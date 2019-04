Actiplay : ALACT – Groupe Actiplay – suspension temporaire de cotation

Communiqué

Bordeaux, le 9 avril 2019

Groupe Actiplay annonce la suspension de cotation du titre dans l'attente de

la publication prévue le 24 avril 2019 du communiqué de presse sur les

comptes 2018

Le Groupe Actiplay (FR0011038348, ALACT) a demandé ce jour la suspension de la cotation de ses actions sur EURONEXT GROWTH PARIS dans l'attente de la publication prévue le 24 avril 2019 du communiqué de presse sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2018.

AVIS EURONEXT :

CORPORATE EVENT NOTICE : Suspension de cotation

ACTIPLAY (GROUPE)

PLACE: Paris

AVIS N°:PAR_20190409_03743_GRO

DATE: 09/04/2019

MARCHE: EURONEXT GROWTH PARIS

Suspension de cotation

La cotation des actions ACTIPLAY (GROUPE) ci-dessous est suspendue sur EURONEXT GROWTH PARIS dans les conditions suivantes :

Suspension: 09/04/19 à 11h19

Motif: A la demande de l'émetteur, dans l'attente de la publication d'un communiqué et jusqu'à nouvel avis

Libellé: ACTIPLAY

Code ISIN: FR0011038348 Code Euronext: FR0011038348

Mnémonique: ALACT

A propos du Groupe Actiplay (FR0011038348, ALACT)

Le Groupe est spécialiste du data marketing pour la conquête et l'engagement client. Chaque jour, grâce à ses données qualifiées et ses technologies propriétaires, il permet à ses clients d'augmenter leurs performances marketing et leur chiffre d'affaires. Le Groupe dispose d'actifs propriétaires et de bases de données qualifiées et réactives, dans son réseau de partenaires et en propre.

Prochain rendez-vous :

Mercredi 24 avril 2019 : publication des résultats annuels 2018

Retrouvez toute l'information financière du GROUPE ACTIPLAY sur www.actiplay.com

