BODY ONE

FR0010106039 - MLONE

0.55 EUR +323.08%







Données boursières

• Nombre de titres :

3 776 000

• Capitalisation boursière :

0.45 MEUR

• Secteur d'activité :

Distributeurs - Habillement

• Marché :

Marché libre

• Place de cotation :

Euronext Paris (France)

Activité de la société

Body One est spécialisé dans la création et la commercialisation d'articles de lingerie féminine. L'activité de la société s'organise autour de 3 familles de produits :

- articles de lingerie : soutien-gorges, culottes, débardeurs, bustiers, etc. ;

- vêtements de nuit : nuisettes, pyjamas, peignoirs, etc. ;

- articles balnéaires : maillots de bain, paréos

Site Web de la société : http://www.bodyone.fr

Actionnariat / dirigeants

• 1. Amsellem

75,35%

• Président Directeur Général

o Monsieur Marc Seroussi

• Finances

o Monsieur Daniel Angel

Prévisions des analystes

2009 2010 2011

BNA 0.00 0.00 ND

Dividende ND ND ND

Rendement ND ND ND

PER 0.00 0.00 ND

Body One

octobre 14, 2008 by christel

Il paraît que l’ancienneté fait le mérite. Ce credo contestable s’applique, il est vrai, (trop) souvent dans la plupart des entreprises, toute géographie confondue. En matière de lingerie femme, rien n’est moins sûr. La preuve par A+B. Ou par Body One.

Jeunesse, lèves-toi

A l’inverse de la plupart de ses concurrents, Body One n’affiche qu’une dizaine d’années d’ancienneté au compteur. Ce qui ne remet bien sûr pas en compte sa qualité et son esthétisme. Bien-être et séduction sont en effet les maîtres mots de la lingerie femme Body One. Seul point noir : du fait de son récent lancement (dix ans, c’est à peine ce qui sépare ma première culotte en satin de mon premier boxer en dentelles ; pas grand chose), elle ne s’illustre malheureusement pas dans toutes les « premières fois » que le monde de la lingerie a connu. Quoique…

Sens des réalités

Disons-le sans détour, Body One est une marque à but plus que lucratif. Aucun mal à cela. Je vous parlais de « première fois », Body One a connu la sienne dans le monde de la lingerie femme. Elle est en effet la première marque de lingerie à avoir été introduite à la Bourse de Paris. C’est nettement plus prosaïque qu’une avancée technologique ou une ligne révolutionnaire mais après tout, on ne peut pas vivre que d’amour et d’eau fraîche.

Qualité et prix abordables, n’est-ce pas après tout ce que toute femme demande ? Petite déception tout de même pour les internautes les plus averties : les points de vente Body One se font rares sur la toile. Les inconditionnelles d’Ebay, entre autres, pourront toutefois trouver leur bonheur à un prix plus que modeste, cela va sans dire. Je terminerais sur cette citation mystérieuse reflétant, paraît-il, la politique de la lingerie femme Body One : « Notre métier : vous permettre de faire le vôtre. » Tellement incompréhensible que c’en serait digne de Jean-Claude Van Damme…



Body One

BODY ONE la marque française de lingerie pour des magasins franchisés & ayant pignon sur rue, vient de publié un communiqué de presse. Il faut noter la mise à jour de leurs site Internet qui ressemble plus à un site amateur & risque bien de faire fuir les derniers clients potentiels. Il faut noter tout de même une collection très riche & visiblement assez bien faites… Espérons que BODY ONE saura se renouveler & que la qualité sera elle au rendez-vous.

Communiqué de presse intégral:

Body one : une nouvelle histoire commence…

Plusieurs mois après son rachat par le Groupe Ariel, body one, l’enseigne de lingerie connue pour ses modèles à petits prix, annonce le début d’une nouvelle histoire. Aujourd’hui, le raffinement et l’élégance sont au cœur de ses préoccupations et de ses collections. Au plus près de sa clientèle féminine et des ses sentiments, body one souhaite désormais conjuguer les accords et les tendances, l’idéal de bien-être et de beauté, réconcilier les esprits et les corps.

Une nouvelle griffe

AMS Studio (intégré au Groupe Ariel), le bureau de style et de création en lingerie et corsetterie, sait que pour répondre aux attentes des fidèles de body one et pour séduire une nouvelle clientèle en vogue, il faut concevoir des lignes confortables mais délicates, pratiques et élégantes. En relation directe avec des fournisseurs italiens et français, le bureau de style s’évertue notamment à utiliser des matières plus raffinées, de meilleure qualité, tout en tentant de conserver le meilleur rapport qualité-prix.

C’est dans un style baroque minimaliste, aux ornements sans outrance, d’une élégance dégagée du faste, que les nouvelles gammes de body one sont rehaussées par une touche de délicatesse et de sensualité. En travaillant l’espace, les matières, les formes et les couleurs, body one annonce sa montée en gamme et rend ainsi hommage à la femme séductrice, à la femme amoureuse, à la femme en toute intimité.

