Actia : déçu, Portzamparc dégrade son conseil

18/09/2018 | 09:41

Portzamparc se montre moins optimiste sur l'action de l'équipementier automobile Actia Group, dont les résultats semestriels en berne sont sanctionnés en Bourse par une chute de l'ordre de 12% ce matin. De 'renforcer', les spécialistes des 'smidcaps' parisiennes ramènent leur conseil à 'conserver', l'objectif de cours étant réduit de 23% à 7,4 euros, contre 9,6 euros précédemment.



En effet, Actia a enregistré au 1er semestre, malgré un CA en hausse de 226,6 millions en hausse de 6,2% hors devises, un résultat opérationnel d'un million d'euros, en chute de près de 85%, là où les analystes visaient 10,7 millions. En cause : des 'vents contraires' bien plus importants que prévu. Il s'agit des 'tensions sur le marché des composants électroniques pesant sur les achats', de dépenses de R&D en hausse et de 'la détérioration du mix', énumère une note. Le tout assorti d'une prévision de rentabilité désormais plus mesurée.



Évoquant une 'publication très décevante', Portzamparc abaisse ses prévisions de résultats, ce qui entraîne la double dégradation de son conseil sur le titre.





