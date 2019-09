ACTEOS : Résultats premier Semestre 2019

Appréciation de la marge brute portée par la hausse de la contribution des revenus Software



Le Conseil d’administration de la société ACTEOS s’est réuni en date du 12 septembre 2019 afin de procéder à l’examen des comptes consolidés du premier semestre arrêtés au 30 juin 2019. Les procédures d’examen limité réalisées par les commissaires aux comptes sont effectuées.

En K€ IFRS 1er Semestre 2019 (1) 1er Semestre 2018 Chiffre d’affaires (CA) 6 373 7 359 Marge Brute



En% du CA 4 195



65,8% 3 822



51,9% Ebitda 174 (534) Résultat Opérationnel (432) (929) Résultat courant (462) (918) Résultat Net (part Groupe) (446) (909)

(1) La norme IFRS16 relative à la comptabilisation des contrats de location au titre des comptes consolidés est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Le Groupe Acteos a décidé d’appliquer cette norme selon la méthode rétrospective simplifiée au regard de son impact peu significatif sur les comptes de l’Entreprise. Pour rappel la mise en œuvre de cette norme entraine un changement dans la présentation des états financiers consolidés publiée au 30 juin 2019 avec au bilan la comptabilisation d’une dette au titre des loyers futurs et d’un actif au titre des droits d’utilisation (valeur nette). Au compte de résultat la charge de loyer précédemment comptabilisée au sein du résultat d’exploitation est dorénavant comptabilisée en partie en dotation aux amortissements et en partie en résultat financier.

Hausse de 14% des revenus Software

L’évolution positive des activités Software en France comme en Allemagne est particulièrement encourageante. Sur le semestre, elles totalisent plus de 4 M€ de chiffre d’affaires (63,5% du chiffre d’affaires total contre 48,3% au premier semestre 2018), en hausse de 14%.

Le chiffre d’affaires réalisé par ACTEOS au premier semestre 2019 s’établit à 6,4 M€, en repli de 13,4% en raison d’une baisse de revenus Mobilité sur la période. Cette baisse, liée à des décalages de livraisons sur des commandes significatives, devrait être compensée dès la seconde partie de l’exercice.

Forte appréciation de la marge brute

Compte tenu de l’évolution favorable du mix-produit au bénéfice des activités Software, la marge brute affiche sur le semestre une croissance de près de 10% à 4,2 M€. Elle représente 65,8% du chiffre d’affaires de la période contre 51,9% sur le premier semestre 2018.

Retour à un EBITDA positif

L’appréciation de la marge brute combinée à la bonne maîtrise des charges d’exploitation permet à ACTEOS de renouer avec un EBITDA positif de 174 K€ contre une perte de 534 K€ au titre du premier semestre 2018. Les charges d’exploitation restent ainsi étroitement encadrées. Les frais de personnel (44,6% du CA du semestre) sont stables à 2,8 M€. Les charges externes (17,4% du CA du semestre) ressortent en baisse de 23% à 1,1 M€ compte tenu de la maitrise des coûts et de l’application de la nouvelle norme IFRS 16.

Résultat opérationnel en nette amélioration

Ces évolutions favorables se traduisent par une réduction significative de la perte opérationnelle à 432 K€ contre une perte de plus de 900 K€ sur le premier semestre 2018. Il est à noter que sur le second trimestre 2019, le Groupe a retrouvé un résultat opérationnel positif, ce qui constitue un indicateur très encourageant pour les prochains mois.

Après intégration du résultat financier et de la charge d’impôt différée, le résultat net est négatif à hauteur de 446 K€ à comparer à la perte de 909 K€ enregistrée sur le premier semestre 2018.

Situation financière sous contrôle

Au 30 juin 2019, les capitaux propres sont à l’équilibre compte tenu de la perte dégagée sur le premier semestre. Ce niveau de capitaux propres n’intègre pas l’augmentation de capital (515 K€) réalisée en juillet 2019. Au cours du premier semestre, le Groupe a d’autre part poursuivi son désendettement bancaire et bénéficié d’un apport en compte courant de 0,5 M€ de la part de son dirigeant. La trésorerie à fin juin 2019 ressort à près de 562 K€.

Poursuite de la relance commerciale

Objectif de retour à la rentabilité opérationnelle sur l’ensemble du second semestre

En France, la forte dynamique de prises de commandes sur l’ensemble de la gamme Software, l’enrichissement du portefeuille clients avec de nouvelles références positionnées sur des secteurs diversifiés permettent d’anticiper un net redressement du volume d’activité au cours des prochains mois. En Allemagne, des décisions sur des commandes significatives sont attendues au second semestre.

Au regard de ces perspectives favorables, ACTEOS est confiant dans sa capacité à dégager un résultat opérationnel positif sur l’ensemble du second semestre.

A PROPOS D'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

