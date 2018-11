Actia : intégré à la 'shortlist' mensuelle de Portzamparc

07/11/2018 | 09:46

En hausse de 5% ce matin à la Bourse de Paris, l'action de l'équipementier automobile et électronique Actia Group a fait son entrée dans la 'shortlist' (la liste des valeurs préférées) du bureau d'études Portzamparc pour le mois de novembre. Le conseil sur le titre passe de 'conserver' à l'achat avec un objectif de 6,6 euros. Soit un potentiel de hausse de près de 50%.



En vue des ventes du 3e trimestre, le 14 novembre, les analystes s'attendent à une accélération dans la division Télécoms (+ 123%, selon eux) 'qui devrait bénéficier des premières livraisons d'un important contrat dans les Satcoms gagné en début d'année'.



Du côté automobile, Portzamparc estime le groupe 'plutôt bien protégé des principaux headwinds (vents contraires, ndlr) qui touchent le secteur', à savoir l'entrée en vigueur du protocole WLTP en Europe et le ralentissement chinois. En effet, l'exposition majeure d'Actia aux véhicules de tourisme est à chercher du côté de Volvo Cars (environ 20% du CA attendu en 2018), constructeur automobile dont les ventes demeurent bien orientées.



Bref, Actia devrait selon Portzamparc afficher un CA de 105,1 millions au 3e trimestre, en hausse de 5,3%. La chute du titre (- 40% environ) depuis la publication de semestriels 'décevants' est jugée 'exagérée', d'autant que la direction anticipe un redressement des marges au 2e semestre, et que la valorisation du titre, avec un PER 2019 de 4,6 fois, est qualifiée d''attractive'.