De nouveaux objectifs

Monsieur Ariel Amsellem, le dirigeant charismatique et visionnaire du Groupe Ariel, a la ferme volonté de redynamiser l’image de marque de body one, sur les bases de Marc Seroussi, l’un des premiers à avoir anticipé les besoins des clientes en lingerie.

Le Groupe Ariel poursuit ainsi des objectifs clairs et à court terme. Monsieur Ariel Amsellem souhaite donner une autre taille à body one (ouverture de plusieurs magasins en propre) et développer une nouvelle dynamique en mariant le textile traditionnel et la matière organique à orientation écologique. En raison de l’évolution des parts de marché, body one a aussi intégré un département Recherche et Développement de façon à suivre le rythme en matière d’innovation.

Il compte ainsi apporter plusieurs changements pour accroitre l’activité de l’enseigne : une meilleure standardisation des tailles, la création constante de nouveaux modèles, l’incorporation d’une ligne « Beach Wear » ainsi que la création et le développement d’une ligne « Lounge Wear » en fibres végétales « organic ».

En dédiant une partie de ses usines en Tunisie à la fabrication de la lingerie body one, M. Amsellem souhaite lui faire profiter de l’intégration de toute la chaîne de production, de la fabrication de la fibre à celle du produit fini. La technologie de pointe au service de la performance et de la rapidité de décision va également accélérer le développement de l’enseigne.

Fort de sa présence mondiale, le Groupe souhaite par ailleurs développer l’implantation de la marque à l’international, notamment aux USA et en Grande-Bretagne où le marché de la lingerie est très porteur.

Le Groupe Ariel…

Partenaire des plus grands noms de la mode depuis 1960, le Groupe Ariel a pour vocation la conception et la réalisation des matières maille pour les professionnels de l'habillement. Ses usines disposent de techniciens hautement qualifiés, à la pointe de la modernité et de l'innovation, et sont depuis plusieurs années engagées dans les fibres naturelles. En 1978, il révolutionne l'industrie textile en créant pour la toute première fois le molleton, base de la matière polaire.









Léo Golovine de La Chronique Agora vient de publier ses « douze bonnes résolutions du trader ».

Voici ce que j’en ai retenu:



1. Faire marcher sa raison et non pas ses émotions



2. Ne pas être un mouton mais analyser comment court le troupeau



3. Suivre la tendance est le plus sûr moyen de gagner en bourse



4. Savoir attendre pour entrer dans le marché au bon moment



5. Placer des ordres Stop et ne pas investir plus de 1.5% de son capital dans un seul trade



6. Ne jamais renforcer une position perdante dans l’espoir qu’elle remonte



7. Diversifier ses placements (secteurs/pays) mais pas plus de 20 positions en même temps



8. Ne pas agir impulsivement si la bourse monte ou baisse subitement dans une journée sauf si vous êtes un day-trader



9. Une fois positionné, laisser le marché décider et rester sur sa position tant que le stop n’est pas atteint



10. Le marché a toujours raison



11. Ne pas prendre les nouvelles boursières pour du cash et ne pas suivre des tuyaux ou conseils de spécialistes aveuglément



12. Savoir se reposer et décompresser







Une PME française en pointe dans l’innovation de la chaîne logistique . Joseph Felfeli, PDG d’Acteos : "Nous avons aujourd'hui une avance conceptuelle et technologique de 4 à 5 ans par rapport à nos concurrents."



Acteos, qui est cotée en bourse, est en pointe dans l’optimisation de la chaîne logistique. Cet éditeur de logiciels permet aux entreprises de gagner en compétitivité et de faire des économies importantes, avec un espace de stockage limité et un stock toujours présent… Comment ? C’est ce que nous avons demandé au fondateur de l’entreprise, Joseph Felfeli. Acteos vient de publier ses résultats pour le troisième trimestre : un chiffre d'affaires de 2,9 millions d'euros, en hausse de 26,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent. "Cette performance permet à Acteos de réduire à nouveau la baisse d'activité enregistrée au premier trimestre 2010 qui provient d'un effet de base défavorable lié à des livraisons exceptionnelles de hardware sur le premier trimestre 2009", commente la direction. Le chiffre d'affaires à neuf mois s'inscrit ainsi en retrait de 10%, à comparer à une baisse de 40% enregistrée au premier trimestre et de 25% au deuxième trimestre. Le carnet de commandes cumulé progresse de 28,5% et assurera une large partie du chiffre d'affaires du quatrième trimestre, désormais sécurisé. Aussi, Acteos maintient ses objectifs d'augmentation du niveau d'activité et d'amélioration de son résultat opérationnel en 2010. En outre, la stratégie de développement vise un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros pour un résultat opérationnel de 20% dès 2014.



