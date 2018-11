Actiplay : ALACT – Le Groupe Actiplay lance une augmentation de capital 0 12/11/2018 | 09:53 Envoyer par e-mail :

Communiqué Bordeaux, le 12 novembre 2018 Lancement d'une augmentation de capital de 1,3 M€parémission d'actions nouvelles ordinaires, avec maintien du droitpréférentiel de souscription Prix de souscription fixé à 1,00 € / action nouvelle Parité de 5 droits préférentiels de souscription pour la souscription de 2 actions nouvelles Période de souscription : du 19 novembre au 3 décembre 2018 Engagement de M. Julien PARROU-DUBOSCQ, Président directeur général, de participer à hauteur de 300 000€ Après avoir affiché un EBITDA positif au T2 2018 *, Actiplay souhaite se donner les moyens d'accélérer sa croissance Le Groupe Actiplay (FR0011038348, ALACT), spécialisé dans le data marketing pour la conquête et l'engagement client, annonce aujourd'hui le lancement d'une opération de levée de fonds, viaune augmentation de capital de 1 325436 € avec maintien du droit préférentiel de souscription (ci-après le «DPS»). Après avoir mené à bien le recentrage de ses activités vers le BtoB et la génération de profils qualifiés pour les marques, Actiplay entend utiliser le produit de cette levée de fonds à parts égales pour : - Accroître de manière sélective ses équipes opérationnelles (forces commerciales et fonctions de supports techniques) ;

- Accompagner la croissance attendue de ses ventes, avec pour corolaire une hausse de son besoin en fonds de roulement (BFR qui évolue par ailleurs du fait du recentrage des activités). L'objectif pour le Groupe est d'accroitre ses parts de marché sur les segments matures du secteur (e-commerce, media) et également de développer son portefeuille clients avec les nouvelles marques qui se développentdésormais sur le digital (réseaux de distribution spécialisés, marques d'agro-alimentaire, tourisme, etc) La digitalisation touche aujourd'hui bien évidemment l'ensemble des secteurs d'activités (banques, distribution,luxe, services etc), mais celle-ci touche également de plus en plus les entreprises de plus petites tailles, à larecherche d'experts spécialistes de l'acquisition de contacts qualifiés. Dans ce contexte, le Groupe entend capitaliser sur son historique et son expertise sur le marché. Pour cela, Actiplaypeut s'appuyer sur ses bases de données (27 millions de profils qualifiés) et sa technologie propriétaire «Premium Collect », ultra automatisée et efficiente. «Grâce à l'engagement de nos équipes opérationnelles ces derniers mois et à l'arrivée au sein du Groupe deDorothée COLLIGNON au printemps 2018, nous entamons une nouvelle phase de notre développement. Actiplayaffiche aujourd'hui une organisation en adéquation avec sa vocation de spécialiste de la génération de data pour les marques. Nous sommes clairement à même de capter de nombreux nouveaux segments de clientèle (comme récemment dans la banque-assurance ou encore le retail) grâce à nos experts en data marketing, nos bases de données ultra qualifiées et nos technologies», indique Julien PARROU-DUBOSCQ, PDG d'Actiplay. Conseils de la Société pour cette opération : Cabinet Lexelians (Laurent BEAUVOIT) Genesta (Hervé GUYOT) * : se reporter au communiqué de presse diffusé le 24 octobre dernier. Augmentation de capital avec maintien du DPS à hauteurd'un montant de 1325 436€ Résumé des modalités de l'augmentation de capital Montant brut de l'augmentation decapital :1325 436 €. Nombre d'actions nouvelles créées:1325 436 actions, soit 40 % du nombre d'actions composant à ce jour le capital (3 313 592) (ci-après les «Actions Nouvelles»). Prix de souscription des actions nouvelles :1,00 €. Ce prix de souscriptionfait ressortir une décote de 17 % par rapport à la moyenne des cours de clôture des 20 dernières séances de cotation de l'actionde la Société sur le marché Euronext Growth à Paris (date de référence au 9 novembre 2018). Parité d'exercice des DPS:2 actions nouvelles pour 5 DPS présentés, un DPS étant détaché à chaque action Actiplay existante. Les DPS sont attribués aux actionnaires de la Société qui ont également la possibilité de les céder sur le marché entre le 15 et le 29 novembre 2018. Sur la base du cours de clôture de l'actionActiplay le 9 novembre 2018 et des modalités retenues del'opération, la valeur théorique d'un DPS ressort à 0,056€. Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans le rapport de gestion 2017 intégré dans le rapport financier 2017 d'Actiplay ainsi que dans le rapport semestriel2018 (documents notamment disponibles sur le site Internet de la Société, dans la rubrique Investisseurs :www.actiplay.com). --------- Modalités détaillées de l'opération Comment souscrire ? Vous êtes actionnaire de la Société : Vous disposez de DPS attachés à vos actions Actiplay qui vous permettent de souscrire par priorité aux Actions Nouvelles en appliquant le rapport 2 Actions Nouvelles pour 5 DPS (1 action ancienne donnant droit à 1 DPS) : - Soit vous disposez d'un nombre exact et suffisant d'actions anciennes pour pouvoir souscrirevia vos DPS à un nombre entier d'Actions Nouvelles (par exemple, si vous disposez de500 actions Actiplay, vous pourrez souscrire par priorité 200 Actions Nouvelles), - Soit vous ne disposez pas d'un nombre suffisant d'actions anciennes pour obtenir un nombre entier d'Actions Nouvelles, vous pourrez dès lors acheter ou vendre le nombre de DPS permettant d'atteindre le rapport conduisant à un nombre entier d'Actions Nouvelles (2 Actions Nouvelles pour 5 DPS). Vous pouvez par ailleurs, en plus des souscriptions effectuées au moyen des DPS dont vous disposez, souscrire à titre libre avant le 3 décembre 2018 en faisant parvenir votre demande à Société Générale Securities Services, services titres et financiers, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, ou auprès de votre intermédiaire financier habilité (votre souscription ne sera en revancheprise en compte que sous réserve que l'opération ne soit pas déjà souscrite totalement par les titulaires de DPS). Vous n'êtes pas actionnaire de la Société : Vous pouvez souscrire de deux manières : -En faisant l'acquisition en bourse de droits préférentielsde souscriptions (DPS) du 15 au 29 novembre2018, par l'intermédiaire de l'établissement financier en charge de votre compte eten exerçant, au plus tard le 3 décembre 2018, vos DPS auprès de ce dernier. Le code ISIN des DPS est FR0013373263,

-En souscrivant à titre libre avant le 3 décembre 2018. Les personnes désirant souscrire à titre libre devront faire parvenir leur demande directement auprès de la Société, en adressant leurordre de souscription à la direction financière d'Actiplay (siège social: 1 cours Xavier Arnozan - 33 000 Bordeaux, à l'attention de Monsieur Patrice COFFE).Conformément aux dispositions de l'article L 225-134 du Code de commerce, les souscriptions à titre libre ne seront prises en compte que si les souscriptions à titre irréductible et à titre réductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, étant précisé que le Président directeur général, en vertu de la délégation de pouvoir conférée par le conseil d'administration, disposera de la faculté de répartir librement les actions non souscrites, en totalité ou en partie, entre les personnes (actionnaires ou tiers) de son choix ayant effectué des demandes de souscriptions à titre libre. Calendrier de l'opération Réunion du Conseil d'administrationdécidant le principe del'augmentation decapital et déléguant au Directeur Général le pouvoird'en constater la réalisation 7 novembre 2018 Publication d'un communiqué relatif au lancement de l'opération 12 novembre 2018 Publication d'un avis au BALO 12 novembre 2018 Ouverture de la période de négociation des DPS 15 novembre 2018 Ouverture de la période de souscription 19 novembre 2018 Clôture de la période de négociation des DPS 29 novembre 2018 Clôture de la période de souscription 3 décembre 2018 Publication d'un communiqué relatif aux résultats de l'opération 7 décembre 2018 Règlement - Livraison des actions nouvelles 11 décembre 2018 Décision du Directeur Général constatant la réalisation del'augmentation de capital 11 décembre 2018 Début des négociations des actions nouvelles sur Euronext Growth 11 décembre 2018 Avis aux actionnaires Un avis aux actionnaires relatif à ces opérations est publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO). Autorisation de l'émission L'augmentation de capital objet du présent communiqué de presse a été décidée par leConseild'administration du 7 novembre 2018, délégation de compétence conférée par l'assemblée généraledu 15 juin 2017, dans sa 10èmerésolution. Le Conseil d'administration a délégué auPrésident DirecteurGénéral les pouvoirs nécessaires pour constater la réalisation de l'augmentation de capital à l'issue dela période de souscription. Pour mémoire, l'assemblée générale du 15 juin 2017 a délégué sa compétence au Conseild'administration,- pour une durée de 26 mois à compter de l'Assemblée, d'augmenter le capital avec maintien du DPS, pour un montant nominal maximum de 375000 €, hors valeur nominale des actionssupplémentaires à émettre, en une ou plusieurs fois, par émission d'actions à libérer en numéraire ou par compensation de créances. Modalités de l'opération Montant de l'émission et nombre d'actions à émettre Le montant total de l'émission des Actions Nouvelles, prime d'émission incluse, s'élève à 1 325436 €, (dont 265 087,20 € représentant la valeur nominale desActions Nouvelles et 1 060348,80 €représentant laprime d'émissiondes Actions Nouvelles), correspondant au produit du nombred'Actions Nouvelles à émettre par le prix de souscription d'une Action Nouvelle, soit1,00€. Le nombre total d'Actions Nouvelles à émettre s'élève à 1 325 436, soit 40% du nombre d'actionscomposant à ce jour le capital (3 313 592). Aucune clause d'extension n'est applicable à la présente opération. Le montant des dépenses liées à l'opération est estimé à environ80K€. Prix de souscription Le montant de souscription d'une Action Nouvelle est de1,00 €, soit 0,20 € de valeur nominale parAction Nouvelle et 0,80 € de prime d'émission par Action