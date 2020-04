Actiplay : 23/04/2020– Comptes annuels 2019 0 23/04/2020 | 09:44 Envoyer par e-mail :

Expertise comptable Gestion et conseil Juridique Fiscalité Social Audit d'acquisition Évaluation Experts-comptables associés Eric Rouault Jean-Bernard Viste GROUPE ACTIPLAY 1 cours Xavier Arnozan 33000 BORDEAUX COMPTES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2019 10, rue Furtado 33800 Bordeaux T. +33 (0)5 56 33 39 39 contact@partexia.fr www.partexia.fr Membre indépendant de BKR International Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Bordeaux - SARL au capital de 400 000€ - 440 707 354 RCS Bordeaux - N° TVA FR 46 440 707 354 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDEExercice clos le 31 décembre 2019 BILAN ACTIF 31/12/2019 31/12/2018 Brut Amort.dépréciat. Net Net Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles 3 440 898 3 440 898 0 0 Ecart d'acquisition Parts de marché Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concession, brvts, licences, logiciels, drts & valeurs similaires 2 719 071 2 388 952 330 119 784 478 Fonds commercial (1) 4 540 806 3 840 806 700 000 1 200 001 Autres immobilisations incorporelles 1 255 910 1 255 910 2 599 376 Immobilisations incorporelles en cours 0 0 49 210 Avances et acomptes Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres immobilisations corporelles 358 439 305 092 53 347 73 243 Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) 106 822 106 822 0 10 220 Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés 8 500 8 500 8 500 Prêts Autres immobilisations financières 58 900 58 900 134 129 12 489 347 10 082 570 2 406 777 4 859 157 ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Matières premières et autres approvisionnements En-cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis Marchandises 3 684 3 684 163 972 Avances et acomptes versés sur commandes 2 314 2 314 1 516 Créances (3) 1 086 130 472 450 613 679 1 248 044 Clients et comptes rattachés Autres créances 809 407 809 407 936 576 Actif d'impôts différés 0 0 283 231 Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 8 273 Actions propres Autres titres 21 757 20 559 1 198 6 845 Instruments de trésorerie Disponibilités 441 483 441 483 889 111 Charges constatées d'avances (3) 30 457 30 457 59 859 2 395 232 493 009 1 902 223 3 597 427 Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des emprunts Ecarts de conversion Actif 29 579 29 579 95 532 TOTAL GENERAL 14 914 157 10 575 579 4 338 578 8 552 116 (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut) 548 525 283 231 Cabinet PARTEXIA Page 1 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDEExercice clos le 31 décembre 2019 BILAN PASSIF 31/12/2019 31/12/2018 Net Net CAPITAUX PROPRES (Part du groupe) Capital (dont versé : 662 718) 662 718 662 718 Primes d'émission, de fusion, d'apport 12 630 353 12 630 353 Ecarts de réévaluation Ecarts d'équivalence Réserves : - Réserve légale - Réserves statutaires ou contractuelles - Réserves réglementées - Autres réserves -12 829 983 -7 018 636 Report à nouveau Résultat de l'exerice (bénéfice ou perte) -3 833 603 -5 811 346 Ecart de conversion 5 156 6 028 Subventions d'investissement Provisions réglementées -3 365 358 469 117 AUTRES FONDS PROPRES Avances conditionnées Autres fonds propres 0 0 INTERETS MINORITAIRES 0 0 PROVISIONS 52 263 147 142 Provisions pour risques Provisions pour charges 36 875 78 241 89 138 225 383 DETTES (1) Emprunts obligataires convertibles Auters emprunts obligataires 3 169 426 3 070 395 Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières (3) 35 933 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés 3 238 015 3 893 985 Dettes fiscales et sociales 1 097 893 800 303 Passif d'impôt différé 83 793 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 4 110 36 230 Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance (1) 21 562 20 770 7 614 799 7 857 616 Ecarts de conversion Passif TOTAL GENERAL 4 338 578 8 552 116 (1) Dont à plus d'un an 83 793 6 105 513 (1) Dont à moins d'un an 7 531 006 1 752 103 (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque (3) Dont emprunts participatifs Cabinet PARTEXIA Page 2 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE Exercice clos le 31 décembre 2019 COMPTE DE RESULTAT 31/12/2019 31/12/2018 Total Total Produits d'exploitation 310 148 509 922 Ventes de marchandises Production vendue (biens) 0 -51 Production vendue (services) 1 237 598 3 522 326 Chiffre d'affaires net 1 547 747 4 032 197 Production stockée Production immobilisée 86 485 78 687 Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation 19 934 Reprises sur provisions et transfert de charges 202 676 103 016 Autres produits 5 554 13 442 1 842 461 4 247 276 Charges d'exploitation 10 609 99 997 Achats de marchandises Variation de stocks 22 056 Achats de matières premières et autres approvisionnements 17 32 791 Variation de stocks Autres achats et charges externes 981 130 3 035 259 Impôts, taxes et versements assimilés 20 240 49 121 Salaires et traitements 647 479 1 341 646 Charges sociales 239 547 499 232 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : - Sur immobilisations : dotations aux amortissements hors écart d'acquisition 141 581 249 147 - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 124 281 42 857 - Pour risques et charges : dotations aux provisions 51 100 101 564 Autres charges 93 685 97 481 2 309 670 5 571 151 RESULTAT D'EXPLOITATION -467 209 -1 323 875 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré Produits financiers De participations D'autres valeurs mobiliéres et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 2 708 2 629 Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges Différence positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobiliéres de placement 2 708 2 629 Charges financières 15 716 101 272 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées 100 031 244 Différence négative de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobiliéres de placement 115 747 101 516 RESULTAT FINANCIER -113 039 -98 887 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -580 248 -1 422 762 Cabinet PARTEXIA Page 3 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDEExercice clos le 31 décembre 2019 COMPTE DE RESULTAT (SUITE) 31/12/2019 31/12/2018 Total Total Produits exceptionnels 55 012 8 140 Sur opérations de gestion Sur opérations en capital 30 617 Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges 50 447 136 076 8 140 Charges exceptionnelles 594 011 200 253 Sur opérations de gestion Sur opérations en capital 1 388 744 2 715 938 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 1 034 836 1 363 705 3 017 591 4 279 896 RESULTAT EXCEPTIONNEL -2 881 515 -4 271 756 Dotation aux amortissements des écarts d'acquisition 0 0 Impôts sur les bénéfices 371 839 116 828 Total des produits 1 981 244 4 258 045 Total des charges 5 814 847 10 069 391 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE -3 833 603 -5 811 346 Part du groupe -3 833 603 -5 811 346 Part des minoritaires 0 0 Nombre d'actions 3 313 592 3 313 592 Résultat par action du résultat groupe -1,16 -1,75 Résultat dilué par action du résultat groupe -1,16 -1,75 Cabinet PARTEXIA Page 4 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDEExercice clos le : 31 décembre 2019 ANNEXE DES COMPTES CONSOLIDES SOMMAIRE 1 - Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthode et règles d'évaluation 1.1.Principes comptables 6 1.2.Faits marquants 6 1.3.Méthodes de consolidation 6 1.4.Elimination des opérations intra-groupes 6 1.5.Ecart d'acquisition 7 1.6.Méthode de conversion des comptes établis en monnaies étrangères 7 1.7.Application des méthodes préférentielles 7 2 - Périmètre de consolidation 8 3 - Détail des postes du bilan et du compte de résultat consolidés 3.1.Immobilisations 8 3.2.Tableau des immobilisations et amortissements 10-11 3.3.Stocks 10 3.4.Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement 10 3.5.Créances 10 3.6.Tableau des créances et dettes par échéance 10-12 3.7.Impôts différés 10 3.8.Capital 13 3.9.Tableau de variation des capitaux propres 13-14 3.10.Engagements de retraite 13 3.11.Provisions 15 3.12.Tableau des emprunts 15-16 3.13.Produits et charges exceptionnels 15 3.14.Preuve d'impôt 15 3.15.Charge d'impôts sur les bénéfices 17 3.16.Résultat par action et résultat par action dilué 17 3.17.Détail du résultat consolidé 17-18 3.18.Tableau des flux de trésorerie 17-19 4 - Engagements hors bilan 17 5 - Evènements postérieurs à la clôture 20 6 - Autres informations 21 Cabinet PARTEXIA Page 5 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE Exercice clos le : 31 décembre 2019 1 - Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthode et règles d'évaluation 1.1. Principes comptables En vue d'apporter une information financière claire et complète, la société a décidé d'opter pour l'établissement de comptes consolidés sans être soumise à une obligation légale. Les comptes annuels consolidés de GROUPE ACTIPLAY SA et ses filiales sont élaborés selon les principes comptables décrits dans cette note et respectent les dispositions du règlement CRC N°99-02. Les dispositions du règlement ANC n°2015-07 du 23 novembre 2015 ont également été appliquées, ainsi que celles du règlement ANC n°2015-05 du 2 juillet 2015. Les comptes consolidés du groupe GROUPE ACTIPLAY sont établis conformément aux principes de prudence, d'indépendance des exercices, de permanence des méthodes d'évaluation, des coûts historiques et de continuité d'exploitation 1.2. Faits marquants Le groupe a réalisé une TUP sur la société KENSINGTON SQUARE au 7 février 2019. La société Groupe Actiplay SA avait demandé et obtenu une procédure de sauvegarde en date du 5 juillet 2017. La sortie anticipée de la procédure de sauvegarde a été acceptée le 16 mai 2018 et le plan de sauvegarde a été arrêté sur une durée de 96 mois. La procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de redressement judiciaire le 25 avril 2019. La société ACTIPLAY Italie a cessé son activité le 16 juillet 2019. 1.3. Méthodes de consolidation La consolidation est réalisée à partir des situations comptables arrêtées au 31 décembre 2019. Toutes les participations dans lesquelles le GROUPE ACTIPLAY assure le contrôle exclusif, directement ou indirectement, sont consolidées selon la méthode de l'intégration globale. Toutes les sociétés du groupe clôturent à la même date. L'intégration globale consiste à : Intégrer dans les comptes de l'entreprise consolidante les éléments des comptes des entreprises consolidées, après retraitements éventuels ;

