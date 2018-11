Actiplay : lancement d'une levée de fonds

12/11/2018 | 09:58

Actiplay, spécialiste du data marketing pour la conquête et l'engagement client, annonce le lancement d'une levée de fonds, via une augmentation de capital de 1.325.436 euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).



Le prix de souscription est fixé à un euro par action nouvelle, avec une parité de cinq DPS pour la souscription de deux actions nouvelles, et la période de souscription se déroulera du 19 novembre au 3 décembre 2018.



La société entend utiliser le produit de cette levée de fonds à parts égales pour accroître de manière sélective ses équipes opérationnelles et pour accompagner la croissance attendue de ses ventes, avec pour corolaire une hausse de son besoin en fonds de roulement.