L’Hebdo-Bourseplus : D’abord, présentez nous votre métier…

Joseph Felfeli :Notre métier est de mettre à la disposition de nos clients un ensemble de logiciels dont l'objectif est de réduire le coût lié à la disponibilité des produits. Je vais prendre l’exemple d’un point de vente, Auchan ou Carrefour, qui vend des produits à des clients. Le taux de satisfaction des clients dépend de la disponibilité des produits qu'ils souhaitent acheter. Lorsque le client va faire ses courses, il souhaite trouver les produits et, s’il n'est pas content lorsqu'il ne peut pas les trouver, il change d'enseigne… Le consommateur final veut acheter des produits au bout de la chaîne logistique. Tout cela est très logique. Alors, qu'est-ce qui fait que les produits sont disponibles ou non ? La première chose qui vient à l'esprit, c'est le stock. Évidemment, on peut garantir la disponibilité d'un produit à l'infini en ayant un stock à l'infini… Malheureusement, le stock a un certain coût, c'est du capital immobilisé et cela coûte cher… Comment faire pour que le produit soit disponible, tout en ayant un minimum de stock ? C'est une question très difficile pour les professionnels. Dans ce contexte, nous avons développé un concept simple en adressant plusieurs problématiques différentes pour garantir la disponibilité des produits à moindre coût. Voilà donc ce que nous faisons… Quelles sont les problématiques ? D'abord, les prévisions et l'approvisionnement : pour maîtriser, il faut avoir un système d'information, c'est-à-dire des logiciels permettant de faire des prévisions de haute qualité pour piloter les approvisionnements. Ensuite, il faut savoir piloter les entrepôts : le temps d'accès aux produits doit être le plus court possible. Il y a aussi la problématique du transport, celle de la planification des ressources et la traçabilité des produits. À travers ces problématiques différentes, nous réussissons à aider nos clients à diminuer ces coûts.



La plupart de vos clients doivent être dans la grande distribution ?

Non. J'ai pris cet exemple parce que c'est très compréhensible, mais notre offre s'adresse aux industriels et à toutes les entreprises qui manipulent des produits physiques, dans l'agroalimentaire, la pharmacie, la chimie, la cosmétique, etc. Donc, nous sommes partout où il y a des produits qui doivent être transformés, stockés, transportés, manutentionnés et acheminés vers un client... Le client peut être un client final, un consommateur ou une entreprise… C'est donc une problématique que nous retrouvons véritablement partout. Mais l'exemple de la grande distribution est frappant, c'est facilement compréhensible et tout le monde est confronté à cette problématique.



Réalisez-vous votre recherche et développement en interne ?

Oui, nous faisons tout. J'ai créé cette entreprise il y a 25 ans. Je viens du monde de la recherche. J'ai passé une grande partie de ma vie en dirigeant un laboratoire de recherche en Allemagne, avant de revenir en France pour créer cette entreprise. Structurellement, nous avons un département recherche et développement qui est basé en France et qui travaille en étroite collaboration avec les universités et les laboratoires de recherche européens. Nous travaillons particulièrement avec l'Ecole polytechnique de Lausanne.



Vous êtes présents en France, en Allemagne et au Liban. L'Allemagne vous permet de vous ouvrir vers l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est, le Liban vers le Moyen-Orient…

Nous allons communiquer dans les prochains jours sur notre développement à l'international avec une annonce très importante. Je ne peux pas vous en dire plus actuellement puisque nous sommes cotés…



Il ne vous manque que les États-Unis…

On va dire globalement l'Amérique. Vous devinez un peu…



Votre chiffre d'affaires trimestriel a augmenté d'un quart, vous expliquez cela en raison d'un retard de commandes sur le premier trimestre…

Traditionnellement, nous travaillons avec des grands comptes. L'année dernière, nous avons eu une très grosse commande qui a été imputée au premier trimestre. Le premier trimestre 2010 a été très mauvais en comparaison au premier trimestre 2009 qui était exceptionnel. Mais nous avons un plan de marche qui est respecté, nous avons comblé notre retard sur le premier trimestre et nous allons atteindre nos objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité.



En Europe, votre concurrence semble être assez limitée…

C'est exact. Aujourd'hui, nous avons une concurrence sectorielle. Je vous ai présenté chacune des problématiques que nous adressons et, sur chacune des problématiques, il y a une concurrence locale en Europe. Mais il n'y a aucune entreprise en Europe, ni aux États-Unis, qui adresse en même temps toutes les problématiques que je vous ai nommées. Nous avons aujourd'hui une avance conceptuelle et technologique de quatre à cinq ans par rapport à nos concurrents. C'est pour cette raison que nous mettons le turbo pour transformer cette avance technologique en parts de marché. C'est pour cela que nous avons publié notre objectif sur quatre ans, qui est de dépasser les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 20% de rentabilité. C'est très ambitieux. Cette ambition se base sur notre capacité d'innover et sur notre avance technologique. Nous allons transformer cela avec un plan que nous allons présenter au cours des prochains mois à travers plusieurs communications majeures. Tout cela va donner une forme et une substance à notre ambition. Nous communiquerons cela au marché d'ici à la mi-janvier. Cela apportera une visibilité forte sur notre stratégie commerciale et technologique.



Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, a annoncé avoir remporté le prix NYSE Euronext du palmarès 2010 région Grand Nord du Deloitte Technology Fast 50.

Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, a annoncé avoir remporté le prix NYSE Euronext du palmarès 2010 région Grand Nord du Deloitte Technology Fast 50.

