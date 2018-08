ACTIA : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018

Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre s'établit à 119,7 M€, en hausse de 12,7% par rapport au 2ème trimestre 2017. L'accélération de la croissance sur ce trimestre traduit la montée en puissance rapide des nouveaux contrats, tant dans l'Automotive que les Télécommunications. Au regard des cycles de production des contrats qui s'étendent sur plusieurs années et du mix produit actuel, la hausse du chiffre d'affaires ne se reflétera pas à ce stade dans les résultats et le Groupe maintient donc son objectif d'une profitabilité retrouvée, dans un contexte de tensions sur le marché des composants à l'international.

Les ventes des filiales à l'étranger sont de 67,0 M€, en croissance de 14,6%. Le chiffre d'affaires des sociétés en France est en hausse de 10,4% à 52,7 M€. Au total sur la période, les clients à l'international représentent 71,5% du chiffre d'affaires et les évolutions géographiques sont conformes aux attentes.

Au total sur la période, les clients à l'international représentent 71,7% du chiffre d'affaires.

En M€ 2018* 2017 Var. 2017(1) 1er trimestre

106,8 106,8 <5,0%> 112,7 2ème trimestre 119,7 106,2 +12,7% 105,5 dont Automotive

dont Télécommunications

109,4

10,3 97,1

9,1 +12,6%

+13,0% 96,3

9,2 1er semestre 226,6 218,7 +3,6% 218,2 dont Automotive

dont Télécommunications 208,5

18,0 199,6

19,1 +4,5%

<5,8%> 198,9

19,2

* Données non auditées.

(1)Données publiées en 2017 hors évolution IFRS 15.

L'activité AUTOMOBILE génère 91,4% du chiffre d'affaires trimestriel du Groupe et affiche une croissance de 12,6%. Le rééquilibrage des ventes en faveur des nouveaux contrats a bien eu lieu comme prévu avec, en particulier, un bon niveau des livraisons pour les poids lourds et véhicules spéciaux. Les ventes de boîtiers télématiques et la bonne tenue des autres équipements et services du département Original Equipment Manufacturers permet d'enregistrer une croissance de 15,1% par rapport au 2ème trimestre 2017, et ce, malgré l'arrêt d'un contrat important.

Après un 1er trimestre en demi-teinte, le département Aftermarket progresse de 3,7% porté par le renforcement progressif des ventes à l'international ; une tendance qu'ACTIA cherche à renforcer en répondant aux évolutions réglementaires prévues dans les prochains mois pour le marché du Contrôle Technique.

Sur le segment des véhicules électriques (chaînes de traction et batteries), les ventes du Groupe ne sont pas impactées par l'arrêt d'Autolib à Paris mais restent toujours limitées par la taille actuelle des marchés finaux. ACTIA développe en parallèle de nouvelles opportunités dans les véhicules spéciaux et le transport urbain.

L'activité TÉLÉCOMMUNICATIONS représente 8,6% du chiffre d'affaires trimestriel du Groupe et est en croissance de 13,0% ce trimestre. Les ventes ont quasiment retrouvé les niveaux atteints fin 2017 et vont poursuivre leur croissance à rythme soutenu. L'activité est portée par les succès commerciaux de 2017 et du 1er semestre dans les SatCom. De nouveaux développements sont attendus à l'international, notamment en Afrique du Nord dans le domaine de l'énergie. Pour accompagner cette nouvelle phase de croissance, ACTIA a lancé un programme d'investissement immobilier de 5 M€ (1er semestre 2018 / 1er semestre 2019).

Le segment du Ferroviaire, qui témoigne des synergies entre les deux divisions, enregistre une progression significative des ventes, répondant aux ambitions affichées de ce relais de croissance du Groupe. Cette progression devrait s'amplifier dans les mois à venir, confortée sur le long terme par des contrats pluri-annuels.

PERSPECTIVES 2018 (rappel)

Pour 2018, ACTIA maintient son objectif de croissance modérée avec une profitabilité retrouvée. En effet, les tensions annoncées et constatées sur le marché des composants à l'international, risquent de limiter la progression de la rentabilité par rapport à 2017 et de restreindre la mise en œuvre de tous les leviers potentiels au-delà de l'objectif initial.

La division Automotive poursuivra le remplacement (près de 10% de son chiffre d'affaires) du contrat historique par le développement de nouveaux contrats dans des segments de marché diversifiés (géographique et métiers), avec pour effet de réduire son exposition aux risques commerciaux. Par ailleurs, le renforcement des partenariats avec Alstom et Airbus confirme les bonnes perspectives du Groupe dans le Ferroviaire et l'Aéronautique. Enfin, la division Télécommunications est en ordre de marche pour enregistrer dès cette année une forte croissance.

Avec un outil industriel performant, un potentiel accru à l'international, une situation financière solide et une capacité d'innovation reconnue dans des domaines d'excellence stratégiques, ACTIA est confiant dans sa capacité à poursuivre sa stratégie de croissance rentable.

DIVIDENDE (rappel)

Le paiement du dividende de 0,12 € par action voté lors de l'Assemblée Générale du 30 mai 2018 a été effectué le 15 juin 2018.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Résultats du 1er semestre 2018 : Lundi 17 septembre (après bourse)

Réunion SFAF des résultats du 1er semestre 2018 : Mercredi 19 septembre (à 14h00)

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 : Mercredi 14 novembre (avant bourse)

CONTACTS :

[... Télécharger PDF ...]