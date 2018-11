ACTIA : Gaëtan est Volontaire International en Entreprise (VIE) pour ACTIA au Japon

À 24 ans, Gaëtan POMPORTÈS NOMURA a effectué un an à Tokyo dans le domaine de la banque et de la finance puis a enchainé avec un programme « grande école » à l'EM Lyon Business School. Il est aujourd'hui VIE au Japon pour ACTIA et a de fortes aspirations pour ce marché notamment sur celui de l'industrie automobile. Focus sur ses activités de volontaire international.

« Mes missions principales au Japon sont de développer les activités d'ACTIA sur le marché local et rendre l'entreprise visible auprès des entités des différents marchés du groupe. Ancrer la présence d'ACTIA sur cette zone géographique, me rapprocher des distributeurs et des partenaires nippons font partie de mes objectifs puisqu'ACTIA nourrit de fortes ambitions sur ce marché.

C'est un beau challenge pour moi puisque j'ai grandi dans un environnement international et plus particulièrement franco-japonais. La culture et la langue japonaise font partie de mon quotidien, c'est un facteur de réussite. Je compte créer des partenariats solides et sur le long terme, élément primordial dans le cadre des affaires avec les entreprises japonaises. »