Organisé par Deloitte en partenariat avec NYSE Euronext, Croissance Plus, Oséo, La Caisse d'Epargne, Mickael Page, La Tribune, BFM, La Gazette Nord Pas de Calais et Grand Lille TV, le prix NYSE EURONEXT du Deloitte Technology Fast50 récompense les entreprises technologiques cotées dont le taux de croissance du chiffre d'affaires sur cinq exercices a été le plus dynamique.





(CercleFinance.com) - Acteos a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 millions d'euros au cours du troisième trimestre, en hausse de 26,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



'Cette performance permet à Acteos de réduire à nouveau la baisse d'activité enregistrée au premier trimestre 2010 qui provient d'un effet de base défavorable lié à des livraisons exceptionnelles de hardware sur le premier trimestre 2009', commente la direction.



Le chiffre d'affaires à neuf mois s'inscrit ainsi en retrait de 10%, à comparer à une baisse de 40% enregistrée au premier trimestre et de 25% au deuxième trimestre.



Ces résultats illustrent la nouvelle dynamique marketing et commerciale du groupe. Le carnet de commandes cumulé progresse de 28,5% et assurera une large partie du chiffre d'affaires du quatrième trimestre, désormais sécurisé.



Aussi, Acteos maintient ses objectifs d'augmentation du niveau d'activité et d'amélioration de son résultat opérationnel en 2010. En outre, la stratégie de développement vise un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros pour un résultat opérationnel de 20% dès 2014.



Communiqué



Le 18 octobre 2010





ACTEOS, éditeur de solutions d’optimisation des flux logistiques annonce la signature d’un contrat avec le Groupe Paris Store pour le déploiement de sa solution Acteos WMS - Version Retail. Au delà de la performance de sa solution de gestion d’entrepôt particulièrement adaptée au secteur de la distribution, Paris store a sélectionné Acteos pour sa capacité à proposer un pilotage de projet et une solution globale (projet, hardware, intégration).





Crée en 1977, le Groupe Paris-Store est un importateurs / distributeurs de produits asiatiques (Chine, Hong Kong, Thaïlande) vers l’Europe. Avec un chiffre d’affaires de plus de 250 M€ et plus de 600 salariés, Paris Store est l’un des leaders du marché européen.













Le Groupe propose un catalogue de plus de 6 000 références produits (Alimentaire, surgelés, liquides, vaisselle, décoration etc…) distribués au travers d’une stratégie multi canal :













- son réseau de 21 magasins de type « grands supermarchés » en propre





- la GMS traditionnelle





- les tiers grossistes et restaurants.













Pour accompagner son expansion dans ces différentes activités le Groupe a décidé de lancer un programme de modernisation et d’homogénéisation de son système d’information. L’un des piliers de cette modernisation est l’optimisation de la Supply Chain. C’est dans ce cadre que Paris Store a retenu la solution Acteos WMS (version retail) pour équiper l’ensemble de ses dépôts Parisiens.





Un contrat qui illustre l’offre globale du Groupe Acteos





« Parmi les 4 éditeurs en shortliste et ayant des références significatives dans le secteur du retail, notre groupe a retenu la solution Acteos WMS, pour sa large couverture fonctionnelle et ses fonctions spécialisées pour la distribution : Un produit particulièrement adapté à la flexibilité, aux exigences et à la souplesse de notre métier » précise Vincent Stellian, Directeur General Executif de Paris- Store













Le choix a également été motivé par les compétences en conseil et la capacité d’Acteos à être « le point d’entrée unique pour le client » et ainsi piloter les projets d’intégration annexes (wifi, pilotage vocal à venir…) sans faire appel à de multiples interlocuteurs qui diluent les responsabilités.













« Ce nouveau succès commercial témoigne de notre réelle capacité à offrir une solution et une vision globale à nos clients. Outre la partie purement software du projet et ses extensions à venir, c’est notre capacité à garantir dans la même offre une gestion de projet adaptée, une expertise métier sectorielle, des services de support et d’accompagnement hauts de gamme qui sont ici récompensés » conclut Alexandre Morel, Directeur commercial et Marketing d’ACTEOS.



Fin septembre, la rédaction avait réitéré ses dernières analyses et son objectif de 2.7 euros, considérant que la société confirmait son retour à la profitabilité, malgré un contexte économique défavorable.

ACTEOS s'est principalement appuyé sur l'efficacité de sa stratégie commerciale axée sur une offre intégrée,réunissant le "conseil , l'édition, l'intégration de progiciel et les technologies

avancées dans le domaine de l'acquisition et de transmission de données.

Dans un contexte de consolidation rampante des marchés,le titre a clotué sa dernière séquence de repli,et repart à l'assaut de notre objectif de 2.7 euros, dans des volumes de transaction qui s'étoffent depuis le début de la semaine.

I n'est pas impossible d'assister à un regain d'intérêt prometteur, dès le franchissement de la zone des 2.7euros,au delà de laquelle,techniquement, un sursaut spéculatif pourrait mener sur les 3.20 euros.

Il est à noter que contrairement à son sérieux retournement industriel, commercial et financier, la valeur n'a pas encore profité de ses prouesses de restructuration,malmenée sans discernement par la conjoncture globale,alors que l'effet de comparaison avec les incertitudes 2009/2010 devrait lui être favorable sur le plan de la valorisation boursière.