Répartir les capitaux propres et le résultat entre les intérêts de l'entreprise consolidante et les intérêts des associés minoritaires;

Eliminer les opérations et comptes réciproques entre l'entreprise intégrée globalement et les autres entreprises consolidées. 1.4. Élimination des opérations intra-groupe Conformément à la réglementation, les transactions entre les sociétés intégrées ainsi que les résultats internes entre ces sociétés ont été éliminées dans les comptes consolidés. Cabinet PARTEXIA Page 6 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE Exercice clos le : 31 décembre 2019 1.5. Ecart d'acquisition Conformément aux dispositions réglementaires, les écarts d'acquisition représentent la différence entre : Le coût d'acquisition des titres de participation ;

La quote-part de l'entreprise acquéreuse dans l'évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d'acquisition. Les écarts d'acquisition positifs sont inscrits à l'actif immobilisé et sont amortis ou non selon leur durée d'utilisation. Ainsi l'écart d'acquisition : • dont la durée d'utilisation est limitée, est amorti sur une durée reflétant, aussi raisonnablement que possible, les hypothèses retenues et les objectifs fixés lors des acquisitions. En cas d'indice de perte de valeur un test de dépréciation est effectué. Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constatée. La dépréciation constatée sur l'écart d'acquisition est définitive. dont la durée d'utilisation est non limitée, n'est pas amorti. En contrepartie, il fait l'objet d'un test de dépréciation au moins une fois par exercice. Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constatée. La dépréciation constatée sur l'écart d'acquisition est définitive. 1.6 Méthode de conversion des comptes établis en monnaies étrangères Tous les éléments d'actifs et de passifs des entreprises consolidées dont la monnaie de fonctionnement n'est pas l'euro sont convertis au taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice, les capitaux propres sont maintenus au cours historique. Les produits et charges sont convertis au cours de change moyen de l'exercice clôturé. Les écarts de conversion constatés, tant sur les éléments du bilan d'ouverture que sur le résultat, sont portés dans les capitaux propres au poste « Ecarts de conversion » pour la part revenant à l'entreprise consolidante et pour la part des tiers au poste « Intérêts minoritaires ». 1.7. Application des méthodes préférentielles L'application des méthodes préférentielles du règlement CRC 99-02 est la suivante : Application des méthodes préférentielles Oui/Non/N/A Note Provisionnement des prestations de retraites et assimilés Oui § 3.10 Etalement des frais d'émission et primes de remboursement des emprunts obligataires sur la durée de vie de l'emprunt N/A Comptabilisation des contrats de location-financement N/A Comptabilisation en résultat des écarts de conversion actif/passif Non Comptabilisation à l'avancement des opérations partiellement achevées à la clôture de l'exerciceN/A N/A : non applicable Cabinet PARTEXIA Page 7 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE Exercice clos le : 31 décembre 2019 2 - Périmètre de consolidation Les entreprises constituant le groupe ACTIPLAY sont au nombre de 3 : La SA GROUPE ACTIPLAY (SIREN : 433 234 325) située 1 cours Xavier Arnozan à Bordeaux qui est la société mère.

