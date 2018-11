Actia : hausse de 3,8% du CA au 3e trimestre

14/11/2018 | 07:50

Le fournisseur d'équipements électroniques Actia affiche un chiffre d'affaires de 104 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2018, en hausse de 3,8% en comparaison annuelle, portant le cumul à fin septembre à 330,5 millions.



Ceci traduit le maintien d'un niveau d'activité élevé de la division automotive (+1% sur le trimestre), avec un rééquilibrage efficace des ventes en faveur des nouveaux contrats, et l'accélération marquée de l'activité télécommunications (+38,2%).



Le groupe se dit conforté dans son objectif de croissance annuelle, 'avec des perspectives d'une rentabilité reconstruite au second semestre par rapport au premier, bien que toujours impactée par les effets mix produit et achats de composants'.