ACTEOS : la résurrection est en marche, à un cheveu de notre objectif

A surveiller ce jour

A3Gadvise



Fin août, la rédaction avait réitéré ses dernières analyses et son objectif de 3 euros, considérant que la société confirmait son retour à la profitabilité, malgré un contexte économique défavorable. ACTEOS s'est principalement appuyé sur l'efficacité de sa stratégie commerciale axée sur une offre intégrée, réunissant le « conseil, l'édition, l'intégration de Progiciel et les technologies avancées dans les domaines d'acquisition et de transmission de données »…



Dans un contexte de consolidation rampante des marchés, le titre a clôturé sa dernière séquence de repli, et repart à l'assaut de notre objectif de 3 euros, dans des volumes de transactions qui s'étoffent depuis le début de la semaine, avec les prochains trimestriels comme point d'ancrage.



Il n'est pas impossible d'assister à un regain d'intérêt prometteur, dès le franchissement de la zone des 3 euros, au-delà de laquelle, techniquement, un sursaut spéculatif pourrait mener sur les 3.80 euros, dès l'affranchissement des 3.20 euros.



Il est noter que contrairement à son sérieux retournement industriel commercial et financier, la valeur n'a pas encore profité de ses prouesses de restructurations, malmenée sans discernement par la conjoncture globale, alors que l'effet de comparaison avec les incertitudes 2007 / 2008 devrait lui être favorable sur le plan de la valorisation boursière.



Au cours du premier semestre 2010, Acteos a réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 millions d'euros en repli de 25% en raison d'un effet de base défavorable lié à des livraisons exceptionnelles de hardware au cours du premier trimestre 2009. Sans cet effet, la baisse du chiffre d'affaires semestriel se limite à 4,5%.



L'activité software quant à elle poursuit sa croissance (+23%) soutenue par des revenus récurrents (location de logiciels, contrats de services) dont la part passe de 18% à 28% du chiffre d'affaires Software.



La marge brute continue son amélioration et passe à 70% du chiffre d'affaires, à comparer à 67% au cours du premier semestre 2009.



Le second semestre est habituellement un semestre de forte activité et d'équilibrage pour Acteos et son secteur. Le groupe estime que son carnet de commandes à fin juin (3,5 millions d'euros), les nouveaux contrats locatifs et contrats de service constituent une base solide pour la réalisation des objectifs de chiffre d'affaires annuel.



'Les prises de commandes de premier semestre qui se sont poursuivies cet été grâce à une excellente dynamique commerciale (11 nouveaux clients ' grands comptes ' dans le groupe depuis janvier) devraient se poursuivre et rapidement dessiner les perspectives d'un début d'année 2011 performant' ajoute la société.









Très gros contrat pour Actéos!





Acteos : contrat de 1,8 ME sur 3 ans en Allemagne 11/06/2010 06:23



Le groupe Acteos a décroché un très gros contrat avec un grand acteur de l'industrie automobile en Allemagne. La société nordiste fournira et déploiera 1.500 terminaux mobiles qui permettront au client de mettre en place le contrôle qualité et la traçabilité en temps réel des produits de sa chaine de production. Le contrat représente 1,8 Million d'Euros sur 3 ans, dont 0,6 ME facturables dès cette année (à rapporter à un chiffre d'affaires 2009 de 10 ME pour Acteos).



trotsky1 - Trotsky1 Analyse sur Graphseo Trotsky1

Analyse sur Graphseo ACTEOS PEPITE

Posté le 14/06/2010 à 14:12

0

Recommander

Analyse sur Graphseo :





Tendance technique Acteos

Synthèse des tendances

ticker: EOS ISIN: FR0000076861



Phase 2 : tendance confirmée, hausse

Indice de confiance

91,0 %



Le titre montre de l'hésitation, il est haussier sur le court terme mais reste en baisse sur un horizon moyen terme. Sa tendance long terme, lisible sur la moyenne 100 jours, est néanmoins bien orientée.



L'orientation globalement positive du titre est confortée par plusieurs signaux positifs sur les indicateurs et notamment : le passage en hausse de la MM20 le passage en hausse de la MM100, signal positif sur le DMI, le signal d'achat sur la MACD qui a cassé son signal à la hausse, les volumes en forte hausse en l'espace d'une semaine, le gap haussier



Critères haussiers 10

Critères baissiers 1

Critères neutres 6

La synthèse est générée à partir du dernier cours de clôture connu du titre, le 11/06/2010



Lien: http://www.abcbourse.com/analyses/tendance.aspx?s=FR0000076861





- Johann Armand (Channel news)



Joseph FelfeliLe spécialiste de l’optimisation de la chaîne logistique a confirmé en 2009 son retour à la rentabilité opéré en 2008. Sa réorganisation achevée, il se concentre désormais sur l’amélioration de son offre.



L’éditeur indépendant spécialisé dans la gestion de la chaîne logistique revient de loin. Stoppée net dans son ascension au début des années 2000, suite non pas à l’éclatement de la bulle Internet mais à une opération de croissance externe frauduleuse, l’entreprise s’était enfoncée dans les pertes au point que d’aucuns l’avaient enterrée prématurément.



