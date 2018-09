Actia : baisse de 15% du résultat net au 1er semestre

18/09/2018 | 08:53

Actia publie un résultat net en retrait de 14,9% à 2,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2018, et un résultat opérationnel divisé par six à un million, tenant compte d'une augmentation de 15,3% des achats consommés liée aux besoins en composants.



Le chiffre d'affaires s'établit à 226,6 millions d'euros, en croissance de 3,6% (+6,2% à taux de change constant) avec une accélération au deuxième trimestre (+12,7%) traduisant la montée en puissance des nouveaux contrats en automotive et en télécommunications.



Pour 2018, Actia maintient son objectif de croissance modérée avec une profitabilité améliorée, notant que 'les tensions annoncées et constatées sur le marché des composants à l'international, risquent de limiter la progression de la rentabilité'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.