Actia : dividende de 0,10 euro par action proposé

01/04/2019 | 07:59

Actia Group a annoncé que, suite aux réunions du directoire et du conseil de surveillance du 25 mars, il sera proposé aux actionnaires, l'approbation d'un dividende brut de 0,10 euro par action au titre de l'exercice 2018.



L'assemblée générale mixte sera convoquée le 28 mai 2019 à 17h00 au siège de la société d'électronique, étant précisé que la documentation relative à cette assemblée générale sera publiée fin avril au plus tard.



Pour rappel, Actia a publié au titre de 2018 un résultat net en hausse de 8% à 9,2 millions d'euros, mais un EBITDA (hors impact des couvertures de change) en baisse de 21,6% à 29,5 millions, soit une marge se dégradant de 2,5 points à 6,2%.