Mais, après un long procès (gagné en 2006) et une refonte complète de son organisation, l’entreprise est parvenue à rétablir sa profitabilité à partir du deuxième semestre 2008 et vole depuis de succès en succès. L’exercice 2008 s’est terminé sur un résultat net de près de 400.000 € (pour un CA de 12,3 M€) et 2009 devrait faire apparaître un bénéfice en forte hausse malgré une baisse du chiffre d’affaires (-13%).



Quant à l’année 2010, elle se présente sous les meilleurs auspices avec la signature d’un contrat de plus de 1 M€ avec Schiever (franchisé Auchan) pour l’équipement de plus de 150 points de vente de sa nouvelle solution de prévision et d’approvisionnement (Acteos PPS). Aboutissement de quatre années de développement, cette solution couronne un processus entamé au milieu des années 90 visant à développer une offre permettant d’optimiser la disponibilité des produits en magasins tout en réduisant les coûts liés à leur stockage.



« C’est la seule offre du marché capable de prendre en compte le temps de mise à disposition des produits, qui constitue le facteur déterminant dans l’optimisation des stocks de sécurité, assure Joseph Felfeli, pdg d’Acteos. Grâce à notre technologie, nous sommes en mesure de réduire de 30% à 40% les niveaux de stocks de nos clients tout en améliorant la disponibilité des produits ».



La gamme d’Acteos s’articule désormais autour de cinq composants architecturés en une suite cohérente (pilotage d’entrepôt, planification des ressources, gestion du transport, traçabilité et prévision & approvisionnement). Elle sera complétée au cours de l’année par de nouveaux modules couvrant notamment l’encaissement et la gestion commerciale.



Ayant achevé sa réorganisation au cours des dernières semaines avec le regroupement de ses différentes activités R&D sous une direction unique (celle de Elie Gharios, qui dirigeait jusqu’à présent la filiale libanaise) et la création d’une division en charge du marketing et de la commercialisation (confiée à Alexandre Morel), l’éditeur table sur une croissance (modérée) de ses facturations cette année.









RESUME DES DEBATS LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 12 JUIN 2009







PRESENTATION SLIDES MONSIEUR FELFELI 12 JUIN 2009





Slide 1 De 2006 à 2007 stagnation du chiffre d’affaires



2008 démontre une croissance soutenue de 17%



Slide 2 L’évolution de ce chiffre d’affaires par type de prestations



En terme de licence, nous avons connu des difficultés.

Nous avons subi une régression.



Une légère croissance en terme de prestations.



Croissance forte en intégration de technologie.



Slide 3 Évolution du chiffre d’affaires en France : nous avons stagné en terme de software entre 2007 et 2008 contrairement à la période 2006-2007.



En Allemagne, l’intégration technologique reste une composante forte du chiffre d’affaires.



Les deux pays (France et Allemagne) ont pour objectif d’atteindre l’équilibre et d’être rentables.



L’Allemagne a continué à maintenir son équilibre entre software et intégration de technologie mais sans mettre en oeuvreœuvre une politique véritablement volontariste.



Slide 4 La marge brute est supérieure au chiffre d’affaires.



La progression de la marge brute en 2008 s’explique par le changement de mode d’immobilisation des frais de recherche et de développement qui ont été immobilisés alors qu’auparavant ils étaient comptabilisés en charges.



Slide 5 Compte de résultat simplifié



On a dégagé un résultat consolidé en 2008 positif.



Le chiffre d’affaires s’est accru de 17%.







Slide 6 Compte de résultat final



La France impacte lourdement le bilan au premier semestre 2008



L’objectif qu’on s’était donné en 2008 n’a pas été atteint.



Dès la fin du premier trimestre, il a été nécessaire de réorganiser l’entreprise pour adapter la structure des charges aux revenus.



On a décloisonné les services de manière à rendre l’entreprise flexible et performante.



En réalité, l’entrée en bourse nous a amené plus de soucis qu’elle n’a solutionné notre croissance.



On a procédé à des acquisitions pour satisfaire le marché boursier ce qui nous a handicapé.



Au second semestre 2008, nous avons rattrapé une grande partie du retard accumulé au 1er juin.

De plus, nous avons absorbé l’impact du PSE (180 K€).



En Allemagne, la réorganisation avait été engagée un an plus tôt. L’impact positif a donc été plus rapide qu’en France.



Slide 7 Tableau des flux et de trésorerie



La trésorerie à la clôture 2008 s’élevait à 1800 K€. Nous avons donc pu démarrer 2009 sur des bases solides.



Slide 8 Résultats 1er trimestre 2009



Variation de + 41% du chiffre d’affaires



Carnet commandes + 19%



Carnet de prises de commandes + 28%



L’entreprise a pris un nouvel élan.

Les perspectives sont très bonnes et ce malgré la crise. Cela va se traduire par des communiqués dans les semaines à venir.



Avez-vous des questions ?



P. Mignon actionnaire depuis 2 ans (intervention)

J’ai peu de sérénité sur l’évolution du cours.

