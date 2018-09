ACTIA : ARDIA récompensée par le ministère de l’industrie tunisien

La société ARDIA (groupe ACTIA-Toulouse), a le plaisir de vous informer de l'attribution du 1er prix du Concours National de la Qualité et de l'Excellence opérationnelle 2018 à notre société. Ce prix prestigieux est annuellement décerné par le ministère de l'industrie et des PME Tunisien aux entreprises opérant dans le secteur de l'industrie et des services connexes.

Ce prix est attribué à l'issue d'une série d'audits d'évaluation selon le modèle d'excellence EFQM (modèle européen basé sur 9 critères : Le leadership, la stratégie, le personnel, les partenariats et les ressources, les processus produits et services, les résultats clients, les résultats personnels, les résultats sociétaux et les résultats d'activité).

Le concours récompense non seulement les performances financières et les efforts d'innovation de la société mais également la démarche de gestion responsable et valorisante de la ressource humaine, qui selon M. Jean-Louis Pech Président du directoire d'ACTIA Group, « en Tunisie est créatrice, entreprenante et qualifiée ».

« Nous sommes très honorés par cette distinction qui reflète le niveau d'expertise et de technicité qu'a atteint notre entreprise, une consécration d'une aventure humaine qui a démarré en 2005 avec 5 ingénieurs et qui se poursuivra à l'instar de la grande sœur CIPI ACTIA basée aussi sur Tunis et qui a fêté ses 40ans l'année dernière» souligne Mr Hassouna Fatnassi, Président et fondateur d'ARDIA.

« Nous tenons à féliciter tout le personnel d'ARDIA pour ce prix, et nous le partageons avec nos clients et partenaires qui nous font confiance et nous aident à progresser. Nous sommes déterminés à poursuivre notre démarche d'amélioration avec en priorité : l'humain, la qualité, l'expertise technique et l'innovation » déclare Mr Walid ROUIS, Directeur général d'ARDIA.

Le groupe toulousain croit dans la capacité de l'économie tunisienne à rebondir après des années difficiles et à renforcer sa compétitivité sur les marchés étrangers. « C'est la raison pour laquelle nous allons continuer à investir dans ce pays en augmentant les capacités de notre bureau d'études ARDIA créant sur 3 ans 200 emplois ingénieur sur le bassin de l'Ariana et au-delà » affirme M. Pech qui fait le déplacement spécialement pour partager avec nous le plaisir de recevoir ce prix.