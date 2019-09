ACTIA : Résultats du 1er semestre 2019

Au global, les marges de la période restent affectées par la prolongation du contrat télématique véhicule léger. Toutefois, les marges générées par les nouveaux contrats, pour l'heure contraintes par la hausse des frais de R&D accompagnant le développement et les mises en production, sont, quant à elles amenées à augmenter progressivement.

L'EBITDA progresse de 72,4 % pour s'établir à 16,8 M€, (7,5 % du CA Automotive) et le résultat opérationnel ressort à 4,6 M€ (2,0 % du CA Automotive) contre 1,1 M€ (0,5 % du CA) au 30 juin 2018. Avec de nombreuses conquêtes commerciales, les dépenses de R&D atteignent 34,8 M€ (15,0 % du CA) sur le 1ersemestre (+1,0 M€ par rapport au 30/06/2018). Pour accompagner ce fort niveau d'activité et conforter sa croissance future, la division Automotive a augmenté ses effectifs de 257 personnes par rapport au 30 juin 2018. La contribution au résultat net du Groupe reste stable à 2,0 M€, comme au 30 juin 2018 où la valorisation des instruments de couverture avait impacté très favorablement (+4,9 M€) le résultat.

L'activité Télécommunications(31,9 M€, 12,1 % du CA du Groupe) est en hausse de 77,0 % sur le semestre. Cette croissance est liée au démarrage d'un contrat export à la fin du 2èmetrimestre 2018, créant un effet de base très favorable.

Dans ce contexte de croissance, l'EBITDA a été multiplié par 5 pour s'établir à 4,2 M€ (13,2 % du CA Télécommunications) et le résultat opérationnel ressort à 3,4 M€ (10,5 % du CA Télécommunications) ; il était à l'équilibre au 30 juin 2018. Les dépenses de R&D s'élèvent à 7,0 M€ (+24,5 %), en liaison avec la réalisation des programmes remportés au cours des derniers mois et dont les effets en termes de facturation sont décalés dans le temps. Accompagnant la très forte croissance de la Division, les effectifs progressent de +14,2 % par rapport au 30 juin 2018 et le niveau de charges externes ressort à 13,9 % du chiffre d'affaires contre 20,6 % au 1ersemestre 2018, tenant compte du niveau de chiffre d'affaires enregistré et des recrutements internes réalisés depuis.

Avec des ventes mieux réparties en 2019 sur l'exercice qu'en 2018, impliquant une progression limitée du chiffre d'affaires au 2èmesemestre 2019 (effet de base), la nouvelle dimension de l'activité Télécommunications va permettre de recouvrer les niveaux de rentabilité traditionnels de cette division.

RÉSULTATS ET SITUATION FINANCIÈRE

En ligne avec ces attentes et la confirmation de son potentiel de croissance, ACTIA Group dégage un EBITDA de 21,6 M€ en hausse de 113,1 %. Le résultat opérationnel du Groupe est de 8,5 M€, contre 1,0 M€ au 30/06/2018 (IFRS 16 : +0,3 M€ sur la période).

L'activation progressive des leviers d'amélioration de la rentabilité opérationnelle (optimisation des services achats et logistique) s'accompagne d'une légère baisse des tensions du marché des composants.

Enfin, le démarrage de la nouvelle unité de production industrielle américaine est prometteur mais pèsera sur les résultats du Groupe jusqu'en 2021.

Indépendamment du retraitement IFRS 16 (2,4 M€ en diminution de charges locatives), la montée en puissance des activités et des développements se reflète dans la hausse des charges externes (+9,0 %) sur le 1ersemestre.

L'effectif passe de 3 697 à fin 2018, à 3 809 au 30 juin 2019 (+3,0 %) et continuera de progresser au 2èmesemestre pour servir les clients actuels et futurs et asseoir le développement du Groupe notamment en Afrique et auxÉtats-Unis.