Je connais bien la société au travers des communiqués.

C’est une démarche inédite pour moi de participer à l’assemblée générale car je voulais comprendre l’évolution du cours et me rassurer sur mon investissement.



Je tiens à remercier le Président pour l’exposé lucide qu’il vient de faire.



Cela fait un gros semestre que l’on voit les chiffres évoluer dans le bon sens.



Monsieur FELFELI :

Je tiens à ajouter que le PSE a été dicté uniquement par un souci de rentabilité de retour à l’équilibre en vue de rendre l’entreprise plus flexible, plus réactive.de garantir la pérennité de l’entreprise.



On s’est aperçu, en analysant la structure des coûts, que l’entreprise se transformait petit à petit en une administration.

On avait une structure de charges en back office inadaptée par rapport à l’activité.



D’où la nécessaire adaptation mais toujours avec un souci d’équité et de préservation des chances de l’entreprise pour assurer son avenir.

Tous les efforts du plan social ont porté sur les départements administratifs.

Ceci a constitué un signal fort pour tous les salariés de l’entreprise et a permis de les mobiliser.



Les maux de l’entreprise étaient liés aux opérations de croissance externe non maîtrisées par des moyens internes d’encadrement non adaptés.

Nous sommes passés à côté d’une catastrophe.



Le procès en Allemagne a duré 6 ans. Nous avons enfin fini par obtenir gain de cause.



Ce passé est important pour comprendre la politique de demain.



Depuis 2008, nous consolidons la structure, nous renforçons les compétences au sein de l’entreprise pour nous permettre en 2011 de repartir vers un cycle de croissance externe en l’encadrant.



La priorité de l’entreprise c’est la croissance organique et la consolidation des comptes et des structures et surtout l’intégration complète de notre structure de développement au Liban.



P. MIGNON : compte tenu de la saisonnalité de l’activité, vous voyez comment l’activité de la fin de l’année ?



M. FELFELI : c’est la première fois que le premier trimestre démontre une embellie.

Cependant je ne me prononce pas sur la croissance en fin d’année. Je suis confiant mais ne peux pas m’engager sur une évolution de + 41%.





2009 sera la première année de renouveau comme ce fut le cas en 1999.



Nous communiquerons sur les prises de commandes dans les semaines à venir.









Acteos, leader de solutions de Supply Chain Planning et Executive, annonce son partenariat de distribution exclusive en France avec Voice Insight pour un meilleur ROI pour le Voice picking dans l'entrepôt. La solution Voice Insight simplifie les processus logistiques telles que la réception, le picking, les contrôles qualités et l'inventaire grâce à la saisie vocale.







Les 2 éléments de base de la solution Voice Insight sont :



un terminal portable miniature (Blue VQL Smart Talk) de très faible encombrement, s'accrochant à la ceinture ou se fixant sur un transpalette

et un micro casque sans fil.

Le BlueVQL Smart Talk de Voice Insight est un vrai ordinateur portable durcit résistant aux chocs et étanche. Ce terminal portable gère plusieurs interfaces Bluetooth (et/ou DECT) qui assurent une liaison sans fil de haute fidélité (HiFi) avec tout système compatible.



L'utilisation du micro casque sans fil améliore la mobilité, la liberté de mouvement et la facilité d'utilisation. Ce système est beaucoup moins contraignant que les systèmes filaires traditionnels. Par ailleurs la disponibilité de plusieurs interfaces sans fil permet l'utilisation simultanée de la voix et d'un lecteur code barres sans fil pour répondre aux exigences de la lecture du numéro de lots notamment de l'industrie cosmétique et pharmaceutique.



Contrairement aux autres solutions disponibles sur le marché, l'interface vocale de Voice Insight n'exige AUCUN apprentissage vocal préalable. Un nouvel utilisateur ne passe plus par la phase d'apprentissage de sa voix : le temps de mise à l'ouvrage de personnels intérimaires par exemple est ainsi plus rapide qu'avec un système traditionnel. Les informations étant préalablement enregistrées dans une base de données, l'importation est plus facile. En outre le nombre de mots est beaucoup plus étendu.



Autre avantage de la solution Voice Insight, elle s'adapte parfaitement aux accents linguistiques, par ailleurs elle est insensible aux bruits de fonds. Cette technologie est compatible avec la majorité des moteurs de reconnaissance vocaux du marché.

« La reconnaissance vocale offre une extraordinaire facilité d'utilisation parce que les yeux et les mains restent libres pour d'autres tâches. Cette technologie est déjà utilisée par bon nombre de sociétés mais son coût et quelques contraintes techniques freinent encore son développement à grande échelle » déclare Joseph FELFELI, le PDG d'ACTEOS.



Les laboratoires de R&D de Voice Insight et d'ACTEOS ont collaboré pour intégrer la solution vocale dans Logivoice/ Logidrive, le WMS d'Acteos. Acteos garantit également une parfaite utilisation de cette technologie vocale ayant un tout autre système de gestion d'entrepôt.

Enfin, le prix très compétitif de cette nouvelle solution va permettre de lever bon nombre de freins économiques.