La société ACTIPLAY ITALIA créée le 13 mars 2014 et détenue à 100% par la SA Groupe ACTIPLAY, située à Milan en Italie.

La société CONCOURSMANIA CANADA Inc créée le 18 février 2014 et détenue à 100% par la SA Groupe ACTIPLAY, située à Montréal Québec au Canada. 3 - Détail des postes du bilan et du compte de résultat consolidés 3-1 - Immobilisations Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires inclus, y compris les frais d'acquisition) ou à leur coût de production. 3.1.1 Ecart d'acquisition L'écart de consolidation dégagé pour la société TELAXO est de 3 440 K€. Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres au 14/11/2012 retraités des provisions IFC et des impôts différés calculés au 14/11/2012. Cet écart positif, qui correspond à la différence entre le prix d'achat des titres et l'actif net comptable, a été affecté en immobilisations incorporelles. Suite à la nouvelle réglementation comptable, cet écart qui représentait des parts de marché a été reclassé en écart d'acquisition. Cet écart d'acquisition qui n'a pas de durée de vie limitée et n'est pas, en conséquence, amortissable. Un test de dépréciation a été effectué pour comparer la valeur actuelle du fonds commercial représentatif de cet écart d'acquisition avec la valeur comptable. Une dépréciation a été constatée pour un montant de 3 440 K€ au 31/12/17 et maintenu au 31/12/19. 3.1.2 Autres immobilisations incorporelles Le poste fonds commercial présent au bilan correspond : au site internet « Jeux.com ». à l'achat du fonds de commerce ACTIPLAY par la société ACTIPLAY MONTPELLIER le 05/12/2011. Cabinet PARTEXIA Page 8 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE Exercice clos le : 31 décembre 2019 Ces fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée et ne sont pas, en conséquence, amortissable. En contrepartie, ils font l'objet d'un test de dépréciation au moins une fois par exercice. Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constatée. La dépréciation constatée est définitive. Un test de dépréciation a été effectué pour comparer la valeur actuelle des fonds commerciaux avec la valeur comptable. Une dépréciation a été constatée pour un montant de 2 232 K€ au 31/12/2017. Elle a été portée à 3 340 K€ au 31/12/2018 et à 3 840 K€ au 31/12/2019. Les immobilisations incorporelles comprennent également des fichiers acquis pour un montant de 1 255 K€. Conformément à l'article 214-3 du PCG, chaque année, un test de valeur est engagé et ces fichiers sont évalués par référence au revenu moyen par utilisateur. Aucune perte de valeur n'est à constater à la clôture. Il a également été constaté une dépréciation sur les autres immobilisations incorporelles de 340 K€ au 31/12/17. Cette provision a été portée à 874 K€ au 31/12/2019. 3.1.3 Immobilisations développées en interne Les principales immobilisations incorporelles comptabilisées par le groupe regroupent les frais de développement des différents projets liés notamment à l'exploitation de logiciels et de jeux. La valorisation des différents projets est effectuée à leur coût interne. Une immobilisation incorporelle identifiable générée en interne résultant du développement d'un projet interne est comptabilisée à l'actif du bilan si, et seulement si, les conditions suivantes sont réunies : la faisabilité technique du projet ;

l'intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de la mettre en service ou de la vendre ;

la capacité à mettre en service ou à vendre l'immobilisation incorporelle ;

la probabilité de générer des avantages économiques futurs ;

la disponibilité de ressources techniques et financières pour achever le développement du projet ;

