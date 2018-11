ACTIA China 2.0 : tournant stratégique pour la filiale chinoise

Le marché Automotive chinois a connu un développement exponentiel considérable en dix ans. Ses évolutions touchent toutes les gammes de véhicules : commerciaux, engins spéciaux, véhicules légers, véhicules électriques et bien sûr bus et cars.

Les constructeurs chinois à la conquête de l'Europe

L'évolution du marché et notamment celui du bus, après sa forte période de croissance, conduit aujourd'hui les acteurs à remanier leur stratégie. En effet, le marché intérieur se sature et les constructeurs chinois se tournent désormais vers les marchés européens ou à standards occidentaux. Les constructeurs recherchent des équipementiers qui leur apportent ces standards pour favoriser une meilleure intégration des produits dans les architectures véhicules. Ce domaine étant le cœur d'expertise du groupe ACTIA, la filiale chinoise se devait d'opérer un tournant tactique.

ACTIA China : Entreprise leader sur le secteur du bus et car

ACTIA China a été fondée en 2003 et après 15 ans de travail acharné, sous la direction de Xiaoping ZHANG, elle est devenue une entreprise leader du secteur des autobus et autocars locaux embarqués. Elle domine aujourd'hui le commerce local des autobus et autocars haut de gamme avec plus de 65% des parts de marché et souhaite maintenant se développer sur d'autres secteurs.

Un virage stratégique pour ACTIA China

Dans ce contexte très porteur, ACTIA China s'est engagé dans un plan de développement extraordinaire baptisé « ACTIA China 2.0 ». Il s'agit d'un plan de développement quinquennal dont l'objectif vise à hisser la filiale chinoise dans le top 3 des compagnies du groupe en s'ouvrant à tous les marchés des véhicules : commerciaux, engins spéciaux, véhicules légers, véhicules électriques et bus et cars. Le but est de pouvoir créer une offre de qualité correspondant aux demandes des acteurs du marché.

Le facteur gagnant d'ACTIA China

Pour s'imposer, ACTIA a dû comprendre les spécificités culturelles et techniques des constructeurs chinois. Avec la gamme d'IHM Multic et les calculateurs Power 33, ACTIA a démontré sa capacité à repenser ses produits phares pour ce marché si spécifique. Aujourd'hui ACTIA compte parmi ses clients les principaux constructeurs à qui il fournit des solutions électroniques de pointe, se hissant au rang d'équipementier majeur sur le marché du bus et car en Chine. Fort de cette expérience, ACTIA s'ouvre désormais à d'autres marchés asiatiques tels que l'Inde ou l'Indonésie.

Filiale innovante de premier plan pour le groupe

Avec le développement impressionnant de l'ensemble de l'industrie locale des autobus et autocars, ACTIA China entrait dans une phase de plateau et cherchait des relais de croissance. Elle devait se restructurer, innover et défier de nouvelles cibles.

« J'ai pleinement confiance dans le succès d'ACTIA China 2.0. Le groupe soutiendra la filiale dans les domaines du capital, de la technologie et d'autres aspects. L'équipe technique locale est en mesure de développer de manière autonome des produits de multiplexage; elle fait désormais partie intégrante du système de recherche et développement du Groupe. La filiale introduit non seulement les produits et technologies appropriés du Groupe sur le marché local, mais partage également ses propres réalisations avec le Groupe. ACTIA China joue un rôle de premier plan dans le groupe, en particulier sur le marché de l'exportation. Le groupe est très heureux de travailler avec l'équipe locale, nous allons mettre en œuvre ACTIA China 2.0 et atteindre ses objectifs ensemble. »

Jean-Louis PECH

Président du Directoire d'ACTIA Group

Toute l'expertise groupe au service d'ACTIA China

L'affiliation d'ACTIA China au groupe, respectueux des standards internationaux, garantit la qualité des produits et assoit sa crédibilité. Faire de la qualité en innovant, renforcer la fiabilité des produits, telles sont les promesses du projet d'entreprise ACTIA China 2.0.

La mobilité du futur

En proposant des technologies développées pour le marché des transports passagers à d'autres marchés notamment celui des véhicules commerciaux, ACTIA diversifie ses activités, et contribue au développement de la mobilité électrique, intelligente et connectée. De belles promesses de croissance en perspective.