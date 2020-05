ACTIA : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020

Regulatory News:

IFRS, en M€ 2020* 2019 Var. 1er trimestre 117,1 134,4 <12,8 %> dont Automotive 108,5 114,6 <5,3 %> dont Télécommunications 8,7 19,8 <56,1 %>

* Données non auditées.

Pour ce 1er trimestre 2020, marqué par les premiers impacts de la crise sanitaire, le chiffre d’affaires s’établit à 117,1 M€, en recul de 12,8 % par rapport au 1er trimestre 2019. Les principaux facteurs de cette baisse sont liés, d’une part, à l’arrêt des opérations mi-mars pour freiner la pandémie de Covid-19 et, d’autre part, à un effet de base sur la division Telecom qui intégrait l’an passé le contrat égyptien.

ACTIA Group anticipe un impact important de la pandémie avec une baisse de chiffre d’affaires de l’ordre de 25 % sur l’année 2020. Le Groupe met en œuvre les mesures nécessaires pour protéger ses ressources financières et adapter ses programmes de développement afin de poursuivre sa stratégie de croissance dans les années à venir.

Au 1er trimestre, les ventes des filiales à l’étranger ressortent à 70,2 M€ (<1,0 %>) et celles des sociétés françaises à 46,9 M€ (<26,1 %>). Le recul des ventes a été plus marqué sur les clients à l’international, qui représentent 75,0 % du chiffre d’affaires du trimestre (87,8 M€, soit <14,7 %>).

L’activité Automotive génère 92,6 % du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe, en recul de 5,3 % sur la période. Les activités OEM (77,3 % du CA Automotive, <7,4 %>) ont globalement résisté sur les deux premiers mois de l’année, notamment en télématique Véhicules Légers, Off Highway et Bus & Cars, avant d’être freinées en mars par les impacts de la crise sanitaire amplifiant le ralentissement déjà connu du marché Automotive. La télématique Poids Lourds et les activités Véhicules Électriques sont en fort recul sur le trimestre. Les activités Aftermarket (11,2 % du CA Automotive) sont en progression de 10,9 % grâce aux bons niveaux des ventes de solutions pour le contrôle technique à l’international, et à celles pour la gestion de flotte, qui compensent la chute des équipements de garages, dont les activités ont été stoppées par la crise. L’activité de sous-traitance électronique (MDS, 11,5 % du CA Automotive), à l’arrêt depuis mi-mars, est en recul de 4,6 % sur le 1er trimestre.

L’activité Télécommunications représente 7,4 % du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe, à 8,7 M€. Le recul (<56,1 %>) est lié à l’effet de base du contrat égyptien, qui enregistrait un niveau exceptionnellement élevé de facturation au T1 2019 et dont les livraisons de cette fin de trimestre ont été reportées, conséquence de la crise sanitaire sur les flux de marchandises internationaux. Les ventes en Énergie (Smart Grids) pâtissent d’un retard technique du programme actuel, alors que les activités ferroviaires ont poursuivi leur forte progression.

PERSPECTIVES 2020

L’épidémie mondiale de Covid-19 restreint les opérations du Groupe et l’activité des clients et fournisseurs. Après un mois d’avril quasiment à l’arrêt, les différentes sociétés du Groupe reprennent progressivement leurs activités sur site tout en maintenant du télétravail, afin de respecter les règles sanitaires. A ce jour, l’estimation de la baisse du chiffre d’affaires due à la crise sanitaire est de l’ordre de 25 % par rapport à 2019 alors que le Groupe anticipait, avant la pandémie, une croissance modérée. Des mesures d’économie sont mises en place, en particulier dans le domaine de la R&D la priorité est donnée aux programmes de développement de produits clients, sans entamer la capacité d’innovation à moyen terme. L’appel à des ressources extérieures au Groupe sera réduit au maximum. En parallèle, les aides gouvernementales sont activées mais ne pourront pas compenser la baisse d’activité qui engendrera des pertes sur l’exercice et donc des bris de covenants. Les premiers accords de financements garantis par l’État sont enregistrés ces derniers jours. La crise sanitaire génèrera une dette supplémentaire sur l’exercice. Les discussions initiales avec les partenaires financiers d’ACTIA montrent une bonne compréhension de la situation et une volonté d’accompagnement en cette période exceptionnelle.