la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation au cours de son développement. Les immobilisations incorporelles générées en interne sont amorties selon le mode linéaire sur leur durée d'utilité. Lorsque les principes pour la comptabilisation d'une immobilisation générée en interne ne sont pas satisfaits, les dépenses de développement sont comptabilisées en charges dans l'exercice au cours duquel elles sont encourues. Le montant net à la clôture des immobilisations générées en interne s'élève 149 K€. Cabinet PARTEXIA Page 9 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE Exercice clos le : 31 décembre 2019 3.1.4 Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. - Aménagements et agencements divers 1 à 10 ans - Matériel de bureau et informatiques 1 à 5 ans - Mobilier 3 à 5 ans 3.2 Tableau des immobilisations et amortissements Cf page suivante 11 3.3 Stocks Les stocks sont évalués suivant la méthode du « dernier prix d'achat connu ». 3.4 Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. 3.5 Créances Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 3.6 Tableau des créances et dettes par échéance Cf page suivante 12 3.7 Impôts différés Les retraitements apportés aux comptes sociaux des sociétés consolidées pour les rendre homogènes avec les principes comptables du groupe ou pour éliminer l'effet des législations fiscales, ainsi que l'existence de décalages temporaires d'impositions dans le temps, génèrent des différences entre la base imposable et le résultat consolidé avant impôt. Les actifs et passifs d'impôts différés sont compensés par entreprise. Cabinet PARTEXIA Page 10 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE Exercice au 31 décembre 2019 IMMOBILISATIONS AU 31/12/2019 Désignation Valeur brute Variations de Acquisitions Diminution Valeur brute début d'exercice périmètre fin d'exercice Ecart d'acquition 3 440 898 - 3 440 898 Frais de constitution - Autres immobilisations incorporelles 9 650 547 252 383 1 387 143 8 515 787 Total immobilisations incorporelles 13 091 445 - 252 383 1 387 143 11 956 685 Constructions - - Installations générales, aménagements divers 172 374 172 374 Matèriel de transport - - Matèriel de bureau et informatique 213 643 82 28 159 185 566 Mobilier 121 103 120 603 500 Total immobilisations corporelles 507 120 - 82 148 762 358 440 Immobilisations incorporelles en cours 49 210 86 484 135 694 - 0 Avances et acomptes versés - Autres titres de participation 106 822 106 822 Autres titres immobilisés 8 500 8 500 Autres immobilisations financières 134 129 75 229 58 900 Total immobilisations financières 249 451 - - 75 229 174 222 TOTAL GENERAL 13 897 226 - 338 949 1 746 828 12 489 347 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS AU 31/12/2019 Désignation Valeur brute Variations de Dotations Dotations Reprises Valeur brute début d'exercice périmètre amortissements provisions fin d'exercice Ecart d'acquition 3 440 898 3 440 898 Frais de constitution 0 0 Autres immobilisations incorporelles 5 066 695 128 229 1 034 836 6 229 760 Total immobilisations incorporelles 8 507 593 - 128 229 1 034 836 - 9 670 658 Constructions - - Installations générales, aménagements divers 111 090 12 962 124 052 Matèriel de transport - - Matèriel informatique 204 117 4 581 28 159 180 539 Mobilier 118 668 834 119 002 500 Total immobilisations corporelles 433 875 - 18 377 147 161 305 091 Autres titres de participation 96 602 10 220 106 822 Autres titres immobilisés - Autres immobilisations financières - Total immobilisations financières 96 602 - 10 220 - - 106 822 TOTAL GENERAL 9 038 070 - 156 826 1 034 836 147 161 10 082 572 Cabinet PARTEXIA Page 11 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE Exercice au 31 