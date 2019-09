Acteos : Le Groupe RAJA choisit Acteos pour la planification et l'optimisation de son transport

Acteos (NYSE Euronext Compartiment C), le 04 septembre 2019 - Acteos, éditeur et intégrateur de solutions digitales et mobiles pour le Supply Chain Management (SCM), a remporté un nouveau contrat TMS (Transportation Management System) avec le Groupe RAJA, leader européen de la distribution d'emballages, de fournitures et d'équipements pour les entreprises. Acteos accompagnera le Groupe Raja dans la planification et l'optimisation de ses transports et la gestion de ses coûts de transport, jusqu'à la simulation tarifaire. Le TMS implémenté par Acteos sera accompagné de la solution de Business Intelligence & Analytics permettant de d'analyser les performances de celui-ci via un ensemble de tableaux de bord.

Le Groupe RAJA est présent dans 18 pays européens et à travers 21 sociétés, affiche en 2018 une croissance de +12% de son chiffre d'affaires (631 millions d'€).

Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Groupe RAJA a mis en place un vaste programme d'investissement afin de renforcer sa logistique et mise sur l'acquisition d'outils informatiques performants tels que le TMS ou encore l'OMS (Order Management System).

Appels d'offre TMS

Dans le cadre de cette mutation, le Groupe RAJA lance, en septembre 2018, un appel d'offres, pour l'implémentation d'un nouveau TMS. Le Groupe RAJA adresse à dix éditeurs un cahier des charges dont les objectifs sont multiples :

Proposer des délais de livraison fiables, simples et à la carte

Afficher une traçabilité totale aux clients, fournisseurs et fabricants

Optimiser le budget transport global et ainsi mieux contrôler la validation des coûts

Gérer le transport dans un environnement multi-dépôts et multi-enseignes

Au terme de la consultation des dossiers techniques, sept éditeurs sont retenus. Acteos propose au Groupe RAJA plusieurs retours d'expériences notamment avec l'un de ses clients, spécialisé dans la distribution de matériel d'outillage, afin d'illustrer la solution TMS en temps réel. Au mois de décembre 2018, chacun des trois derniers prestataires en lice reçoit un jeu de test, à partir de données réelles, pour mener différents POC. Objectif : permettre de mesurer l'efficacité des technologies qui pourraient être engagées.

Au mois de juin 2019, le Groupe RAJA choisit Acteos pour l'accompagner dans sa transition multisite etActeos guidera le Groupe RAJA dans l'intégralité de son processus d'optimisation du transport, en lui apportant une expertise ainsi qu'une connaissance métier.

Plusieurs critères ont permis à Acteos de se différencier. En effet, l'éditeur et intégrateur de logiciels Supply Chain a rapidement compris quels étaient les besoins métiers exprimés et les bénéfices attendus. « Acteos, lors de la phase de démonstration, nous a montré à quel point ils avaient compris nos enjeux, notre organisation et nos flux. Nous avons pu constater que la solution proposée répondait bien à nos besoins tels que nous l'avions pressenti lors de la première sélection. » explique Anthony Saussaye, Directeur Logistique France de RAJA.

Pour Alexandre Huart, Consultant Supply Shain chez Acteos, l'aspect humain et l'expertise métier délivrés par Acteos ont pesé dans la balance. « Nous avons accompagné le Groupe Raja dans leur double réflexion, à savoir comment mener à bien deux projets en parallèle (le projet TMS et le projet OMS), tous deux ayant une interaction très forte. »

Dès le premier trimestre 2020, Acteos déploiera les différents modules du TMS chez RAJA France puis dans les filialesdu groupe RAJA au rythme prévu d'une filiale tous les six mois., Le ROI estimé est inférieur à deux ans. Au-delà de l'aspect économique, le TMS permettra d'affiner la promesse client et de participer à la traçabilité des livraisons.

Le Groupe RAJA et Acteos étudient déjà une nouvelle collaboration sur l'aspect prédictif de la gestion de transport.