultat récurrent et sur une

répartition équilibrée de ce résultat.



Grâce aux dividendes reçus et à la vente de nos participations dans Atenor et BDM-Asco, nous avons encore renforcé notre trésorerie nette, laquelle s'établit à 170,4 millions d'euros. Le groupe AvH a donc les moyens nécessaires pour de nouveaux investissements, que ce soit dans le portefeuille existant ou dans de nouveaux dossiers."

Jan Suykens, CEO - Président du comité exécutif

