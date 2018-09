Actia : franc recul à Paris après les semestriels

18/09/2018 | 16:29

Le titre Actia s'affiche en très net recul ce mardi à Paris, perdant un peu plus de 12% à une heure de la clôture de la Bourse.



Le titre est tout d'abord pénalisé par un résultat net semestriel en retrait de 14,9% à 2,1 millions d'euros, et un résultat opérationnel divisé par six à un million, tenant compte d'une augmentation de 15,3% des achats consommés liée aux besoins en composants.



À noter, tout de même, que le chiffre d'affaires s'établit à 226,6 millions d'euros, en croissance de 3,6% (+6,2% à taux de change constant) avec une accélération au deuxième trimestre (+12,7%) traduisant la montée en puissance des nouveaux contrats en automotive et en télécommunications.



Par ailleurs, suite à cette publication, Portzamparc a annoncé passer de 'renforcer' à 'conserver' sur le titre, l'objectif de cours étant réduit de 23% à 7,4 euros, contre 9,6 euros précédemment.



Les spécialistes des 'smidcaps' parisiennes retiennent notamment la chute de près de 85% du résultat opérationnel. En cause : des 'vents contraires' bien plus importants que prévu. Il s'agit des 'tensions sur le marché des composants électroniques pesant sur les achats', de dépenses de R&D en hausse et de 'la détérioration du mix', énumère une note. Le tout assorti d'une prévision de rentabilité désormais plus mesurée.



Évoquant une 'publication très décevante', Portzamparc abaisse ses prévisions de résultats, ce qui entraîne la double dégradation de son conseil sur le titre.





