ACTIA : Comment le tableau de bord pour bus PODIUM 2 a séduit les grands constructeurs internationaux ?

Après la création du tableau de bord Podium, ACTIA innove et conçoit une seconde version encore plus performante, pour équiper les bus de ville et les interurbains. Entièrement modulable, compact et innovant le nouveau poste de conduite a déjà séduit de grands constructeurs de bus européens et même internationaux. Focus sur ce tout nouveau poste de conduite.

Le tableau de bord pour bus Podium 2 séduit à l'international

Après avoir conquis les grandes villes de France, Podium 2 s'exporte à l'international et s'impose notamment au Canada. Le tableau de bord sera intégré dans des bus scolaires électriques de neuf mètres qui représentent un marché important en Amérique du Nord. Cette adaptabilité au marché américain est facilitée par l'étroite collaboration entre les entités du groupe ACTIA en Europe et aux Etats Unis. Les entreprises québécoises, très sensibles au confort et aux conditions de travail des chauffeurs apprécient tout particulièrement l'ergonomie du poste de conduite Podium2.

ACTIA est présent en Chine depuis 14 ans avec sa filiale ACTIA China. Elle compte parmi ses clients les principaux constructeurs de bus à qui elle fournit des solutions électroniques notamment des systèmes multiplexés.. Cette présence en Chine est un véritable atout pour le groupe qui dispose d'une bonne connaissance culturelle et technique du client. ACTIA propose ainsi une déclinaison du poste de pilotage européen conçu et assemblé en Chine et témoigne ainsi de sa capacité à redesigner partiellement un produit phare en intégrant de nouvelles spécifications pour répondre à des attentes locales. PODIUM 2 bénéficie d'une conception de base standard suffisamment modulable pour être un véritable produit international.

De la même façon, en Inde, la montée en puissance du tableau de bord Podium 2 a entrainé la création d'une nouvelle ligne d'assemblage qui permet une adaptation locale du poste de conduite. Les acteurs du marché indien pourront ainsi intégrer Podium 2 sur différentes gammes de véhicule : les bus de villes et les interurbains. Là encore, une véritable opportunité, pour ACTIA, d'élargir son champ d'activités à l'international et de renforcer sa position sur le marché particulièrement dynamique du tableau de bord en Inde.

Le tableau de bord pour bus Podium 2 : ergonomique et personnalisable

Podium 2, est un poste de conduite ergonomique qui respecte les standards ISO 1621 « road véhicule », ISO 16121-3 et VDV 234. Il est réglable en hauteur et en profondeur ce qui permet de l'ajuster au profil du chauffeur. Il dispose de commandes au volant, d'un affichage central avec une Interface Homme-Machine adaptable aux bus urbains et interurbains et aux besoins des opérateurs., Le tableau de bord Podium 2 est ainsi compatible avec le label européen ITxPT et est ouvert aux différents services connectés indispensable aux opérateurs.

Cette version 2 du tableau de bord a été étudiée avec une signature design exceptionnelle. En effet, Podium2 est totalement personnalisable avec des couleurs et des finitions multiples. Il est proposé avec un outil de configuration dédié qui permet à chaque client de définir et d'optimiser sa combinaison. Un service personnalisé particulièrement plébiscité tant par les constructeurs que les opérateurs. ACTIA continue à enrichir le catalogue d'options disponibles et de couleurs pour ses clients.

Avec Podium 2, ACTIA conforte sa position international sur le marché du tableau de bord et accompagne ses clients dans leurs différents enjeux notamment la transition vers le véhicule électrique. Les différents marchés nationaux et internationaux renouvelés ou acquis par ACTIA sont de nouvelles opportunités pour développer la modularité du tableau de bord Podium 2 et autant de belles perspectives d'avenir pour le groupe.

Pour en savoir plus sur le tableau de bord Podium 2 d'ACTIA, cliquez ici : https://www.actia.com/fr/presse/actualites/item/podium-2-le-nouveau-tableau-de-bord-d-actia-seduira-aussi-les-conducteurs-de-bus