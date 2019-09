Actia : Portzamparc reste à 'conserver'

17/09/2019 | 09:17

Portzamparc confirme son conseil de 'conserver' l'action Actia, portée ce matin à la Bourse de Paris par la publication de ses comptes semestriels. Même si l'objectif de cours est de 4,6 euros.



Les spécialistes des 'smidcaps' parisiennes saluent le 'net redressement de la rentabilité' du groupe durant la première moitié de son exercice, avec un marge opérationnelle de 3,2% améliorée de 280 points de base. 'La rentabilité est globalement portée par l'effet volume (...), la baisse de l'utilisation de la sous-traitance R&D, la détente du prix des composants électroniques ainsi que l'optimisation des services achats et logistiques', argumente une note. Enfin, les prévisions ont été confirmées.



Cela étant, ajoute Portzamparc, 'si la croissance d'Actia reste soutenue, le levier sur la rentabilité nous paraît quant à lui toujours très limité à court et moyen termes compte tenu des pressions persistantes sur la marge (mix, investissements R&D...)'.





