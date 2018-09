Actia : la filiale Ardia récompensée en Tunisie

20/09/2018 | 12:00

Ardia, filiale du groupe Actia, annonce ce jour avoir reçu le premier prix du Concours National de la Qualité et de l'Excellence opérationnelle 2018, décerné par le ministère de l'Industrie et des PME de Tunisie.



Ce prix est attribué à l'issue d'une série d'audits d'évaluation, basée sur neuf critères : le leadership, la stratégie, le personnel, les partenariats et les ressources, les processus produits et services, les résultats clients, les résultats personnels, les résultats sociétaux et les résultats d'activité.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.