Actia : obtient une certification ferroviaire

08/10/2018 | 17:40

Actia annonce ce jour que son switch ethernet automotive, l'AES.2, vient d'obtenir la certification ferroviaire EN50155, après avoir été labellisé ITxPT.



'Les exigences ITxPT en matière d'interopérabilité pour les flottes de transports publics visent la réduction des coûts par une mutualisation des équipements, autorisent plus de flexibilité et optimisent les performances. L'AES.2 (...) a passé avec succès les tests de certification ferroviaire EN50155. Après avoir été le 1er switch labellisé en 2017 par le consortium ITxPT, il est officiellement certifié pour le ferroviaire depuis juin 2018', détaille Actia.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.