ACTIA : OPACI-DIAG, la réponse d'ACTIA aux normes antipollution

PRÉSÉLECTIONNÉ AU GRAND PRIX DE L'INNOVATION EQUIP'AUTO 2019.

Une situation réglementaire changeante, une évolution du parc automobile et des diagnostics véhicules plus complexe, c'est dans ce contexte qu'ACTIA rassemble tout son savoir-faire pour créer un outil innovant et fiable. Opaci-Diag est une solution de diagnostic et de réparation antipollution, combinant la force du Contrôle Technique et l'expertise du Diagnostic multimarques. S'inscrivant dans une démarche écoresponsable, ACTIA propose un outil de mesure d'opacité des fumées qui respecte les normes tout en accompagnant pas à pas dans le diagnostic.

TROIS FONCTIONS POUR REMETTRE AUX NORMES LES VEHICULES DIESEL.

Opaci-Diag relève rapidement tous les paramètres liés à la maintenance électronique du véhicule. Il permet de mesurer et de vérifier l'opacité des fumées. Cette méthode simple et efficace donne la possibilité d'anticiper et de proposer de la maintenance préventive en réalisant de manière constante un diagnostic de Pré-Contrôle Technique.

La solution Opaci-Diag est également une aide à l'identification des pannes liées à la conformité des systèmes antipollution des véhicules diesel. Il accompagne les ateliers pas à pas dans le diagnostic des moteurs diesel et garantie le passage des véhicules au Contrôle Technique. Facile d'utilisation, sa rapidité et son expertise permettent aux ateliers d'effectuer plus de prestations par jour tout en les confortant dans leur diagnostic.

Opaci-Diag réalise la mesure de l'opacité des fumées à l'identique du Contrôle Technique. Ses informations claires et précises donnent un accès rapide à tous les paramètres électroniques essentiels pour identifier la cause du problème d'opacité. Rapide, il accompagne les ateliers dans leur diagnostic, tout en leur permettant de réaliser chaque jour plus de prestations.

ACTIA, L'ANTIPOLLUTION À LA FRANÇAISE.

La norme NFR 10-025 : 2016 (relative à la mesure de l'opacité des gaz d'échappement) modifie les contrôles sur les véhicules diesel. Un nouveau protocole plus complexe est appliqué. Il tient compte du respect de la valeur d'opacité des fumées fournie par le constructeur lors de la sortie d'usine du véhicule (appelée la valeur plaquée) et du relevé des OBD précurseurs d'une anomalie pollution. Opaci-Diag répond à cette norme et aide les ateliers dans le contrôle des véhicules diesel.

L'application de la norme devrait impliquer une augmentation importante des véhicules soumis à une contre visite. Avant la nouvelle norme, un rejet du contrôle technique pour un code défaut d'opacité des fumées était de 0.75%, or à l'application de la norme, le taux devrait s'étendre vers les 10% à 15%. Tous ces véhicules devraient se tourner vers les ateliers de réparation pour effectuer un diagnostic d'opacité et faire une mise en conformité via une intervention corrective.

Fort de ses engagements écoresponsable, ACTIA participe depuis de nombreuses années à cette démarche écologiste en proposant des solutions de diagnostic et de réparations associées à la mesure de l'opacité des fumées. Les valeurs d'ACTIA s'expriment dans ces orientations ambitieuses au service des enjeux sociétaux tels-que : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maitrise et la conception des produits ACTIA sont synonymes de qualité.

UNE METHODE PAS A PAS.

La solution Opaci-Diag bénéficie d'une facilité d'utilisation dans l'exploitation des paramètres électroniques. L'ergonomie intuitive du logiciel assure une prise en main rapide de l'outil. Son code couleur rouge et vert permet de détecter et de qualifier rapidement les paramètres de maintenance. C'est avec simplicité et fiabilité que la solution accompagne les ateliers dans leur démarche de remise aux normes des véhicules diesel.

Un accompagnement pas à pas qui se fait tout au long des étapes de diagnostic grâce aux fiches de cas. Conçu par les experts ateliers ACTIA, elles sont le résultat du savoir-faire métier du groupe, afin de résoudre rapidement toutes les pannes liées à un problème d'opacité. Ces fiches de cas, véritable guide personnalisé, offrent une expertise et un faire-valoir au diagnostic d'opacité et contribuent à la productivité des ateliers.

Tout travail effectué sur un véhicule diesel engendre l'édition d'un rapport synthétique à destination du client. Un document simple et conforme qui explique la situation du véhicule au moment du diagnostic. Le client peut ainsi voir l'état de son véhicule avant l'intervention de l'atelier pour l'avertir des maintenances non réalisées et après pour constater les réparations effectuées. C'est en toute transparence que le travail est valorisé et certifié conforme au nouveau contrôle pollution des véhicules diesel.