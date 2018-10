ACTIA : La navigation par satellite eCall certifiée pour les premiers clients européens

Suite à l'entrée en vigueur le 1er avril du règlement européen relatif au déploiement du système eCall, qui exige que tous les nouveaux types de voitures et véhicules utilitaires légers vendus au sein de l'Union européenne soient équipés de systèmes d'urgence, Volvo, le constructeur automobile suédois, a pris les devants en devenant le premier constructeur à équiper ses véhicules du système eCall, qui s'appuie sur le positionnement précis proposé par les services européens GNSS - EGNOS et Galileo, pour alerter rapidement les services d'urgence en cas d'accident de la route.

Le dispositif eCall est développé et fabriqué par ACTIA Nordic en Suède et a passé avec succès les tests effectués par le laboratoire eCall de NavCert en Allemagne. La rapidité de préparation des fournisseurs automobiles et des services techniques est en partie due aux mesures prises par l'Agence du GNSS européen (GSA) et le Centre commun de recherche de la Commission européenne, qui ont lancé une campagne d'essais et publié un rapport conjoint comportant une série de lignes directrices destinées à faciliter la mise en œuvre des essais d'eCall conformément au règlement européen.

Les voitures équipées du dispositif eCall utilisent la même source de géolocalisation que leurs systèmes de navigation embarqués. En effet, aujourd'hui rien qu'en Europe, près de 50 000 voitures sont en circulation et, à la fin de l'année, elles seront plus de 150 000 à disposer du service de navigation par satellite Galileo.

« Offrir aux utilisateurs finaux les avantages liés aux technologies spatiales a toujours été un objectif central dans les efforts de développement du marché mis en œuvre par GSA. Nous sommes ravis de voir Volvo ouvrir la voie et mettre à profit la précision offerte par les programmes spatiaux EGNOS et Galileo pour rendre les routes plus sûres pour les conducteurs », a déclaré, Carlo des Dorides, directeur exécutif de la GSA.

Qu'est-ce qu'eCall ?

Les dispositifs eCall composent automatiquement le 112, le numéro d'urgence européen, pour alerter les services de secours en cas d'accident. Le système envoie les données de localisation exactes aux intervenants, le moment où l'accident a eu lieu ainsi que la direction du déplacement, et ce, même si le conducteur est inconscient ou dans l'incapacité de téléphoner. Ce système permet donc de réduire le temps de réponse en cas d'accidents de la route et de sauver ainsi davantage de vies. Le dispositif eCall peut également être actionné manuellement en appuyant sur un bouton placé dans la voiture, par exemple lorsque l'on est témoin d'un accident grave.

eCall ne transmet que les données qui sont absolument nécessaires en cas de survenance d'un accident. Les informations ne quittent le véhicule que si un accident grave survient et celles-ci ne sont pas stockées plus longtemps que nécessaire.

Selon les estimations, le système eCall devrait accélérer le temps de réponse des secours de 40 % dans les zones urbaines et de 50 % en milieu rural et ainsi réduire le nombre de décès d'au moins 4 % et de blessures graves de 6 %. Vous trouverez davantage d'informations sur le système eCall en cliquant ici.

À propos de l'Agence du GNSS européen

En tant qu'agence de régulation officielle de l'Union européenne, l'Agence du GNSS européen (GSA) gère les intérêts publics en lien avec les programmes du GNSS européen. La GSA a pour mission de soutenir les objectifs de l'Union européenne et d'optimiser le retour sur investissement dans le GNSS européen, en matière d'avantages pour les utilisateurs, de croissance économique et de compétitivité.