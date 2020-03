Actia : dispositions prises face à l'épidémie

18/03/2020 | 08:48

Dans le contexte de pandémie du Covid-19, Actia Group annonce mettre en oeuvre les dispositions les plus adaptées pour ses activités. Ainsi, la production de cartes électroniques a été suspendue sur le site industriel français.



Les activités des deux autres sites industriels en Tunisie et aux Etats-Unis sont actuellement maintenues, et se poursuivront en fonction de l'évolution de la situation et des mesures gouvernementales sur ces pays.



En France, les activités sont arrêtées à compter du 18 mars, pour une durée de 15 jours renouvelable. Il prévoit de redémarrer ses activités dès que les conditions le permettront et mettra en oeuvre les mesures pour répondre à la reprise de la demande commerciale.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.