ACTIA : Le TGU, Gateway ITxPT d’ACTIA, labellisée ITxPT

La Passerelle de Communication (Gateway) d'ACTIA, labellisée ITxPT selon dernières spécifications ITxPT V2.0

ACTIA est fier de proposer dès à présent à la vente son boitier TGU-1A, calculateur embarqué Télématique désormais labellisé ITxPT selon les dernières spécifications V2.0. Cette labellisation garantit l'interopérabilité et le « plug and play » dans les architectures véhicule ITxPT ; elle a été obtenue suite aux succès des tests effectués sur la plateforme de référence de l'association ITxPT. Une passerelle de communication - Gateway - fournit les fonctionnalités indispensables au fonctionnement d'une architecture ITxPT, en particulier les mécanismes et protocoles de partage des données au sein du véhicule et vers les back offices.

« La Gateway d'ACTIA concentre 15 ans d'expertise Télématique du groupe. Elle est un produit ouvert est adaptable à toutes les architectures ITxPT, offre la connectivité vers les back-offices SAE, SIV, Tickets, etc. Intégrable dès la première monte, elle garantit aux constructeurs de véhicules de bénéficier de tout le savoir-faire d'ACTIA en architecture véhicule avec un produit conçu, développé et produit dans un contexte de qualité Automotive de grande série. Elle a déjà fait ses preuves sur plus de 10 000 bus en exploitation en Europe. Disponible dès à présent dans la version ITxPT, son déploiement démarre en France, Angleterre, et Scandinavie. »

Marc MENVIELLE, Directeur Adjoint, Département Aftermarket ACTIA.

Le partage des ressources matérielles

Avec les modules ACTIA labellisés ITxPT (Switches Ethernet, Gateway, Ecran Conducteur MADT), les ressources matérielles deviennent uniques et sont mises à disposition de tous les systèmes embarqués : Par exemple, la Gateway ACTIA de communication GSM et WIFI est un « routeur » partagé par l'ensemble des applications ; ses fonctions GPS et FMStoIP fournissent une localisation précise et les données techniques CAN du véhicule à tous les systèmes embarqués.

La Gateway ACTIA va au-delà...

La Gateway d'ACTIA est un boitier de télématique multifonction : il permet d'ouvrir le véhicule à de multiples services additionnels en première monte comme en post équipement : Eco conduite, Données sociales, Ethylotest, Diagnostic à distance, etc.

La Gateway, une installation simplifiée avec une forte réduction des coûts et plus de fiabilité.

Au bilan, c'est moins d'antennes sur le toit, des installations plus simples, plus de fiabilité et de maintenabilité. Ainsi, une application SAEIV peut utiliser le module de communication d'un autre fournisseur, mais aussi partager les informations de toutes les applications entre elles. Ainsi, elle peut par exemple très facilement partager l'identifiant du chauffeur, le numéro de ligne, le nombre de passagers, etc. De la même façon, les données techniques véhicules sont partagées en temps réel avec tous les systèmes embarqués. Elles sont remontées au central qui peut à son tour les partager avec toutes les applications périphériques ; à l'usage des opérateurs, des autorités organisatrices, des constructeurs de véhicules et des intégrateurs.

Un protocole de communication standard : comment ça marche ?

Les protocoles de communication sont communs entre les modules, sur la base de mDNS, DNS-SD et aussi le protocole MQTT largement connu dans l'IoT. Concrètement, les modules d'une architecture orientée Services parlent la même « langue », et sont ainsi capables de se reconnaître et de découvrir les services présents dans le véhicule, sans configuration préalable.

« La Gateway ACTIA est adaptable à toutes solutions de back office et aux applications mobiles existantes. Elle s'ouvre sur les services ITxPT labellisés tels que les Télécommunications & Routeur (Gateway), l'inventaire des systèmes embarqués (Inventory), l'heure (TIME), la localisation (GNSS), les données Techniques véhicule (FMStoIP) et la communication (MQTT). Toutes ces fonctionnalités contribuent à améliorer la gestion des flottes et des actifs, à réduire les coûts d'exploitation, et augmente le taux d'exploitation des véhicules et l'efficacité des réseaux. »

Nicolas BEAULIEU, Marketing & Sales, département véhicules connectés ACTIA.

2018 labellisations de la gamme de modules ACTIA

Cette année 2018 a vu la gamme de modules matériels et d'applications d'ACTIA, estampillée IT x PT. Après le switch Ethernet AES2, la passerelle TGU1A, puis l'IHMI-MADT, vont suivre la labellisation de la nouvelle génération de pupitres conducteurs Multi-Applications Driver Terminal - MADTv2, et les écrans d'information voyageurs.

A suivre donc !