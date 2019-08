Ackermans : bénéfice record au 1er semestre

30/08/2019 | 07:28

Ackermans & van Haaren annonce avoir réalisé un bénéfice record de 212,9 millions d'euros sur le premier semestre 2019, contre 111,7 millions un an auparavant, en partie grâce à une plus-value importante sur la vente de Residalya.



Sans l'effet de plus ou moins-values, le résultat reste quasi stable. 'Les améliorations de résultats dans le segment 'AvH & Growth Capital' ont en effet quasi entièrement pu compenser le recul de la contribution des secteurs clés', explique le CEO Jan Suykens.



Le conglomérat belge déclare investir 45,3 millions d'euros pour poursuivre le développement du portefeuille et disposer au 30 juin d'une position financière nette de 261,6 millions. Il prévoit dès à présent un résultat record historique pour la totalité de 2019.



