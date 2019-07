Acteos : remporte le projet La Foir'Fouille pour l'automatisation de son nouvel entrepôt

Acteos (NYSE Euronext Compartiment C), le 08 juillet 2019- le 08 juillet 2019 - Acteos, éditeur et intégrateur de solutions digitales et mobiles pour le Supply Chain Management (SCM), annonce avoir remporté le contrat La Foir'Fouille, enseigne française de décoration et d'équipements de la maison, pour l'automatisation et l'optimisation des process logistiques de la nouvelle plateforme logistique du groupe. Ce contrat porte sur l'implémentation et l'accompagnement à l'utilisation d'un WMS (Warehouse management system) Acteos. La technologie déployée devra, entre autres objectifs, venir soutenir la croissance et la compétitivité de La Foir'Fouille.

Accélérer la mutation numérique

Lancée en 1975, La Foir'Fouille est le spécialiste discount de la vente d'accessoires de décoration et d'équipements pour la maison. Le groupe revendique un réseau de 250 magasins en France et à l'international, pour un C.A. annuel de 650 000 000 d'€.

La Foir'Fouille maintient depuis plusieurs années une dynamique de développement avec plus de 20 opérations par an (ouvertures, agrandissements, transferts).

Ses points de vente d'une surface de 1 500 à 3 000 m² regroupent donc plus de 15 000 références animées par un dispositif de communication de 30 opérations publicitaires.

L'offre produits de La Foir'Fouille est répartie entre des produits Permanents et des produits d'opérations publicitaires.

Chaque client évolue au sein de cinq univers bien distincts : l'univers saisonnier, l'univers déco, l'univers cuisine, la zone festive et l'univers beauté.

La croissance de l'activité liée au développement du réseau de magasins ainsi que le lancement du site e-commerce nécessitent une augmentation des capacités de stockage.

LA FOIR'FOUILLE a par conséquent souhaité revoir son organisation logistique répartie sur 3 sites différents pour un regroupement de l'ensemble de ses stocks, sur un dépôt unique afin de lui permettre d'ajuster les capacités de stockage aux besoins de son activité.

LA FOIR'FOUILLE a souhaité associer à son projet un professionnel régional de la logistique, à savoir le groupe BILS-DEROO. Le projet d'entrepôt unique situé sur un terrain de 165 000 m² porte sur 72 000 m² extensibles à 110 000 m² sur une hauteur de 12 mètres, soit 80 000 palettes et une capacité de stockage augmentée de +50%.

« Le projet de modernisation de notre Supply Chain, dépasse bien sûr le simple cadre du bâtiment, pour toucher àl'automatisation des différents process d'approvisionnement, de transport, de collecte et de traitement des données, etc., » explique Jérémy Lemière, directeur Supply Chain du groupe.

« Nous étions confrontés à une problématique structurelle : chacun de nos trois entrepôts historiques était équipé de 3 WMS distincts, pilotés par trois prestataires différents. Nous voulions reprendre la main sur la gestion de nos systèmes d'information », poursuit Jérémy Lemière.

La première phase, a consisté à choisir un prestataire unique. Compte tenu des enjeux, La Foir'Fouille a là aussi eu un véritablement questionnement. Le groupe optera pour une entité du groupe Bils-Deroo (acteur majeur du transport et de la logistique).

Appels d'offres

Dans le cadre de cette mutation numérique, La Foir'Fouille lance un appel d'offres, en mai 2018, pour l'implémentation d'un WMS (Warehouse management system), pour le pilotage des 72 000 m2 de plateforme. Un cahier des charges technique listant les performances attendues est adressé à cinq éditeurs : optimisation du stockage avec orientation automatique dès la réception ; gestion optimisée des implantations picking ; module complet d'inventaire permanent radio en temps réel ; pilotage des préparations de commandes (pré-colisage et pré-palettisation), éclatement des colis dès la réception, stockage des palettes préparées avant expédition…; tableaux de bords et suivi de performance personnalisable. Trois entreprises seront retenues au terme de la consultation des dossiers techniques. Au mois de juin, chacun des trois prestataires recevait un jeu de tests, à partir de données réelles, pour mener différents POC. Objectif : permettre de mesurer l'efficacité des technologies qui pourraient être engagées. A la rentrée 2018, La Foir'Fouille indique le nom de la société retenue.

Plusieurs critères permettent à Acteos de se différencier. Très vite, Acteos a montré une compréhension des enjeux et des besoins métiers exprimés. « Nous avons compris que La Foir'Fouille souhaitait certes une technologie suffisamment souple pour répondre à sa croissance et à ses process, mais surtout que la maîtrise de projet allait être déterminante. Le chef de projet et l'ingénieur avant-vente ont, en effet, montré une réelle capacité d'accompagnement en phase d'implémentation. Il ne s'agissait pas que de vendre, mais aussi de conseiller », commente Jean-Michel Lefebvre, directeur grand compte Acteos.

La différenciation s'est aussi faite dans l'approche : « Acteos a immédiatement commencé l'implémentation du WMS, pour permettre une prise en main et une familiarisation presqu'en temps réel par les équipes », déclare Jérémy Lemière. « Et, comme c'est souvent le cas, nous avons tenu à faire visiter deux entrepôts équipés du WMS Acteos, pour un partage d'expérience. Une façon pour nous de replacer l'humain au cœur de nos activités », complète Jean-Michel Lefebvre.

La réponse technologique a bien sûr été déterminante. Ce qui a primé c'est la puissance d'analyse des données dans les phases prédictives (calcul et anticipation du nombre de palettes ou de l'espace disponible), le fonctionnement en full temps réel, la gestion des missions et des attributions, les performances du module d'éclatement… Ce dernier module a d'ailleurs montré des résultats dépassant les attentes de La Foir'Fouille.

Retours d'expérience

Aujourd'hui, près de 75% du paramétrage du WMS est effectué et la première phase de prise en main est également achevée. Les tests fonctionnels ont, quant à eux, débuté début juillet, en avance sur le planning initialement arrêté. Le groupe ne cache pas ses attentes grâce à ce nouveau WMS : réduction des marges d'erreur, fiabilité de la tenue du stock, meilleure gestion de l'espace au sein de l'entrepôt, amélioration de l'analyse prédictive, etc.

La Foir'Fouille a récemment lancé une nouvelle version de son site e-commerce. Le groupe devra être en mesure de répondre à la demande en BtoC, via la gestion des tournées de livraison à domicile ou en points click&collect. La Foir'Fouille et Acteos étudient déjà une nouvelle collaboration.