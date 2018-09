ACTIA : L’IHMI d’ACTIA, premier « MADT » labellisé ITxPT

L'IHMI d'ACTIA est le premier module MADT (Pupitre Conducteur Multi Applications) à être labellisé ITxPT.

Le premier pupitre conducteur MADT ACTIA a validé avec succès les tests selon les dernières spécifications V2.0. Cet écran, déjà utilisé par plusieurs intégrateurs de SAEIV et de système de billettique garanti l'interopérabilité et le « plug and play » dans les architectures véhicule ITxPT.

Ce pupitre conducteur unique est connecté au réseau Ethernet ITxPT du véhicule. Il est partagé par les différentes applications telles que le SAE, le SIV et la billetterie. Evitant les multiples écrans sur le tableau de bord, le MADT facilite le travail du conducteur, l'installation et la maintenance des systèmes embarqués du bus. Ses performances lui permettent d'héberger des applications tierces afin de rationaliser les équipements embarqués.

« Le MADT d'ACTIA est un produit ouvert et adaptable à toutes les architectures ITxPT. Il est intégrable dès la première monte dans les tableaux de bord des véhicules et garantit aux constructeurs de véhicules de bénéficier de tout le savoir-faire d'ACTIA avec un produit conçu, développé et produit dans un contexte de qualité Automotive compatible avec des environnements difficiles. L'IHMI, dont est issu le MADT d'ACTIA a déjà fait ses preuves sur près de 15 000 véhicules en exploitation en Europe. Disponible dès à présent dans la version ITxPT, son déploiement a déjà démarré en France, Angleterre, et Scandinavie. »

Luc RUIZ

Directeur Général ACTIA PCs

Des ressources matérielles compatibles avec tous les systèmes.

De plus en plus de modules ACTIA sont labélisés ITxPT, cela permet de diminuer les ressources matérielles et de les mettre à disposition de toutes les autres applications et systèmes embarqués.

Le MADT d'ACTIA permet d'héberger ces applications tierces, économisant ainsi, l'installation et la maintenance des ressources matérielles. Le package logiciel fourni inclus l'application MADT mais aussi des modules open-source permettant au client de personnaliser son affichage, ses pictogrammes, etc.

Le MADT, un produit qui facilite l'usage des systèmes embarqués pour le conducteur.

Moins d'écrans ajoutés sur le tableau de bord pour une meilleure facilitée d'usage et un poste de conduite plus ergonomique, telle est la promesse des équipements labellisés ITXPT. L'opérateur peut définir sa propre feuille de style d'écran pour un affichage harmonieux des différentes applications, réduisant ainsi les travaux et les coûts d'intégration des systèmes. L'intégration en première monte, sur les chaînes de fabrication véhicule, renforce la fiabilité et la maintenabilité.

Un écran partagé par les différentes applications embarquées : comment ça marche ?

Dans ITxPT, le protocole de communication est commun entre les modules. Appelé DNS-SD, il permet aux modules d'une architecture ITxPT de parler la même « langue » et de découvrir les services IT sans configuration préalable. Côté MADT, celui-ci offre des services d'affichage via le même protocole et son navigateur web intégré. Ainsi, chaque application embarquée inclus un serveur web fournissant les écrans. Le conducteur accède aux écrans des applications par des onglets ou en automatique selon le statut du véhicule.

« Le MADT d'ACTIA va faciliter la vie des conducteurs : le poste de conduite ne sera plus une collection d'écrans chauffeur.

Rapidement, le MADT sera aussi intégré au tableau de bord par les constructeurs de véhicules comme on le voit désormais dans les véhicules légers : ACTIA le propose déjà dans son nouveau tableau de bord VDV Podium2.

Enfin, les opérateurs pourront personnaliser, voire automatiser les enchainements d'écrans afin de simplifier les actions du chauffeur et de respecter le gage de sécurité 'les deux mains sur le volant et les yeux sur la route'... »

Nicolas BEAULIEU

Marketing & Sales, département véhicules connectés ACTIA