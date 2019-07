ACTEOS : Augmentation de capital

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, CANADA, JAPON ET AUSTRALIE

ACTEOS (la « Société ») annonce le succès de l'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, lancée le 20 juin 2019.

A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 15 juillet 2019, 1.104.674 actions nouvelles ont été demandées sur les 553.846 actions nouvelles initialement offertes, soit un taux de souscription d'environ 199,46 %.

La demande à titre irréductible a porté sur 382.374 actions nouvelles et représente un taux d'exercice du DPS d'environ 69,04 %. La demande à titre réductible a été porté sur 722.300 actions et a été satisfaite à hauteur d'environ 23,74%.

Le montant final brut de l'opération s'élève ainsi à 515.076,78€ correspondant à l'émission de 553.846 actions nouvelles, représentant 100% des actions initialement offertes.

Pour rappel le prix de souscription des actions nouvelles était de 0,93 €, la libération des actions nouvelles a été intégralement effectuée.

Il est précisé que

La souscription de Monsieur Joseph FELFELI à titre irréductible à hauteur de 299.378,16 euros correspondant à 321 912 actions nouvelles et à titre réductible à hauteur de 150.504,69 euros correspondant à 161.833 actions nouvelles a été intégralement libérée par voie de compensation avec une créance liquide et exigible qu'il détenait sur la Société, ainsi qu'en atteste le certificat des commissaires aux comptes de la Société en date du 17 juillet 2019,



La souscription de Monsieur Thomas FELFELI à titre irréductible à hauteur de 66,96 euros correspondant à 72 actions nouvelles et à titre réductible à hauteur de 33,48 euros correspondant à 36 actions nouvelles a été intégralement libérée par voie de compensation avec une créance liquide et exigible qu'il détenait sur la Société, ainsi qu'en atteste le certificat des commissaires aux comptes de la Société en date du 17 juillet 2019,

Les actions nouvellement émises seront des actions ordinaires, de même catégorie que les actions existantes de la société et seront, dès leur création, soumises à toutes les dispositions statutaires. Elles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date.

Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (« Euronext Paris »). Elles seront assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées sur Euronext Paris, et seront négociables sur la même ligne de cotation que ces actions et sous le même code ISIN FR0000076861.

Le règlement livraison et l'admission aux négociations sur un marché règlementé d'Euronext Paris (compartiment C) des actions nouvelles interviendront le 19 juillet 2019.

A l'issue de cette opération, le capital d'ACTEOS s'élève à 1.676.923 euros, divisé en 3.353.846 actions d'une valeur nominale de 0,50€ chacune.

Rappel des objectifs de l'opération d'augmentation de capital : le renforcement des fonds propres et l'amélioration de la structure financière de la Société. Le produit de l'émission sera destiné à assurer le développement de l'activité de la Société.

La répartition du capital à l'issue de l'augmentation de capital (*) est la suivante :

Antérieurement à l'augmentation de capital A l'issue de l'augmentation de capital Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre d'actions % du capital Total famille FELFELI 1 627 940 58,14% 2 111 793 62,97% Dont Joseph FELFELI 1 627 543 58,13% 2 111 288 62,95% Thomas FELFELI 397



0,01% 505



0,02% Autres actionnaires 1 172 060 41,86% 1 242 053 37,03% Total 2 800 000 100% 3 353 846 100%

(*) Base non diluée

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire :

A titre indicatif, l'incidence de l'émission sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'émission (soit 28.000 actions) et ne souscrivant pas à celle-ci est la suivante :

Participation de l'actionnaire (*) Avant l'émission des actions nouvelles provenant de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 1% Après l'émission de 553.846 action ordinaires nouvelles provenant de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 0,83%

(*) Base non diluée

Incidence de l'émission sur les capitaux propres consolidés par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres consolidés de la Société au 31 décembre 2018, tels qu'ils ressortent des comptes consolidés au 31 décembre 2018, soit 372.736 euros)

Quote-part des capitaux propres consolidés par action (*) Avant l'émission des actions nouvelles provenant de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 0,13 € Après l'émission de 553.846 action ordinaires nouvelles provenant de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 0,26 €

(*) Base non diluée

Incidence de l'émission sur les capitaux propres sociaux par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres sociaux de la Société au 31 décembre 2018, tels qu'ils ressortent des comptes consolidés au 31 décembre 2018, soit 1.819.922 euros) :

Quote-part des capitaux propres sociaux par action (*) Avant l'émission des actions nouvelles provenant de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 0,65 € Après l'émission de 553.846 action ordinaires nouvelles provenant de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 0,70 €

(*) Base non diluée

Prochains évènements :

Publication des résultats semestriels le 12/09/2019 (après bourse).

Publication du chiffre d'affaires de l'exercice 2019 le 27 Janvier 2020 (après bourse).



A PROPOS D'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d'optimisation des flux logistiques bâties sur l'interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

