Actia : dans les petits papiers de Portzamparc

08/08/2018 | 09:33

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps', a intégré l'action Actia Group à ses valeurs préférées ('shortlist') du mois d'août. A l'achat sur le titre, les analystes ont pour 9,6 euros pour objectif de cours.



Après un 1er trimestre 'mitigé', 'le 2e trimestre marque le retour à la croissance', indique une note, avec une croissance de 6,4% à changes constants. En effet, la branche automobile profite 'd'un effet de base favorable (et) de la montée en puissance rapide des nouveaux contrats', une dynamique appelée à se poursuivre selon les spécialistes.



Dans les télécoms, 'les perspectives de la division restent excellentes', indique une note.



Enfin, le PER 2018 du titre n'est que de 9,6 fois, le ratio valeur d'entreprise / résultat opérationnel se situant à 12,4 fois.