A début mai 2020, 60 % des effectifs du Groupe en France sont opérationnels (30 % sur site et 30 % en télétravail), 15 % des salariés étant en chômage partiel, le restant des équipes étant des personnes dites à risque, gardant des enfants ou en arrêt « classique ». À l’international, les sites redémarrent progressivement en fonction des contraintes locales. Le Groupe, largement diversifié et internationalisé, privilégie les études et développements sur les contrats signés ou en cours de signature, et les projets de R&D les plus porteurs, afin de préparer la sortie de crise dans les meilleures conditions et bénéficier de son positionnement sur les marchés de la mobilité et des Télécoms dont le potentiel à long-terme reste intact.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET PROPOSITION DE DIVIDENDE

L’Assemblée Générale Mixte est convoquée le 27 mai 2020 à 17h00 à huis clos, comme le prévoit l’ordonnance du 25 mars 2020, au siège de la Société. Les Actionnaires peuvent voter par correspondance ou donner pouvoir et sont invités à consulter la documentation relative à cette Assemblée Générale, disponible sur www.actia.com (menu « Investisseurs » / « Assemblées Générales »).

A cette occasion, suite aux réunions du Directoire et du Conseil de Surveillance du 30 mars 2020, il sera proposé aux actionnaires, l’approbation d’un dividende brut de 0,15 euro par action ACTIA Group au titre de l’exercice 2019. La proposition de dividende à l’Assemblée Générale des actionnaires est maintenue, dans le respect de la règle de calcul établie qui prend en compte l’évolution de l’EBITDA. Le dividende représente une source de financement pouvant notamment permettre de renforcer les capitaux propres des structures du Groupe lorsqu’elles en ont besoin. Pour LP2C, la holding animatrice actionnaire majoritaire du Groupe ACTIA, le dividende rémunère le travail consacré au développement, à la promotion et à la mise en œuvre de la stratégie globale du Groupe. Les ressources remontées à la holding sont également consacrées à des activités extérieures au Groupe ACTIA qui visent à soutenir le déploiement d’une industrie innovante, créatrice d’emploi en France et répondant aux enjeux du développement durable. A ce titre elle accompagne par exemple depuis 2016 une PME Française développant un procédé innovant pour le traitement et le recyclage de déchets automobiles.

Le document d’enregistrement universel 2019, déposé le 27 avril 2020 est disponible sur www.actia.com (menu « Investisseurs » / « Document de référence »).

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Assemblée Générale : Mercredi 27 mai 2020 à 17h00 (réunion à huis clos, dans le contexte de l’épidémie du Covid-19)

Mercredi 27 mai 2020 à 17h00 (réunion à huis clos, dans le contexte de l’épidémie du Covid-19) Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2019 : Mercredi 5 août 2020 (avant bourse)

Mercredi 5 août 2020 (avant bourse) Résultats semestriels 2019 : Mardi 22 septembre 2020 (avant bourse)

Mardi 22 septembre 2020 (avant bourse) Réunion SFAF : Mercredi 23 septembre 2020 (11h30)

À PROPOS D’ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie et des télécommunications.

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

Chiffres clés consolidés :

– Chiffre d’affaires 2019 : 520,4 M€.

– + 3 800 collaborateurs dans le monde dont plus de 1 000 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

– Implanté dans 16 pays.

– 14 à 17% du CA investi chaque année en R&D.

Bourse :

Euronext C

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ATI

Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : AIELF : FP

Indices : ENT PEA-PME150 – CAC PME – CAC Small – CAC Mid & Small – CAC Industrials – CAC EL.&EL.EQ – TECH 40 – Gaïa-Index