décembre 2019 ETATS DES CREANCES ET DETTES ETAT DES CREANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an De l'actif immobilisé Autres immobilisations financières 58 900 58 900 De l'actif circulant Clients douteux ou litigieux 548 525 548 525 Autres créances clients 537 605 537 605 Personnel et organismes sociaux - - Etat (1) 425 064 425 064 Débiteurs divers 384 343 384 343 Charges constatées d'avance 30 457 30 457 TOTAL GENERAL 1 984 894 1 377 469 607 425 (1) Dont impôt exigible 12 143 (1) Dont impôt différé - ETAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus (1) A plus d'1 an Emprunts obligataires convertibles (2) - - Emprunts auprés des étab de crédit (1) (2) 3 169 426 3 169 426 - Emprunts et dettes financières diverses (1) - Fournisseurs et comptes rattachés 3 238 015 3 238 015 - Personnel et organismes sociaux 819 766 819 766 - Etat (3) 332 921 249 128 83 793 Groupe et associés 28 999 28 999 Autres dettes 4 110 4 110 Produits constatés d'avance 21 562 21 562 TOTAL GENERAL 7 614 799 7 531 006 83 793 (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 0 (2) Emprunts remboursés en cours d'exercice 0 (3) Dont impôt exigible 0 (3) Dont impôt différé 83 793 (3) Dont impôt différé 83 794 (4) Dont dettes redressement judiciaire 6 986 780 Cabinet PARTEXIA Page 12 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE Exercice clos le : 31 décembre 2019 Ils se décomposent ainsi en K€ : 31/12/2019 31/12/2018 Variation Décalage Fiscal/Social (1) 0 6 -6 Provision Effort construction 0 6 -6 Impacts ID liés aux Retraitements/Eliminations (2) -429 -1 964 1 535 IFC 37 78 -41 Amortissements dérogatoires 0 0 0 Amortissements fichiers Kensington -466 -2 042 1 576 Elimination des frais de constitution 0 0 0 Elimination des provisions sur créances internes 0 0 0 Frais d'acquisitions des immobilisations 0 0 0 Déficits reportables (3) 135 2 978 -2 843 Total Bases (1) + (2) + (3) -294 1 020 -1 314 Imposition différée -84 283 -367 Le signe + correspond à un impôt différé actif Le signe - correspond à un impôt différé passif Le taux d'imposition retenue est le taux de 28%. 3.8 Capital Le capital social se compose de 3 313 592 actions. 3.9 Tableau de variation des capitaux propres Cf page suivante 14 3.10 Engagements de retraite Les engagements au titre des indemnités de départ à la retraite ne sont pas provisionnés dans les comptes sociaux. Ils sont provisionnés au 31/12/2019 pour 36 K€ charges sociales comprises. Cabinet PARTEXIA Page 13 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE Exercice au 31 décembre 2019 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES Capital Primes Réserves Résultat de Autres Capitaux Intérêts Capitaux propres propres consolidées l'exercice minoritaires totaux groupe Situation au 31/12/2018 662 718 12 630 353 - 7 018 635 - 5 811 346 6 028 469 117 469 117 Affectation du résultat - 5 811 347 5 811 346 - 1 - 1 Augmentation de capital - - - Intégration des sociétés acquises ou crées - - répartition des capitaux propres - - élimination des titres au prix d'acquisition - - parts de marché - - réaffectation des réserves antèrieures - - Ecart de conversion - 872 - 872 - 872 - Résultat de l'exercice consolidé - 3 833 603 - 3 833 603 - - 3 833 603 Situation au 31/12/2019 662 718 12 630 353 - 12 829 983 - 3 833 603 5 156 - 3 365 358 - - 3 365 358 Cabinet PARTEXIA Page 14 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE Exercice clos le : 31 décembre 2019 La méthode de calcul des engagements retraites utilisées est la méthode rétrospective en droits proratisés temporis. Les paramètres de calcul retenus sont les suivants : départ volontaire à l'âge de 67 ans progression des salaires de 2% par an o rotation moyenne du personnel