A propos de Voice Insight :

Voice-Insight fournit des solutions vocales mobiles offrant une facilité inégalée d'intégration avec les applications existantes et permettant de piloter à la voix vos outils les plus classiques (GPS, code-barres, RFID,…). Voice-Insight vous propose des outils pour la logistique d'entrepôt, le SIG (Système d'Information Géographique), la maintenance, le contrôle qualité et la navigation par GPS, tous domaines dans lesquels la technologie VQL offre des améliorations importantes en performance, sécurité, traçabilité avec des ROI significatifs.

Pour plus d'information, visitez www.voice-insight.com





A propos d'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos est historiquement pionnier dans l´optimisation de la fonction logistique bâtie sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels pour synchroniser et optimiser les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique, Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne au niveau opérationnel : entreposage, transport, approvisionnement.

Pour plus d'information, visitez www.acteos.fr

http://www.physicalsupplychains.com/ACTEOS-signe-un-partenariat-de-distribution-exclusive-en-France-avec-Voice-Insight-pour-l-optimisation-du-Voice-picking_a947.html



"La société vient d’annoncer un chiffre d’affaires du troisième trimestre 2007 en croissance de 11% par rapport à 2006. Nous sommes déçus par les performances de la filiale allemande qui pourtant restructurée en profondeur, continue à peser sur la top-line avec un chiffre d’affaires en recul de 22% et qui masque quelque peu la très belle croissance de 69% en France. Pour la première fois depuis longtemps le carnet de commandes est en hausse significative et traduit une réelle progression commerciale compte tenu des longs cycles de ventes chez Acteos. Après un premier semestre très décevant, nous entrevoyons de bonnes perspectives de recovery, et pensons que les recrutements commerciaux porteront pleinement leurs fruits en 2008. Dans l’attente d’une confirmation de la tendance amorcée ce trimestre, nous restons toutefois neutres sur le titre avec une fair value de 3,80 euros."

1)

Pour la première fois depuis longtemps le carnet de commandes est en hausse significative et traduit une réelle progression commerciale compte tenu des longs cycles de ventes chez Acteos.



2)nous entrevoyons de bonnes perspectives de recovery,





3)nous restons toutefois neutres sur le titre avec une fair value de 3,80 euros."



alors qd ils vont refaire leur calcul , ils passeront de neutre à achat et vont relever leur objectif !



Dans la continuité de la dynamique de croissance du second semestre, ACTEOS devrait recueillir les fruits de ses investissements marketing et commerciaux auxquels viendront s’ajouter, dès 2008, les résultats des nouveaux contrats déjà gagnés. A ce titre, le groupe est confiant dans les bonnes perspectives de développement qu’offre ce nouvel exercice. MonaSo - Hel45 Les contrats sont de 2008, les résultats en 2009. Y a pas le feu! hel45 - relis ça et tu verras que la fin d'année à été très dynamique le T1 sera bon / T1 2006



Boursorama le 04/02/2008 18h50

Acteos : Chiffre d’affaire 2007 : 10,5 M€

Communiqué



Retour à une croissance à deux chiffres au second semestre





En K€, IFRS



S1 2007



S2 2007



Variation S2 07/ S1 06



2007



Variation 2007/ 2006





France



2 761



3 123



+ 36%



5 884



+12%





Allemagne



2 193



2 448



+2%



4 641



-6%





TOTAL



4 954



5 571



+19%



10 525



+3%







Sur l’exercice 2007, le chiffre d’affaires consolidé d’Acteos s’établit à 10,5 M€ en progression de 3 % par rapport à 2006.











La dynamique de croissance attendue démarre au second semestre





En terme d’activité, la consolidation entamée en 2006 s’est achevée au premier semestre 2007. C’est ainsi que le second semestre marque un net retour à la croissance à deux chiffres avec un chiffre d’affaires de 5,6 M€ en hausse de 19 % par rapport à la même période de l’année précédente.











Allemagne : + 40% au quatrième trimestre





En Allemagne, l’activité au premier semestre a été fortement impactée par cette consolidation, compte tenu du report de plusieurs grands projets et de la structuration des efforts commerciaux.





Le second semestre confirme le rebond attendu de l’activité. Cette reprise de la croissance prend toute sa mesure au quatrième trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse de + 40% à 1,3 M€.











France : + 36% au second semestre











En France le retour à une croissance à deux chiffres a démarré au troisième trimestre pour se confirmer au quatrième trimestre. Sur les six dernier mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’élève à 3,1 M€, en hausse de +36%.











Au-delà de la croissance du chiffre d’affaires, les derniers mois ont amené le Groupe à enregistrer plusieurs succès commerciaux importants parmi lesquels la signature d’un contrat avec OKLE, fournisseur de référence pour la distribution alimentaire en Allemagne et la signature de plusieurs contrats avec Siemens en Chine, aux USA, au Japon et en Allemagne.











Ces contrats devraient porter leurs fruits dès 2008 confortant les bonnes perspectives de développement attendues sur ce nouvel exercice.





D'après mon analyse acteos pourrait partir à la hausse.

Perso je tente une entrée vers 5.30



