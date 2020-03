Actia : baisse de 5% du résultat net en 2019

31/03/2020 | 10:06

Actia Group publie au titre de 2019 un résultat net en baisse de 5,1% à 8,7 millions d'euros et un résultat opérationnel en progression de 70% pour s'établir à 16,3 millions, soit une marge de 3,1% du CA contre 2,0% du CA l'année précédente.



Le chiffre d'affaires s'établit à 520,4 millions d'euros, en hausse de 9,2%, en ligne avec l'objectif annuel de 520 millions, ayant progressé grâce à la diversification de ses activités automotives et confirmé le niveau d'activité atteint en 2018 dans les télécommunications.



'Il est impossible à ce stade d'estimer l'impact que le ralentissement économique aura sur les ventes des clients d'Actia Group en 2020', juge-t-il. 'Des données financières pourront être précisées dans le courant de l'exercice en fonction de l'évolution de la pandémie'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.