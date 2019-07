Actia : attention aux marges, estime Portzamparc

31/07/2019 | 09:40

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, n'est plus d'avis de 'renforcer' la ligne Actia Group, mais désormais de la 'conserver'. Ajusté à 4,60 euros, l'objectif est pratiquement en ligne avec le cours actuel du titre.



Les analystes réagissent à la publication, ce matin, de ses ventes semestrielles par l'équipementier toulousain centré sur l'automobile. Jugée 'globalement en ligne', les ventes demeurent portées par la division Automotive, mais aussi par la dynamique de la branche Telecoms. Le CA 2019 de 520 millions désormais anticipé par la direction est conforme avec les prévisions de Portzamparc (521,1 millions).



Mais 'la progression de l'EBITDA sera quant à elle limitée par une augmentation des dépenses R&D sur le 2ème semestre en lien avec les succès commerciaux du 1er semestre, qui devrait être compensée par la détente du prix des composants électroniques', indique une note.



Si Portzamparc confirme ses prévisions pour le groupe en 2019, il abaisse néanmoins son conseil 'compte tenu de l'important rebond du titre (+ 25% depuis le 1er trimestre) et des pressions persistantes sur la rentabilité qui nous incite à être particulièrement prudents dans la capacité d'Actia à redresser ses marges', écrivent les spécialistes.