o probabilité de survie à l'âge de la retraite o taux d'actualisation de 0.77% 3.11 Provisions Les provisions s'élèvent à la clôture à 89 K€ et comprennent les types de provisions suivantes : Provisions pour risques : 52 K€ dont 3 K€ au titre des cadeaux, 29 K€ au titre de la perte de change et 19 K€ au titre d'un prud'homme en cours.

Provisions pour charges relatives aux engagements d'indemnités de fin de carrière pour 36 K€ (cf détail au § 3.10). 3.12 Tableau des emprunts Cf page suivante 16 3.13 Produits et charges exceptionnelsen K€ Détail des produits et charges exceptionnels : Charges Produits Cessions et mises au rebut des immobilisations - incorporelles 1 387 - corporelles 2 30 - financières Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations 1 035 Dotations aux provisions pour dépréciation des créances Licenciements et ruptures conventionnelles 357 Honoraires relatifs à la procédure de sauvegarde 76 14 Perte stock suite annulation opération et cessation activités 160 50 Divers charges et produits sur exercices antérieurs 42 Total 3 017 136 3.14 Preuve d'impôt Le rapprochement entre l'impôt sur les résultats figurant au compte de résultat et l'impôt théorique qui serait supporté sur la base du taux en vigueur en France s'analyse comme suit (en K€) : Cabinet PARTEXIA Page 15 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE Exercice au 31 décembre 2019 TABLEAU DES EMPRUNTS DESIGNATION MONTANT ECHEANCES MONTANT EMPRUNTS REMBOUR- MONTANT MOINS PLUS Taux Organisme financeur AU BILAN SEMENTS AU BILAN DES EMPRUNTS D'ORIGINE NOUVEAUX D'UN AN D'UN AN D'OUVERTURE DE L'EXERCICE DE CLOTURE DEBUT FIN SA GCM 300 000,00 0,55% CIC 09/15 08/18 117 255,12 117 255,12 0,00 117 255,12 SA GCM 1 100 000,00 3,39% OSEO 04/11 01/18 165 000,00 165 000,00 0,00 165 000,00 SA GCM 100 000,00 0,00% BPI 08/13 03/17 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 SA GCM 570 000,00 0,85% BPI 04/15 03/20 316 494,57 316 494,57 0,00 316 494,57 SA GCM 3 000 000,00 1,50% Crédit Lyonnais 07/14 07/21 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 2 450 000,00 COMPTES RATTACHES………………………………………………………………………… VALEUR AU BILAN AU 31/12/2019…………………………………………… 3 068 749,69 0,00 0,00 3 068 749,69 0,00 3 068 749,69 Cabinet PARTEXIA Page 16 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDEExercice clos le : 31 décembre 2019 2019 2018 Résultat consolidé avant impôt - 3 461 - 4 651 Charge d'impôt théorique - 969 - 1 302 Effet lié aux écarts d'évaluation sans impact sur l'ID 23 Différentiel de taux des filiales étrangères - 1 Différentiel de taux des entreprises françaises Différences permanentes 3 14 Imposition différée non comptabilisée mais utilisée sur l'exercice 1311 1 395 Impôts sur les bénéfices forfaitaires 4 9 Charge d'impôt effective 371 116 3.15 Charge d'impôts sur les bénéfices Le poste impôts sur les bénéfices se décompose comme suit : Total impôts sur les bénéfices exigibles .......... 4 K€ Total variation des impôts différés .................. 367 K€ Charge d'impôts sur les bénéfices de l'exercice 371 K€ 3.16 Résultat par action et résultat par action dilué Le résultat par action du groupe est de -1.16 € et le résultat par action dilué du groupe est de - 1.16 €. 3.17 Détail du résultat consolidé Cf page suivante 18 3.18 Tableau des flux de trésorerie Cf page suivante 19 4 - Engagements hors bilan 4.1 Engagements hors bilan donnés Dans le cadre du financement de l'acquisition du site Jeux.com, les emprunts ont été couverts par les garanties suivantes : Cabinet PARTEXIA Page 17 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE Exercice au 31 décembre 2019 RESULTAT CONSOLIDE Actiplay Total Groupe Actiplay Kensington Square Italie Canada Résultat net avant consolidation -2 954 475 -2 941 711 -2 337 -46 719 36 292 Provision dépréciation sites Canada -534 836 -534 836 Amortissements fichiers 0 Sortie des fichiers -532 633 -532 633 Frais de constitution 0 Amortissements des frais de constitutions 136 136 Provision dépréciation créances 451 343 451 343 Mali de fusion TUP KSG 62 519 62 519 IFC variation au 31/12/2019 41 366 41 366 Impôt différé variation au 31/12/2019 -367 024 -371 300 -38 4 314 Total résultat consolidé -3 833 604 -3 290 416 -2 337 -46 621 -494 230 Part du groupe -3 833 604 -3 290 416 -2 337 -46 621 -494 230 Part des minoritaires 0 Cabinet PARTEXIA Page 18 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE Exercice au 31 décembre 2019 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 31/12/2019 31/12/2018 Flux de trésorerie liés à l'activité -490 275 -913 849 Résultat net des sociétés intégrées -3 833 603 -5 811 346 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité - Amortissements et provisions 1 117 064 1 761 531 - Ecart taux de conversion sur amortissements 0 0 - Variation des impôts différés 367 024 107 438 - Plus et moins-values de cession 1 358 127 2 715 939 Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées -991 389 -1 226 438 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 0 0 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité -501 114 -312 589 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement -92 384 -131 848 Acquisition d'immobilisations -203 255 -182 775 Ecart taux de conversion sur immobilisations 5 024 37 527 Cession d'immobilisations 105 846 13 400 Incidence des variations de périmètre 0 0 Variation du BFR lié aux opérations d'investissement 0 0 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 126 607 2 405 Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoraitaires des sociétés intégrées Augmentaton de capital en numéraire Emissions d'emprunts 99 031 518 Remboursements d'emprunts 0 0 Apports en compte courant 28 822 0 Remboursements des comptes courants 0 -350 Ecarts de conversion -1 246 2 237 Variation de trésorerie -456 053 -1 043 293 Trésorerie d'ouverture 919 293 1 962 586 Trésorerie de clôture 463 240 919 293 1 1 Cabinet PARTEXIA Page 19 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE Exercice clos le : 31 décembre 2019 Emprunt BPI France (ex OSEO) de 1 100 K€ : Retenue de garantie versée de 55 K€ remboursable à la fin du contrat Contrat assurance décès-invalidité de Julien PARROU au profit de BPI France (ex OSEO) pour 1 100 K Au 31/12/2019, le montant restant dû à la BPI couvert par ces garanties est de 165 K€. 4.2 Engagements hors bilan reçus Aucun engagement hors bilan reçu. 5- Evènements postérieurs à la clôture et établissements de comptes consolidés pro- forma L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a qualifié, le 30 janvier 2020, l'épidémie du COVID-19 apparue en Chine, d'urgence de santé publique de portée internationale. Elle l'a classée, le 11 mars 2020, en pandémie mondiale. Dans les différents pays confrontés à cette épidémie, les pouvoirs publics ont pris au cours du premier trimestre 2020 des mesures sanitaires (confinements, interdiction de rassemblement, etc.) et économiques avec la fermeture de certaines activités. En France, ces mesures ont été adoptées en mars 2020 avec la promulgation de l'état d'urgence sanitaire. L'Autorité des Normes Comptables, dans son communiqué du 2 avril 2020 a considéré que : l'épidémie de COVID-19 est un événement qui n'a acquis une ampleur internationale qu'en 2020,