Nouvelle. Lors de la souscription, le prix de 1,00 € par Action Nouvelle souscrite devra être intégralement libéré par versement d'espèces ou par compensation avec des créancescertaines, liquides et exigibles sur la société. Dates d'ouverture et de clôture de la souscription Du 19 novembre au 3 décembre 2018. Droit préférentiel de souscription à titre irréductible La souscription des Actions Nouvelles est réservée par préférence aux actionnaires existants, ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription, qui pourront souscrire à titre irréductible, à raison de deux (2) Actions Nouvelles pour cinq (5) Droits Préférentiels de Souscription, sans qu'il soittenu compte des fractions. Cinq (5) actions anciennes donneront droit à souscrire à deux (2) actions nouvelles. Les actionnaires ou cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription qui ne posséderaientpas, au titre de la souscription à titre irréductible, un nombre suffisant d'actions anciennes ou de droits préférentiels de souscription pour obtenir un nombre entier d'Actions Nouvelles pourront acheter ouvendre le nombre de droits préférentiels de souscription permettant d'atteindre le multiple conduisant à un nombre entier d'Action Nouvelle. Droit préférentiel de souscription à titre réductible Il est institué, au profit des actionnaires, un droit de souscription à titre réductible aux actions quis'exercera proportionnellement à leurs droits et dans la limite de leurs demandes. En même temps qu'ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les actionnaires ou lescessionnaires de leurs droits pourront souscrire à titre réductible le nombre d'Actions Nouvelles qu'ilssouhaiteront, en sus du nombre d'Actions Nouvelles résultant de l'exercice de leurs droits à titreirréductible. Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductiblesont servis dans la limite de leur demande et au prorata du nombre d'actions anciennes dont les droits auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'Actions Nouvelles. Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d'actionslui revenant à titre réductible ne sera calculésur l'ensemble de ses droits de souscription que s'il enfait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de la souscription. Cette demande spéciale devra être jointe à l'une des souscriptions et donner toutes les indications utiles au regroupement des droits, en précisant le nombre de souscriptions établies ainsi que le ou les établissements ou intermédiaires auprès desquels ces souscriptions auront été déposées. Les souscriptions au nom de souscripteurs distincts ne peuvent être regroupées pour obtenir des actions à titre réductible. Un avis publié dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la Société et par Euronext Paris fera connaître, le cas échéant, le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible. Exercice du droit préférentiel de souscription Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 19 novembre et le 3 décembre 2018 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Chaque souscription devra êtreaccompagnée du paiement du prix de souscription par versement d'espèces ou par compensation avecdes créances liquides et exigibles sur la Société. Les souscriptions qui n'auront pas été intégralement libérées seront annulées de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure. Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance,avant l'expiration de la période de souscription. Conformément à la loi, le droit préférentiel de souscription sera négociable pendant la durée de la période de souscription mentionnée ci-après, dans les mêmes conditions que les actions anciennes. Le cédant du droit préférentiel de souscription s'en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l'exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l'action ancienne. Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein droit. Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés par Société Générale Securities Services,services titres et financiers, 32, rue du Champ-de-Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, qui sera chargéd'établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l'augmentation de capital et l'émission des Actions. Les Actions Nouvelles éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductibleseront servis dans la limite de leurs demandes et au prorata du nombre d'actions existantes dont lesdroits auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible, sans qu'il puisse en résulter une attribution de fraction d'action nouvelle. Au cas où un même souscripteur présenterait plusieurs souscriptions distinctes, le nombre d'actions lui revenant à titre réductible ne sera calculé sur l'ensemble de ses droits préférentiels de souscription que s'il en fait expressément la demande spéciale par écrit, au plus tard le jour de la clôture de lasouscription. Cette demande devra êtrejointe à l'une des souscriptions et donner toutes les indications La Sté Groupe Actiplay SA a publié ce contenu, le 12 novembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

