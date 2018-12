ACTIA : ouvre une usine aux Etats-Unis en temps record

L'art de relever des challenges façon ACTIA !

Défi relevé pour le groupe ACTIA, à qui il a fallu moins de 9 mois pour installer une unité de production de cartes électroniques sur le sol américain. Baptisée ACTIA Electronics, elle permettra au groupe de répondre aux exigences de ses clients constructeurs. En installant son nouveau site de production d'électronique fine à Detroit, Michigan, ACTIA a fait le choix de la proximité clients. Retour sur cette épopée de l'ouest.

L'Amérique : le choix stratégique pour le groupe

Présent aux USA depuis près de 25 ans à Elkart, avec sa filiale ACTIA Corp, ACTIA a choisi l'état du Michigan afin de répondre de façon plus efficace à ses clients. Le groupe compte déjà parmi eux des constructeurs de premier plan parmi lesquels Volvo Trucks et sa marque Mack, CNHi avec ses marques CASE dans l'agriculture et IVECO, dans les véhicules industriels et les bus ou Yamaha dans la marine.

Détroit est la capitale historique de l'automobile américaine : les trois grands constructeurs américains (General Motors, Ford et Chrysler) y sont implantés. Le secteur automobile est représenté également par des sociétés françaises comme Renault, PSA, Michelin, Plastic Omnium, Faurecia et Valeo.

« L'implantation de cette unité de production comme base industrielle est primordiale pour le Groupe ACTIA dans ce secteur et sur ce continent. »

Hervé Dufresne, Directeur de l'usine ACTIA Electronics

Le défi ACTIA : conjuguer synergie des moyens et facteur temps

Le projet représentera un investissement de 18 millions d'euros et s'est organisé autour de l'acquisition et la réhabilitation d'un bâtiment qui représente un tiers du budget. Conformément au planning ambitieux et grâce aux énergies engagées, l'usine de Détroit sera opérationnelle à 90 % pour Noël et complète à la mi-janvier 2019.

La réalisation du projet s'est appuyée sur la synergie de moyens financiers, humains et technologiques, suivant un calendrier très serré, puisque l'unité de production a vu le jour en seulement 6 mois après l'acquisition du bâtiment réhabilité.

Le site a été transformé en usine de production dans un planning qui donne le vertige. La décision fut prise par les dirigeants du Groupe courant 2017, les travaux ont pu commencer en juillet 2018 suite à l'acquisition du bâtiment en Mars 2018, pour une fin de travaux en décembre 2018. La première carte télématique produite est sortie des lignes le 15 novembre 2018 soit moins de 9 mois après l'acquisition du site malgré le chantier de réhabilitation. Cette proactivité et le respect du calendrier sont salués par le client Volvo Trucks, dont est destinée cette première production.

Le modèle industriel ACTIA : souplesse et performance

Cette nouvelle unité de production est construite sur le modèle industriel ACTIA, faisant appel à un écosystème humain et technologique rodé. Ce système, qui se veut souple et performant, entendre par là à haute qualité industrielle, a fait ses preuves sur les sites de Colomiers (France) ou de Tunis (Tunisie). Ces deux sites de production de cartes électroniques portaient jusqu'à présent, à eux seuls, toute l'offre industrielle du groupe.

Cette maîtrise de l'architecture industrielle dans l'implantation de lignes CMS, la constitution d'équipes hautement qualifiées conjuguées au partenariat historique des équipementiers d'ACTIA furent la clé du succès de ce projet. Panasonic, Asys, BTU, Teradyne… les partenaires procédés d'ACTIA ont amené toute leur expertise dans l'installation des outils de pointe et ont contribué au bon déroulement des opérations.

« Cette base industrielle US, développée en temps record pour les clients majeurs du groupe démontre l'engagement d'ACTIA pour ses clients. Elle illustre sa capacité à dupliquer son outil de production « High Tech » tout en s'adaptant aux marchés locaux. »

Eric le Bozec, Directeur industriel ACTIA Group

La force collaborative d'ACTIA

Le groupe devenu un « acteur clé » malgré sa taille (3 500 salariés, 436 M€ d'activité) sur le marché mondial de l'électronique véhicules, cultive agilité et réactivité. C'est ce qui, souvent, fait la différence sur ces marchés très mouvants à forte compétitivité et forte technicité.

Cette 1ière ligne CMS assemblée dans l'usine de Détroit illustre la force collaborative du groupe ACTIA. C'est autour d'une équipe pluri disciplinaire Franco-Tuniso-Américaine, ultra motivée à relever le défi, qu'a vu le jour ce nouvel outil de production.

Des objectifs de croissance clairement affichés

Aujourd'hui le marché américain représente 30 M€ d'activité pour le groupe ACTIA. D'ici cinq ans l'objectif est de tripler ce volume. Le groupe nourrit de fortes ambitions puisque qu'ACTIA Electronics a pour vocation de devenir une base industrielle importante. Les 30 collaborateurs qui composent l'équipe initiale, fraichement embauchés, devraient rapidement voir grossir leur rang pour d'ici 4 à 5 ans compter 250 à 300 personnes.