COVID-19 est un événement qui n'a acquis une ampleur internationale qu'en 2020, l'établissement des comptes selon le principe de continuité d'exploitation n'est pas remis en cause par des événements ayant pris naissance après la clôture de l'exercice,

les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

A ce jour et compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, le groupe n'est pas en mesure d'en évaluer les impacts à la date d'arrêté des comptes. Dans le cadre de la pandémie Covid-19, le groupe a pris toutes les mesures possibles pour préserver sa liquidité face au risque de baisse importante de son chiffre d'affaires, en s'inscrivant dans certains dispositifs d'accompagnement mis en place par le Gouvernement : maintien des activités essentielles dans le respect des directives gouvernementales et de l'interprofession

généralisation du télétravail

arrêt des déplacements non indispensables

demande de report de certaines cotisations sociales A ce jour et compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, le groupe n'est pas en mesure d'en évaluer les impacts à la date d'arrêté des comptes. Cabinet PARTEXIA Page 20 GROUPE ACTIPLAY CONSOLIDE Exercice clos le : 31 décembre 2019 Parallèlement, compte-tenu des fermetures des tribunaux ordonnées par les mesures de prises par les pouvoirs publics, les audiences prévues durant le mois d'avril 2020 devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux, ont été ajournées sine die. 6- Autres informations 6.1 Honoraires du commissaire aux comptes Les honoraires du commissaire aux comptes se sont élevés à 13 008 €. 6.2 Membres des organes d'administration et de direction L'information sur la rémunération des dirigeants n'est pas mentionnée car cette information aurait pour effet de renseigner une donnée individuelle. 6.3 Parties liées Les transactions avec les parties liées sont des transactions courantes. 6.4 Effectif moyen L'effectif moyen du personnel est de 14 salariés. Cabinet PARTEXIA Page 21 La Sté Groupe Actiplay SA a publié ce contenu, le 23 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

