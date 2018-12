ACTIA : acteur majeur du contrôle technique en Géorgie

Au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de la Russie, la Géorgie s'est taillée une place de choix. Pays en pleine évolution, elle souhaite se positionner sur la scène internationale en répondant aux enjeux sociétaux actuels : l'environnement et la sécurité routière. Pour y répondre, le pays instaure le contrôle technique. Une réelle opportunité pour ACTIA qui est un des leaders mondiaux du secteur.

La Géorgie : une prise de conscience écologique et sécuritaire

Pays sensibilisé à la sécurité routière et à l'environnement, le gouvernement géorgien a fait de ces thématiques des enjeux majeurs de sa politique. Une des actions menée : la création du contrôle technique. Avec pour objectifs, la réduction de la mortalité sur les routes en s'assurant du bon état du parc roulant et l'amélioration de la qualité de l'air en réduisant les émissions polluantes des véhicules.

Le pays a instauré le contrôle technique des véhicules à compter de 2019 pour tous les propriétaires de voitures de plus de 3 ans. Ceux-ci devront faire inspecter leurs véhicules tous les 2 ans. Pour répondre à ce besoin, Greenway Georgia et Applus, opérateurs du contrôle technique, ont démarré la construction de vingt-six centres de contrôles techniques conformes aux normes européennes.

L'ouverture des centres devrait permettre la création de 350 nouveaux emplois. Cette opportunité forme un véritable bassin économique pour un pays en pleine mutation comme la Géorgie.

ACTIA s'associe à Greenway et Applus sur le marché du contrôle technique

Greenway et Applus souhaitaient s'entourer d'un acteur doté d'une solide expérience internationale et d'un savoir-faire reconnu en solutions de contrôle technique. En qualité de leader du secteur, ACTIA a été retenu pour accompagner la démarche de mise en place du contrôle technique et répondre aux exigences du gouvernement géorgien.

D'ici la fin de l'année, ACTIA équipera vingt-six centres intégrant trente-cinq lignes véhicules légers et treize lignes poids lourds avec ses matériels ; bancs de freinage et suspension, analyseurs de gaz et opacimètres, mais aussi règle-phares ou contrôleurs OBD.

Trois centres de contrôles mobiles (semi-remorques équipés) pour véhicules légers et poids lourds sillonneront le pays pour se rendre au plus près des automobilistes et de leurs besoins. ACTIA devient le plus important équipementier du pays et prend 90% du marché total. Une nouvelle victoire du contrôle technique à l'export.

L'export du contrôle technique ACTIA en pleine croissance

ACTIA propose des solutions robustes en cohérence avec les réglementations locales afin de répondre aux exigences de chaque pays. Une adaptabilité qui fait l'une des forces d'ACTIA sur ce marché à forte pression réglementaire.

Les solutions proposées par ACTIA répondent aux besoins des trois acteurs majeurs du contrôle technique : les institutions publiques, les réseaux de centres de contrôles techniques et les concessions indépendantes. Trois prescripteurs potentiels pour ACTIA afin de montrer sa capacité d'adaptation et déclencher des opportunités d'implantation dans de nouveaux pays.

Le Groupe exporte ses solutions sur l'ensemble des continents et dans 80% des pays où le contrôle technique a déjà été mis en place comme l'Afrique, l'Asie ou encore l'Europe. ACTIA oriente désormais sa croissance vers les pays émergents souhaitant mettre en place le contrôle technique comme l'Amérique du Sud et l'Inde. Autant d'opportunités de développer son business de façon exponentielle et conforter sa place de leader mondial.

Lire aussi : Les solutions de contrôle technique d'ACTIA font leur preuve à l'export