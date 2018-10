Actiplay : Résultats du 1er semestre 2018

Communiqué

Bordeaux, le 24 octobre 2018

Résultats du 1er semestre 2018

- -

-Rentabilité opérationnelle atteinte sur le 2èmetrimestre Confirmation de la bonne exécution du plan et des objectifs fixés par le Groupe Nomination de Dorothée Collignon au poste de Directrice Générale Déléguée

Le Groupe Actiplay (FR0011038348, ALACT), spécialisé dans le data marketing pour la conquête et l'engagement client, annonce ses résultats arrêtés pour le premier semestre 2018, période durant laquelle le Groupe est sorti de sa procédure de sauvegarde.

La société a pu mettre en œuvre son nouveau plan de marche, conformément à ses objectifs :

1. Arrêt des activités déficitaires (baisse volontaire du périmètre d'activité et donc du CA)

2. Remontée des marges brutes (taux de 53% contre 32% en 2017)

3. Réduction forte des charges opérationnelles fixes passées de 1977K au S1 l'année dernière à 1318K durant ce semestre.

Depuis 2017 le Groupe a ainsi opéré un recentrage réussi sur ses activités contributives et à fort potentiel que sont la généralisation des profils qualifiés pour le compte des marques et a ainsi pu mettre fin à ses activités non stratégiques.

La société a retrouvé sa rentabilité opérationnelle, comme prévu, au cours du second trimestre, l'ensemble du semestre étant encore naturellement impacté par la procédure (sortie effective en mai 2018)

Une reprise visible dès le deuxième trimestre :

En K€ T2-2018 T1-2018 Chiffre d'Affaires 1 184 1 056 Marge bruteen % du C.A. 68257,6% 50647,9% Total charges opérationnelles 621 696 Dont masse salariale 447 475 EBITDA 60 -190

Comparatif S1 2018 et S1 2017 :

En K€(au 30/06) S1-2018 S1-2017 % var Chiffre d'Affaires 2 241 4 073 -45,0% Marge bruteen % du C.A. 1 18853,0% 1 31832,4% -9,9% Total charges opérationnelles 1 318 1 977 -33,4% Dont masse salariale 922 1 465 -37,1% EBITDA -130 -660 80,3% Dont dotations/Reprises (Amortissement, Dépréciation & Provisions) Dont redevances 131 36 349 52 EBIT -294 -1 064 72,4% Résultat financier Résultat courant avant impôtsRésultat exceptionnel I.S. Résultat net consolidé -1-295-107 -23-425 -111 -1 175 -6 913 0 -8 088 74,9% Résultat net part du Groupe -425 -8 088

Nb : les charges exceptionnelles en 2018 comprennent principalement les frais de sortie de procédure

Bilan consolidé :

En K€ 30/06/2018 31/12/2017 Total actif immobilisé BFR 8 849 -840 8 898-1 185 Total capitaux employés 8 009 7 712 Capitaux propres et autres fonds propres Intérêts minoritaires Provisions Dette financière Disponibilités 5 855 0 336 3 070 1 251 6 278 0 316 3 070 1 952 Total capitaux investis 8 009 7 712

Parfaite exécution du plan prévu et offensive commerciale dans le BtoB :

Les charges d'exploitation du Groupe sont désormais abaissées, stabilisées et contrôlées. L'équipe est dorénavant resserrée, volontaire et agile dans la mise en œuvre des projets.

Par ailleurs, tous les efforts commerciaux ont été concentrés sur les activités de conquête de profils qualifiés pour les marques, stratégie du Groupe pour les années à venir.

La période récente et ses perspectives favorables a également permis de développer de nouveaux partenariats et de conquérir de nouvelles références clients.

Nomination de Dorothée Collignon au poste de Directrice Générale Déléguée :

Ces derniers mois, le Groupe a également renforcé ses équipes commerciales et de diffusion des campagnes (Pôle Media et Grands Comptes) et a ainsi renouvelé une grande partie de ses collaborateurs.

Le conseil d'administration d'Actiplay, sur proposition du Président, a décidé de nommer Dorothée Collignon, jusqu'alors Manager Exécutif, au poste de Directrice Générale Déléguée du Groupe.

Pour rappel,Dorothée Collignon, âgée de 42 ans, a débuté sa carrière en tant que Responsable du marketing direct digital dans le Groupe Fnac-Eveil & Jeux à Paris pour ensuite prendre la direction des campagnes et médias du Groupe Pichet à Bordeaux. Elle a par la suite développé la nouvelle offre media pour la start-up proptech, Habiteo et a rejoint le Groupe Actiplay au printemps 2018.

« Notre recentrage a été intégralement mené et nous avons pu gagner en même temps de nouveaux partenaires clés. Je salue à ce titre les efforts produits par nos collaborateurs et la confiance de nos clients. Le travail effectué parDorothée Collignon, a d'ores et déjà produit des résultats positifs et prometteurs. A ce titre j'ai souhaité qu'elle soit nommée Directrice Générale Déléguée, à mes côtés », déclareJulien Parrou-Duboscq, PDG du Groupe Actiplay.

Les prochains mois vont permettre au Groupe Actiplay de mettre en œuvre son expertise, déployer ses solutions data en associant technologie et conseils, mais également de profiter pleinement de la richesse de ses bases de données qualifiées et de ses marques propriétaires (Conso.fr, jeux.com, gagner.fr etc) en France et ses marchés internationaux (Espagne, Italie et Canada)

Information complémentaire : mise en œuvre d'un contrat de liquidité

Le Groupe annonce également avoir mis en œuvre un contrat de liquidité avec TSAF - Tradition Securities And Futures, à compter du 25 octobre 2018.

Ce contrat de liquidité est conforme à la Charte de déontologie (AMAFI) et approuvée par la décision de l'AMF du 21 mars 2011. Il a été conclu pour une durée de 6 mois tacitement renouvelable. Il a pour objet l'animation des titres cotés en continu sur le marché Euronext Growth Paris.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

10 000 €

5 764 actions

A propos du Groupe Actiplay (FR0011038348, ALACT)

Le Groupe est spécialiste du data marketing pour la conquête et l'engagement client. Chaque jour, grâce à ses données qualifiées et ses technologies propriétaires, il permet à ses clients d'augmenter leurs performances marketing et leur chiffre d'affaires. Le Groupe dispose d'actifs propriétaires et de bases de données de près de 27 millions de profils qualifiés dans son réseau, dont 13 millions en propre.

Prochain rendez-vous :

Mardi 15 janvier 2019 : Bilan annuel contrat de liquidité

Retrouvez toute l'information financière du GROUPE ACTIPLAY surwww.actiplay.com

Contact Communication Financière:investisseurs@actiplay.com